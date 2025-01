Lecture Zen Résumer l'article

La seconde démarque a commencé mercredi 15 janvier avec des remises plus importantes. Même si tous ne jouent pas forcément le jeu des démarques, on trouve d’excellentes affaires pour cette deuxième semaine de soldes d’hiver. Voici uniquement les meilleures sur les smartphones, TV, PC et même vélos électriques… Il y a du choix !

Les soldes d’hiver battent leur plein. Si l’affluence dans les magasins est sans doute plus supportable à ce stade, le web reste l’endroit idéal pour trouver un large choix de produits sans quitter son canapé. Mais scroller dans les immenses catalogues d’Amazon, Fnac, Boulanger, Darty et autres peut vite aspirer votre temps. Si le Père Noël n’a pas tout à fait répondu à vos attentes le mois dernier, voici une sélection d’offres soigneusement triées pour la seconde démarque des soldes.

Toutes les meilleures offres de la 2ᵉ démarque des soldes d’hiver

Numerama s’est chargé de repérer les meilleures affaires sur la toile, parfois même avant qu’elles soient en ligne, pour vous recommander uniquement des produits qui valent le coup — et qui sont, pour certains, déjà passés dans nos mains à la rédaction. Télévisions, smartphones, tablettes, casques audio, vélos électriques et bien plus encore : vous trouverez tout ici. Cette liste est régulièrement mise à jour, mais il est probable que certains produits soient victimes de leur succès.

Nintendo Switch OLED Neon

Nintendo Switch OLED Neon // Source : Numerama

La Nintendo Switch 2, annoncée en janvier, n’est pas encore disponible en précommande. Fidèle à l’esprit des modèles précédents, elle conserve une ligne directrice similaire. Cette dernière devrait être plus onéreux alors la Switch OLED demeure encore une bonne option pour profiter des meilleures licences Nintendo avec une qualité d’écran supérieure à celle de la Switch Standard.

Les points à retenir :

65 € de réduction

Modèle OLED

Modèle japonais qui fonctionne comme un modèle européen (adaptateur fourni et langue FR)

Chargeur Induction UGREEN MagFlow

Chargeur Induction UGREEN MagFlow // Source : Numerama

Actuellement à 23 € au lieu de 29 € sur Amazon, le UGREEN MagFlow est un chargeur 2-en-1 magnétique pensé pour les utilisateurs d’appareils Apple équipés de la technologie MagSafe.

Ce support pratique permet de recharger simultanément un iPhone (séries 16 à 12) et une paire d’AirPods compatibles. Avec une puissance maximale de 7,5 W pour l’iPhone et 5 W pour les AirPods, il garantit une charge rapide et sécurisée. Son design ajustable à 90° ou 360° permet de positionner l’iPhone en mode vertical ou horizontal, parfait pour regarder des vidéos ou passer des appels tout en rechargeant.

Les points à retenir :

17 € de réduction

Charge 2-en-1

Sécurité renforcée contre les risques électriques

TCL 55PF650 55 pouces

TCL 55PF650 55 pouces // Source : Numerama

Proposé à 339 € au lieu de 399 € sur Amazon, le TCL 55PF650 offre une taille d’écran généreuse de 55 pouces à un prix plutôt compétitif. Avec une résolution 4K UHD et la prise en charge du HDR, il garantit des images nettes et une luminosité importante grâce à sa dalle LCD.

Pas besoin d’ajouter un boîtier ou une clé supplémentaire : il intègre directement Fire TV. Vous avez directement accès à Netflix, Prime Video, Disney+, et bien plus encore. Et avec Alexa intégrée, vous pouvez tout contrôler à la voix, que ce soit pour chercher un film ou baisser le volume.

Les points à retenir :

70 € de réduction

4K UHD

60 Hz de rafraichissement

AirPods 4

AirPods 4 // Source : Numerama

Les AirPods 4 sont les derniers écouteurs sans fil en date chez Apple. Pour les soldes, Amazon affiche le modèle sans réduction de bruit à 129 € au lieu de 149 €.

Pour aller plus loin Test des Apple AirPods 4 : les écouteurs presque Pro

À la différence des AirPods Pro 2, ils ne sont pas intra-auriculaires. L’immersion sonore est donc moins importante, mais la qualité sonore est tout de même au rendez-vous grâce à leur puce H2 (la même que celle présente sur les Pro 2).

