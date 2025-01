Lecture Zen Résumer l'article

Les soldes sont le bon moment de s’équiper pour pas cher. Les téléviseurs font d’ailleurs partie des produits les plus demandés en promotion. Pour vous aider dans votre choix, voici une sélection de modèles qui valent le coup.

Quels téléviseurs acheter durant les soldes d’hiver ?

Samsung The Frame QLED 55″

Samsung The Frame // Source : Montage Numerama

Le téléviseur QLED Samsung The Frame 55″ est au prix de 999 € au lieu de 1 069 € pour les soldes d’hiver. The Frame, d’une diagonale de 140 cm, embarque une dalle QLED d’une résolution 4K de 3 840 × 2 160 pixels. L’image est détaillée et profite d’une bonne luminosité, et d’une colorimétrie parfaite, et est compatible avec les normes HDR, HDR10+ et HLG. Elle dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’un port HDMI 2.1, pour brancher votre PlayStation 5 ou votre Xbox Series et jouer dans de très bonnes conditions.

La particularité du téléviseur de Samsung est son design qui prend l’apparence d’un tableau. Lorsqu’elle est en veille, la dalle peut afficher des œuvres d’art, peintures et photographies, y compris les vôtres. Certaines œuvres sont disponibles gratuitement, et d’autres via l’abonnement mensuel à l’Art Store de Samsung, au prix de 4,99 € par mois.

LG OLED C4 55″

LG OLED C4 // Source : Montage Numerama

Le téléviseur LG OLED C4 55″ est proposé pour les soldes au prix de 1 190 € au lieu de 1 590 € habituellement. Le C4, d’une diagonale de 139 cm, possède des bordures très fines et des lignes élégantes. Sa dalle OLED d’une résolution 4K de 3 840 x 2 160 pixels offre des contrastes et des noirs parfaits, ainsi qu’une excellente luminosité. Les normes HDR10, HDL et Dolby Vision IQ offrent de plus une image parfaitement calibrée. Niveau audio, les formats Dolby Atmos et DTS:X sont pris en charge.

Les joueuses et les joueurs peuvent brancher leurs consoles via les quatre ports HDMI 2.1 et profiter d’un affichage 4K et d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d’Amazon sont disponibles via l’interface maison webOS 24.

Xiaomi A Pro 75″

Xiaomi A Pro // Source : Montage Numerama

Le téléviseur Xiaomi A Pro 75″ est au prix de 694,20 € au lieu de 799 € pour ces soldes d’hivers 2025, grâce à un coupon à cocher sur la page du produit sur Amazon. Le Xiaomi TV A Pro, sorti en 2025, est un téléviseur élégant aux bordures fines. Sa très grande dalle QLED de 75 pouces, soit 189 cm de diagonale, offre une grande immersion. Elle est compatible avec la norme HDR10 pour des images optimisées et détaillées. Le taux de rafraîchissement limité à 60 Hz et l’absence de port HDMI2.1 ne conviendront peut-être pas aux joueuses et aux joueurs qui cherchent un modèle spécialement pour le gaming.

Google TV accompagne ce modèle de Xiaomi, et propose une interface fluide et complète. Chromecast et Google Assistant sont aussi de la partie.

TCL 65″

TCL 65PF650 // Source : Montage Numerama

Le téléviseur TCL 65″ est au prix de 464,99 € au lieu de 649 € pour les soldes d’hiver. Ce grand téléviseur 4K, d’une diagonale de 165 cm, offre une grande immersion, malgré une simple dalle LCD. Compatible avec les normes HDR10 et Dolby Vision, l’image est toutefois de qualité et détaillé, même s’il est préférable de regarder vos contenus le soir ou dans une pièce peu éclairée. Son taux de rafraîchissement est limité à 50 Hz, mais le TV est cependant équipé d’un port HDMI 2.1 pour brancher vos consoles de salon.

L’OS Fire TV habille les menus avec une interface intuitive et un système de recommandations personnalisées. L’assistant vocal Alexa permet de contrôler le téléviseur à la voix.

Samsung OLED 55″

Samsung TQ55S95D // Source : Montage Numerama

Le dernier et non le moindre, très bien placé dans notre guide des meilleurs téléviseurs 4K, est le Samsung OLED 55″, proposé pour les soldes d’hiver au prix de 1 790 € au lieu de 2 800 € normalement. La dalle du téléviseur TQ55S95D de Samsung dispose d’un revêtement anti-reflets baptisé Glare Free. L’écran OLED est mat et la luminosité élevée, même en plein jour. L’image est de très grande qualité et convient parfaitement pour le cinéma et les jeux vidéo.

D’autant plus que le téléviseur embarque quatre ports HDMI 2.1 et un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, pour jouer en 4K 120 FPS sur PS5 et Xbox Series. Le Samsung TQ55S95D accueille l’OS Tizen et une compatibilité avec plusieurs assistants vocaux.

