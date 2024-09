Lecture Zen Résumer l'article

Les nouveaux écouteurs d’Apple, nommés AirPods 4, disposent de plusieurs nouveautés intéressantes. Leur principal argument est de proposer une réduction de bruit active dans un format ouvert. Les performances sont largement à la hauteur des espérances pour celles et ceux qui détestent les écouteurs intraauriculaires.

Existe-t-il un produit audio plus iconique que les AirPods ? Depuis 2016, il est quasiment impossible de sortir dans la rue sans en croiser. Leur design blanc, qui était moqué au début à cause de ses longues tiges, permet de les reconnaître dès le premier coup d’œil. Les écouteurs sans fil d’Apple sont devenus des objets incontournables de notre société connectée.

En 2024, pour accompagner le lancement de l’iPhone 16 et de l’Apple Watch Series 10, Apple commercialise les AirPods 4. Cette nouvelle génération a une particularité : elle est déclinée en deux modèles, avec ou sans ANC (réduction active du bruit). C’est bien sûr la version la plus chère et la mieux pourvue qui nous intéresse, puisqu’elle dispose d’un argument assez fort : proposer de la réduction de bruit active dans un format d’écouteurs ouverts, sans embouts en plastique dans les oreilles. Ce n’est pas une première sur le marché, mais c’est une première pour Apple.

AirPods 4 : des écouteurs pour les gens qui ne peuvent pas porter des AirPods Pro

Gestion compliquée du volume Contrairement aux AirPods Pro 2, les AirPods 4 ne permettent pas de gérer le volume en faisant glisser son doigt sur la tige. Dommage…

À l’heure où nous écrivons ce test, les AirPods Pro 2 sont affichés à 229 € sur Amazon. Ce n’est que 30 € de plus que les AirPods 4, proposés à leur lancement à 199 € (le prix finira par baisser). Après avoir essayé longuement les deux paires d’écouteurs, on ne peut que vous conseiller d’opter pour les AirPods Pro 2 si vous tolérez les intras. Ils offrent les meilleures performances sur les critères liés à l’audio, que ce soit dans la restitution sonore ou dans la réduction de bruit. Ils vont même gagner des fonctionnalités pour l’audition, ce qui en fait des écouteurs beaucoup plus polyvalents.

Si vous ne supportez pas les écouteurs intra, il y a quand même un point qui pourrait faire pencher la balance en faveur des AirPods 4. La force des écouteurs ouverts est de venir se loger à l’entrée du canal auditif, sans introduction dans l’oreille. Apple dit avoir retravaillé la forme de ses écouteurs par rapport aux AirPods 3, même si les deux générations se ressemblent beaucoup, afin qu’ils soient plus universels et plus confortables.

Le boîtier des AirPods 4 à gauche, celui des AirPods Pro 2 à droite. // Source : Nino Barbey pour Numerama

« L’impression de ne rien porter quand on les utilise »

Est-ce vrai ? Tout dépend de la morphologie de vos oreilles, qui ne sont pas forcément adaptées aux écouteurs ouverts (les écouteurs peuvent tomber quand on court, ou parfaitement tenir). On a l’impression de ne rien porter quand on utilise les AirPods 4, mais le risque de chute n’est pas nul. On note d’ailleurs que l’obligation de les réajuster peut activer/désactiver la réduction de bruit, ce qui constitue une petite erreur de conception loin d’être critique. Un problème qui n’existe pas avec les AirPods Pro 2, livrés avec des embouts de différentes tailles.

À noter que les AirPods 4 introduisent un boîtier beaucoup plus compact et mieux fini. Au-revoir le bouton d’appairage et le témoin d’alimentation qui cassent l’uniformité du design : ils sont désormais masqués, pour un niveau de raffinement qu’on ne soupçonnait pas. On imagine que ces modifications finiront par apparaître sur les AirPods Pro, dont la prochaine génération est attendue en 2025. Attention, les AirPods 4 sans ANC sont livrés avec un boîtier à la fiche technique dépouillée (pas de haut-parleur pour les localiser, pas de charge sans fil). On gagne 50 € sur la facture, au prix de nombreux sacrifices.

L’indicateur LED n’est plus visible quand la lumière est éteinte, mais elle apparaît une fois le boîtier ouvert. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Alors, cette réduction de bruit sur les AirPods 4 ?

Autonomie, zéro miracle Les AirPods 4 promettent 30 heures d’autonomie en tout, avec 5 heures par charge complète des écouteurs. Avec l’ANC activée, votre écoute sera limitée à 4 heures — c’est peu.