Les points à retenir sur cette offre :

20 € de réduction

Pas d’ANC

Jusqu’à 30 heures d’écoute avec le boitier

Aprilia Tuareg

Aprilia Tuareg // Source : Numerama

Quasiment à moitié prix sur Fnac, la Aprilia Tuareg est une trottinette électrique bien équipée, pensée pour la ville, mais aussi les chemins un peu plus vallonnés.

Avec son moteur Brushless de 350 W (550 W en crête), elle atteint la vitesse maximale de 25 km/h, tandis que sa batterie de 374 Wh offre jusqu’à 35 km d’autonomie. Pratique à transporter grâce à son système de pliage, elle se recharge en 5 heures et supporte une charge maximale de 120 kg. Côté sécurité, on retrouve un frein à tambour et un frein électronique, associés à des clignotants intégrés et un éclairage LED avant, arrière et sous le châssis.

Les points à retenir sur cette trottinette électrique :

420 € de réduction

Un peu lourde (18KG)

Roues larges

Meta Quest 3S (256 Go)

Meta Quest 3S // Source : Numerama

Le Quest 3S est le petit dernier chez Meta. Il ne remplace pas le Quest 3, mais se positionne plutôt comme une option plus abordable.

C’est un casque de réalité mixte et peut donc alterner entre un monde 100 % virtuel ou des expériences superposées sur le monde réel. La fiche technique fait quelques concessions, notamment au niveau des lentilles pour baisser le prix, mais il reste un bon choix pour jouer, passer du temps sur VRChat ou faire toute autre activité permise par un casque VR.

Les points à retenir :

50 € de réduction

Version 256 Go pour stocker un maximum d’applications et de jeux

Batman: Arkham Shadow offert avec un essai de 3 mois à Meta Quest+

Dyson Wash G1

Dyson Wash G1 // Source : Numerama

Dyson est, sans conteste, à la pointe des aspirateurs-balais, mais face à l’évolution du marché, le constructeur a lui aussi été forcé de se diriger vers un nouveau type de produit : les nettoyeurs de sols. Sorti en août 2024, le Wash G1 est la réponse de Dyson face aux nombreux modèles 2en1 des concurrents, comme Tineco pour n’en citer qu’un, qui inondent le marché ces derniers temps. Ce dernier utilise des rouleaux qui nettoient tout type de sol (parquet, carrelage et béton ciré). Il propose 3 vitesses de rotations et embarque un réservoir de 1 000 ml pour s’attaquer aux taches avec un bac de 0,8 l pour les eaux usagers.

Les points essentiels de cette offre :

50 € de réduction

Jusqu’à 35 minutes d’autonomie

Poids conséquent de 4,9 kg

Xiaomi Redmi Note 14

Xiaomi Redmi Note 14 // Source : Numerama

À peine sorti et déjà en promotion. Le Xiaomi Redmi Note 14, lancé ce 15 janvier, est affiché à 203 € au lieu de 233 € sur Amazon.

Ce successeur du Note 13 conserve une fiche technique équilibrée et continue à s’attaquer au milieu de gamme avec un rapport qualité-prix compétitif. Il est disponible en plusieurs versions, mais il s’agit ici du modèle 4G avec 8 Go de RAM et 128 Go. Pour le prix, c’est sûrement l’un des meilleurs actuellement sur le papier.

Les points à retenir sur le Redmi Note 14 :

30 € de réduction

Pas compatible avec la 5G

Bel écran Amoled de 120Hz

iPad 10 (64 Go)

iPad 10 (64 Go) // Source : Numerama

Proposé à 379 € au lieu de 419 €, l’iPad 10 sorti en 2022 représente encore un bon compromis pour ceux qui recherchent une tablette polyvalente.

Pour aller plus loin iPad 10, Air, Mini ou Pro ? Le comparatif pour savoir quelle tablette Apple choisir en 2024

Ce modèle est doté d’un écran Liquid Retina de 10,9 pouces, idéal pour se poser sur le canapé avec un bel écran pour regarder des vidéos, jouer ou encore surfer sur le web. Sous le capot, on retrouve la puce A14 Bionic, qui reste toujours efficace pour la quasi-totalité des applications de l’App Store. À noter que la tablette est compatible avec l’Apple Pencil (USB-C), mais pas avec le modèle Pro.

Les points à retenir :

40 € de réduction

64 Go

Écran Liquid Retina 10,9 pouces

Sony WH-1000XM4

Sony WH-1000XM4 // Source : Numerama

Le Sony WH-1000XM4 a la réputation de faire partie des meilleurs casques à réduction de bruit active du marché (son test). Bien moins coûteux qu’un AirPods Max, le WH-1000XM4 est proposé à 206 € au lieu de 300 € avec le code AUDIO10.

Il ne s’agit pas de la dernière génération, mais celle-ci présente, sur le papier, un rapport qualité-prix encore très intéressant. Hormis un design différent, le XM5 n’apporte que très peu de nouveautés intéressantes, mais propose un prix avoisinant les 300 €. Aux alentours de 200 €, ce XM4 est donc imbattable. Il dispose d’une sonorité précise aussi bien sur les aigus que sur les graves, avec une réduction de bruit active très efficace.

Les points essentiels de cette offre :

-100 € de réduction

ANC très efficace

38 heures d’autonomie

Google Pixel 9 Pro Fold

Les téléphones pliants sont ce qui se fait de plus cher sur le marché des smartphones. Les soldes sont donc un excellent moment pour économiser quelques centaines d’euros sur des modèles récents, comme le Google Pixel 9 Pro Fold, qui se trouve à 1 349 € en passant par Bouygues Télécom.

Ce modèle sorti à l’été 2024 fait partie des meilleures références en la matière grâce à son écran OLED pliant de 7,6 pouces offrant une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme ses petits frères, il embarque une bonne qualité photo avec son triple capteur photo de 48, 10,5, et 10,8 mégapixels. Malheureusement, bien que performante, la puce Tensor G4 montre quelques limites face à ses concurrents directs en termes de puissance brute. Cela dit, elle reste tout à fait efficace pour gérer sans accroc un large éventail de tâches du quotidien, qu’il s’agisse de multitâche ou d’applications exigeantes.

Les points à retenir sur l’offre :

550 € d’économie

Très bonne qualité photo

257 grammes sur la balance, un peu lourd en main

Roborock S8 MaxV Ultra Black

Roborock S8 MaxV Ultra Black // Source : Numerama

Aujourd’hui, les aspirateurs robots sont plutôt aboutis, notamment ceux du haut de gamme — et pourraient l’être encore plus les prochaines années si l’on en croit les innovations présentées au CES. pour le moment, l’un des meilleurs sur le marché est le S8 MaxV Ultra Black de Roborock qui est particulièrement reconnu pour sa bonne qualité d’aspiration (10 000 Pa) et son nettoyage plutôt efficace pour ce type de produit. Le modèle est affiché à moins de 1 000 € pendant les soldes, un prix intéressant même si cela reste cher pour un aspirateur robot, on le concède. Toutefois, il vous fera économiser pas mal de temps de corvée de ménage, même s’il ne dispense pas totalement son propriétaire de cette tâche.

Pour aller plus loin Meilleurs aspirateurs robots : les 5 modèles pour ne plus faire le ménage en 2025, ou presque

Les points à retenir sur le Roborock S8 MaxV Ultra Black :

102 € de réduction

Puissance d’aspiration digne d’un aspirateur balai

Aspire et lave automatiquement avec du détergent

VAE Decathlon Riverside 500E

Riverside 500E // Source : Numerama

Le Riverside est un très bon choix si vous avez besoin d’autonomie. Pour les soldes, il descend à 899 € au lieu de 1 299 € habituellement.

Son moteur brushless de 250 W, avec un couple de 42 Nm, offre une assistance fluide et agréable, le tout pour 90 km d’autonomie sur le papier grâce à sa batterie de 418 Wh. Ses 8 vitesses et ses roues de 29 pouces font le job aussi bien sur terrains plats que sur les terrains plus vallonnés. À noter qu’il est équipé de phares avant et arrière pour plus de sécurité, mais n’intègre pas de système Bluetooth ni d’antivol.

Les points à retenir sur ce VAE :

400 € de réduction

Grosse autonomie de 90 km

3 niveaux d’assistance

Dyson V15 Detect absolute

Dyson V15 Detect absolute // Source : Numerama

L’aspirateur-balai Dyson V15 Detect Absolute fait partie des meilleurs choix d’apsirateur balai. En ce moment, il est proposé à 599 € au lieu de 799 € chez Carrefour.