Il y avait beaucoup à craindre de la réduction de bruit proposée par les AirPods 4. Même avec des algorithmes évolués et des microphones performants, personne ne peut contester la réalité physique. Un format ouvert empêche ce l’on appelle la réduction de bruit passive, celle induite du design (le fait de boucher les oreilles, pour résumer simplement). En s’insérant dans l’oreille, les écouteurs intra font naturellement bouchon. Les AirPods 4 n’ont pas ce luxe et, sans intervention de la technologie, laissent passer beaucoup plus de sons.

C’est là où la réduction de bruit active intervient, en annulant ce qui vient de l’extérieur (avec de l’antibruit). Les AirPods 4 s’en sortent honorablement bien, mais il serait malhonnête de parler d’une suppression totale. On est davantage dans un travail d’atténuation, pour gagner un peu en tranquillité quand on lance une playlist, que dans l’isolement. La réduction de bruit des AirPods 4 active permet surtout de baisser le volume dans un environnement bruyant, ce qui constitue déjà un atout non négligeable.

Source : Nino Barbey pour Numerama

Les AirPods 4 ont en tout cas passé les tests de la salle de sport et du TGV, avec un bon niveau de performance. En revanche, ils se montrent bien moins à leur aise pour gérer de fortes bourrasques ou des sons plus secs. Apple ne peut pas faire de miracle non plus, la promesse d’une réduction de bruit active comparable à 50 % de ce que peuvent faire les AirPods Pro 2 semble tenue. Et pour qui viendrait des AirPods d’une génération inférieure, c’est dans tous les cas une belle évolution.

Rassurez-vous, la réduction de bruit active n’a aucune incidence sur le rendu sonore des AirPods 4, qui devraient satisfaire 90 % des utilisatrices et des utilisateurs. À moins d’être un fin mélomane, la signature proposée par Apple est très valorisante. Les médiums sont aérés. Le niveau de basse est suffisant, et gagne même en présence par rapport à avant (sans se répandre trop non plus). Les aigus, eux, ne sont jamais fatigants.

On apprécie aussi écouter des podcasts avec les AirPods 4, puisque les voix sont très bien retranscrites. La réduction de bruit parachève le tableau en offrant une assise pour plus de précision et moins de parasites. Si vous voulez un rendu audio meilleur, plus ciselé encore, il faudra opter pour les AirPods Pro 2. Vous désirez aller encore plus loin ? Ce sera vers le casque AirPods Max qu’il faudra se tourner, même s’il est boudé par la firme de Cupertino.

Les AirPods 4 et les AirPods Pro 2. Préférez-vous ouvert ou intra ? // Source : Nino Barbey pour Numerama

Produit Apple oblige, les AirPods 4 sont compatibles avec l’Audio Spatial, avec ou sans suivi de la tête (il faut aimer) et les contenus en Dolby Atmos. Équipés de la puce H2, ils proposent également les nouvelles interactions avec Siri, comme la possibilité d’accepter/refuser un appel en hochant la tête. À ce sujet, il est dommage de devoir attendre que l’assistant vocal finisse sa phrase pour valider la commande gestuelle. Cela introduit une légère latence, alors que décrocher en appuyant sur un bouton prend moins d’une seconde. Les AirPods peuvent évidemment basculer rapidement entre vos appareils Apple, sans avoir à se rendre dans les réglages. Dernière bonne nouvelle : les microphones sont d’excellente facture pour passer un appel. Vos correspondants vous entendront sans aucun souci.

Le verdict 8/10 Apple AirPods 4 Voir la fiche 149 € sur Amazon 149 € sur Fnac On a aimé De l’ANC à moins de 200 €

Performances honorables

Boîtier ultra compact On a moins aimé Attention, ils peuvent tomber de vos oreilles

Les AirPods Pro 2 existent et sont déjà en promo

Pas de gestion de volume sur les écouteurs Avec les AirPods 4, Apple muscle sa gamme d’écouteurs, laquelle n’a jamais été aussi complète. Les meilleurs du catalogue restent les AirPods Pro 2. Mais les AirPods 4 s’en tirent avec les honneurs, surtout le modèle pourvu d’une réduction de bruit active. La format ouvert pénalise forcément ses performances sur cette fonctionnalité clé, mais l’évolution est notable par rapport à des AirPods 3. On continuera toujours de conseiller les AirPods Pro 2, plus complets et plus performants. Mais si vous êtes hermétiques au design intra, alors les AirPods 4 représentent une alternative à la Apple. C’est-à-dire avec des finitions de haute volée, une intégration magique dans l’écosystème, des fonctionnalités appréciables et, surtout, un rendu audio très satisfaisant.