Pour aller plus loin Les meilleurs aspirateurs balais : quel modèle sans fil choisir en 2024 ?

Cet aspirateur sans fil est équipé d’un moteur puissant qui délivre jusqu’à 240 airwatts, une mesure garantissant une aspiration efficace sur tous les types de sols (carrelage, parquet, tapis, moquettes). Sa brosse motorisée Optic Fluffy intègre une lumière qui révèle la poussière invisible à l’œil nu, pratique pour un nettoyage précis. Côté autonomie, le V15 peut fonctionner jusqu’à 60 minutes, de quoi couvrir de grandes surfaces sans interruption. Toutefois, Dyson oblige, à pleine puissance (en mode boost), l’aspirateur ne fait pas long feu et affiche seulement 7 minutes. Pour ce qui est de la recharge complète, comptez quasiment 5 heures pour retrouver toute l’autonomie de l’aspirateur.

Les points à retenir :

200 € de réduction

Jusqu’à 60 minutes d’autonomie (30min en mode auto et 7min en mode boost)

Un poids un peu élevé de 3,1 kg

TV Hisense MiniLED 55U7NQ

TV Hisense MiniLED 55U7NQ // Source : Numerama

Un bon modèle avec une diagonale de 55″ (139 cm) affiché à 599 € chez Boulanger, au lieu de 749 €. Ce modèle embarque une dalle QNED 4K (3840 x 2160 pixels) qui permet, sur le papier, de se rapprocher de ce que fait une dalle OLED au niveau des noirs et des contrastes, tout en conservant une luminosité importante.

Là où le modèle est particulièrement performant, c’est notamment grâce à sa fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, ce qui lui permet une très grande fluidité pour le gaming, idéal pour faire de bonnes sessions sur des FPS comme le dernier Call of Duty.

Les points à retenir TV Hisense MiniLED 55U7NQ :

150 € de réduction

Fréquence très élevée 240 Hz

Dalle Mini Led (QNED)

DJI Osmo Mobile 6

DJI Osmo Mobile 6 // Source : Numerama

Les smartphones haut de gamme sont tous équipés d’une bonne stabilisation logicielle sur le papier. Toutefois, pour un rendu professionnel, un stabilisateur physique reste une meilleure option. Pour les soldes, on trouve le très bon DJI OM 6 à 109 € au lieu de 169 € sur Amazon. Avec sa poignée ergonomique, il est facile à manipuler et dispose d’une stabilisation sur trois axes.

Les points à retenir sur l’offre :

60 € de réduction

Bonne prise en main

ActiveTrack 6.0 pour suivre les sujets

NordVPN

NordVPN propose trois niveaux d’abonnement pour répondre à différents besoins de confidentialité et de sécurité en ligne, avec des tarifs réduits pour un engagement de 25 mois (2 ans + 1 mois offert).

Pour aller plus loin Quel est le meilleur VPN en 2024 ? Notre comparatif

Pour les soldes d’hiver, l’entreprise brade ses trois formules, qui incluent, pour certaines, le gestionnaire de mots de passe NordPass ou NordLocker, un cloud chiffré avec 1 To de stockage possible. Voici le récapitulatif des offres :

Basique : VPN 3,25 €/mois (total : 81,36 € par an, au lieu de 289,75 €)

VPN 3,25 €/mois (total : 81,36 € par an, au lieu de 289,75 €) Avancé : VPN + NordPass à 4,21 €/mois (total : 105,36 € par an, au lieu de 374,75 €)

VPN + NordPass à 4,21 €/mois (total : 105,36 € par an, au lieu de 374,75 €) Ultime : VPN + NordPass + NordLocker 6,61 €/mois (total : 165,36 € au lieu de 622,25 €)

Liseuse Kobo Libra Colour

Liseuse Kobo Libra Colour // Source : Numerama

La Kobo Libra Colour est l’une des meilleures liseuses numériques du marché. Elle perd 20 € pendant les soldes d’hiver.

Cette concurrente de Kindle propose un écran couleur E Ink Kaleido Plus de 7 pouces, parfait pour les BD, magazines ou livres illustrés. Son design ergonomique, avec deux boutons physiques qui viennent se positionner sous le pouce, permet de changer de pages très simplement. Compatible avec une multitude de formats, elle offre un espace de stockage confortable de 32 Go, idéal pour emporter une bibliothèque complète. L’autonomie, fidèle aux standards des liseuses, peut atteindre plusieurs semaines en une seule charge. Gros plus sur ce modèle : elle est compatible avec le stylet Kobo Stylus 2 (69 €) , ce qui permet de prendre des notes sur différents templates (agendas, fiches, etc.) mais aussi de surligner des passages importants dans les ouvrages.

Les points à retenir :

20 € de réduction

Compatible avec le stylet Kobo

Écran en couleur

TV SAMSUNG OLED TQ55S92D

TV SAMSUNG OLED TQ55S92D // Source : Numerama

Habituellement vendu autour de 1 590 €, ce téléviseur Samsung haut de gamme de 55 pouces (138cm) perd 400 € chez Boulanger durant les soldes.

Il s’agit ici d’un modèle OLED, les meilleures dalles du marché actuellement. Cette technologie permet d’avoir des pixels auto-émissifs, ce qui permet à ce téléviseur Samsung d’offrir des couleurs riches à l’écran avec un contraste bien plus élevé que sur une dalle LCD. Ce modèle S92D (petit frère du S95D – le meilleur TV de 2024) affiche aussi une résolution 4K (3840 x 2160 pixels) pour profiter des films et séries avec une netteté optimisée — et ce, même s’il s’agit d’anciens films, grâce aux fonctions d’upscaling du processeur NQ4 AI Gen2. Sa fréquence de rafraîchissement est de 144 Hz, ce qui, dans l’absolu, sera largement appréciable pour les gamers qui souhaitent profiter de leurs consoles avec une bonne fluidité et un temps de réponse convenable.

Les points à retenir sur cette offre :

400 € de réduction

Dalle OLED 144 HZ

4 ports HDMI 2.1, FreeSync Premium et ALLM

Pour ceux qui cherchent une taille plus conséquente, le téléviseur en version 65″ (163 cm) est aussi en soldes sur Boulanger à 1 690 € au lieu de 2 190 €. Le choix de la taille dépend avant tout de la distance entre votre canapé et l’écran.

Barre de son Sony Bravia Theater 9 2024

Barre de son Sony Bravia Theater 9 2024 // Source : Numerama

Proposée à 990 € au lieu de 1 390 €, la Sony Bravia Theatre Bar 9 est une barre de son premium pensée pour offrir une expérience home cinéma immersive. Son design discret et élégant, combiné à la technologie 360 Spatial Sound Mapping, garantit une bonne spatialisation du son, notamment avec les contenus Dolby Atmos. Avec 13 transducteurs, elle promet une grande clarté des dialogues et un vrai rendu vertical, mais l’absence de basses profondes peut nécessiter l’ajout d’un caisson pour une immersion totale.

Côté connectique, la barre dispose de deux ports HDMI 2.1 compatibles eARC/ARC et d’une connectivité Bluetooth et AirPlay, idéale pour le streaming audio. Bien qu’elle s’intègre parfaitement à l’écosystème des téléviseurs Sony Bravia grâce au connecteur S-Center OUT, l’absence de Chromecast intégré pourrait décevoir certains utilisateurs Android.

Les points à retenir :

400 € de réduction

Technologie 360 Spatial Sound Mapping, parfaite pour Dolby Atmos

Connectique HDMI 2.1 optimisée pour les téléviseurs Sony Bravia

JBL Tune710BT

JBL Tune710BT // Source : Numerama

Sorti en 2021 au prix de 79 €, le JBL Tune710BT était plutôt décevant à sa sortie en termes de rapport qualité-prix. Pour les soldes d’hiver, on le trouve à -50 % chez plusieurs revendeurs, ce qui le rend bien plus intéressant pour ceux qui cherchent un casque Bluetooth d’entrée de gamme. Disons-le franchement, il est perfectible sur à peu près tous les points, qu’il s’agisse du confort, du son ou de l’appairage. Mais pour le prix, il reste l’une des meilleures options, d’autant plus qu’il affiche une excellente autonomie de 50 heures.

Les points à retenir sur le JBL Tune710BT :

40 € de réduction

50 heures d’autonomie

Son perfectible

Forfait 180 Go 5G Cdiscount Offre expirée

Pour les soldes, on trouve de tout, y compris des forfaits de téléphone. Cdiscount, un MVNO fonctionnant sur les antennes Bouygues, propose un forfait 5G avec 180 Go de data à seulement 8,99 €. Il inclut les appels et SMS/MMS illimités ainsi qu’une grosse enveloppe de 37 Go pour l’Europe et les DOM. Le forfait est disponible jusqu’au vendredi 17 janvier.

Pour aller plus loin Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement

Les points à retenir sur l’offre :

8,99 € par mois sans engagement

180 Go de données en 5G

Réseau bouygues

iPad Pro M4 victime de son succès

Proposé à 999 € au lieu de 1 219 € grâce au code RAKUTEN10, l’iPad Pro M4 s’adresse avant tout aux utilisateurs exigeants. Pour les créatifs, notamment les dessinateurs, il peut s’avérer plus adapté qu’un MacBook, avec le stylet Pencil Pro et le Magic Keyboard à acheter séparément. Sa puce M4 permet de faire tourner les applications les plus gourmandes sans broncher. L’écran Liquid Retina de 11 pouces est le plus beau disponible sur iPad avec une fréquence de rafraîchissement ProMotion de 120 Hz.

Les points à retenir sur l’iPad Pro M4 :

230 € de réduction

Compatible avec le Pencil Pro

Wi-Fi 6E

PlayStation Portal Victime de son succès

PlayStation Portal // Source : Numerama

Le PlayStation Portal permet de jouer à sa PS à distance. Rarement en promotion, il est en ce moment proposée en précommande à 10 € moins cher dans sa nouvelle couleur Midnight Black (livrée à partir du 20 février 2025).

Connectée au même réseau que la PS5, cet appareil offre la possibilité de jouer sur un grand écran LCD de 8 pouces en Full HD ailleurs que dans le salon. Depuis peu, il permet aussi de lire des jeux en streaming via le cloud, ce qui rend la console un peu plus utile en dehors de votre domicile, à condition d’avoir une connexion Internet fiable et un abonnement PlayStation Plus Premium.

Les points à retenir sur le PlayStation Portal :

10 € de réduction

Technologie DualSense intégrée

Nécessite d’avoir une PS5

Samsung Galaxy S24 Ultra Victime de son succès

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Numerama

Alors que la sortie des Galaxy S25 est imminente, on trouve le S24 Ultra sous la barre des quatre chiffres chez Cdiscount, dans sa version 512 Go. Le smartphone est clairement le meilleur choix de 2024 chez Android. Son écran est ultralumineux, l’appareil photo excelle et les performances sont au rendez-vous avec la puce Snapdragon 8 Gen 3. Bref, un flagship qui ne déçoit pas.

Pour aller plus loin Test du Samsung Galaxy S24 Ultra : le meilleur écran sur un smartphone

Les points à retenir sur le S24 Ultra :

480 € de réduction

512 Go de stockage

Meilleur choix de 2024 sous Android

Tout savoir sur les soldes d’hiver 2025

Les dates :

Les soldes d’hiver 2025 débutent officiellement le mercredi 8 janvier 2025 à 8h00 et se termineront le mardi 4 février 2025 23h59. Ces dates concernent la majorité des magasins et boutique en ligne en France métropolitaine et les soldes en ligne.

Le meilleur moment :

Difficile d’être catégorique sur la question, il n’y a pas de moment idéal. Sur le papier, attendre quelques jours avant la date de fin des soldes semble être la meilleure option pour réaliser les plus grosses économies. En effet, pendant la dernière démarque, les commerçants pouvant appliquer des remises dépassant les 70 %. — mais s’il s’agit d’un produit dépassé, alors « l’offre exceptionnelle » ne l’est pas vraiment.

Les bonnes affaires sur les produits qui valent vraiment le coup sont généralement rapidement en rupture dès les premières démarques, au début des soldes. Alors, si vous avez une idée claire du produit que vous cherchez, ne tardez pas trop. Analysez l’historique du prix et les avis en ligne en consultant, par exemple, d’anciens bons plans Numerama du produit en question pour savoir s’il s’agit ou non d’une remise avantageuse.

Les prochaines soldes :

Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur durant les soldes d’hiver chez les commerçants, sachez que les périodes promotionnelles sont plutôt répartis sur la deuxième partie de l’année.

Les soldes d’été en France débuteront le mercredi 25 juin 2025 à 8h00 et se termineront le mardi 22 juillet 2025, suivies par d’autres événements commerciaux comme les Prime Day d’Amazon, les French Days ou encore le Black Friday.

