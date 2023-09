OLED, pour « diode électroluminescente organique », est une technologie d’affichage que l’on trouve dans les smartphones, téléviseurs, ordinateurs, consoles de jeu et mêmes casques VR. Souvent présentée comme une option haut de gamme, elle propose un meilleur taux de contraste grâce à des pixels auto-émetteurs de lumière.

L’OLED, pour « Organic Light-Emitting Diode », est une technologie d’affichage de plus en plus présente dans les appareils électroniques. Il s’agit de l’une des principales technologies d’écran avec le LCD, réputé plus abordable. De nombreux constructeurs la mettent en avant dans leurs produits, comme Nintendo qui propose une Switch OLED, version améliorée de la Switch classique, qui dispose d’un écran LCD.

Comment l’OLED s’est-il imposé comme l’une des meilleures technologies d’affichage en 2023 ? Voici des explications simples, pour vous aider à comprendre les avantages de cette technologie.

Quels sont les avantages de la technologie OLED ?

Expliquer l’OLED exhaustivement n’est pas facile, puisqu’il s’agit d’une technologie assez complexe, déclinée en une multitude de variétés (AMOLED, POLED, OLEDoS…). Toutes les dalles OLED ne se valent pas, puisque certaines marques utilisent des procédés plus ou moins coûteux, accentuant ou non les avantages de l’OLED.

Ce qu’il faut savoir est que l’OLED est constitué de plusieurs couches semi-conductrices organiques, ce qui le différencie d’autres technologies d’affichage. Cela donne aux diodes de l’OLED une propriété électroluminescente, qui permet aux appareils de se passer d’une dalle de rétroéclairage. Chaque pixel émet sa propre lumière, là où un écran LCD est éclairé intégralement.

Sur une Nintendo Switch OLED, ce qui apparaît noir à l’écran est vraiment noir. Les pixels sont éteints. // Source : Louise Audry pour Numerama

En plus d’offrir des couleurs plus justes, l’OLED profite de sa propriété électroluminescente pour offrir un taux de contraste d’une justesse rare. Les pixels qui doivent rester noirs restent éteints, ce qui permet à l’écran d’être beaucoup plus lisible, en basse luminosité comme en haute luminosité. L’OLED est donc nettement meilleur pour regarder des vidéos, jouer ou consulter du contenu sombre, puisqu’il ne s’agit pas d’une dalle entièrement allumée. Il est aussi moins fatiguant, puisqu’il agresse moins la rétine. Enfin, une dalle OLED est plus fine qu’une dalle LCD, puisqu’elle contient moins de composants. C’est grâce à cette particularité que certains écrans OLED peuvent se plier ou laisser passer des caméras à travers.

Quelles différences entre l’OLED et le LED (LCD) ?

Les téléviseurs LED utilisent des dalles LCD avec un rétoéclairage à base de LED, ils ne sont donc pas comparables aux écrans OLED, puisque leurs pixels ne savent pas produire de lumière.

Concrètement, si vous regardez un film au format 21:9 sur un téléviseur 16:9, vous avez sans doute déjà remarqué qu’il y avait des bandes noires, en haut et en bas de l’écran. Avec un écran OLED, les pixels des bandes noires seront complètement éteints. Avec un écran LED/LCD, elles seront un peu bleues, puisque la lumière du rétroéclairage les éclairera. Cet exemple marche aussi avec les smartphones en mode sombre. Seuls les appareils OLED affichent des couleurs parfaitement noires dans les menus.

Regardez les bandes noires sur ce téléviseur OLED : la télé est complètement éteinte à ces deux endroits. // Source : Numerama

Quelles différences entre l’OLED et le QLED ? Quel est le mieux sur télé ?

QLED est une marque déposée par Samsung, qui signifie « Quantum Dot LED ». Cette technologie a longtemps été utilisée par Samsung en tant qu’alternative à l’OLED, en grande partie grâce à son nom très ressemblant.

En réalité, les écrans QLED sont des écrans LCD. Ils utilisent une couche de points quantiques pour améliorer la brillance et la couleur des images, tout en rétroéclairant l’écran à différents endroits, pour diminuer l’effet de noir qui n’est pas assez noir.

Mini LED, QLED… Ces technologies appartiennent à la catégorie LCD. // Source : TCL

Samsung a récemment adopté l’OLED et le QD-OLED, qui ajoute des points quantiques à une dalle OLED. Il faut voir le QLED comme une sorte de LCD haut de gamme, à l’image de la technologie Mini LED, qui utilise des milliers de petites LED pour cacher les défauts de rétroéclairage du LCD. Dans les deux cas, il s’agit de dalles LCD derrière, qui n’ont rien à voir dans leur conception avec l’OLED.

Faut-il acheter un smartphone avec un écran OLED ?

En 2023, rares sont les smartphones avec un écran LCD. Même l’entrée de gamme a pivoté vers l’OLED, qui est devenu plus abordable grâce à l’émergence de nouveaux procédés industriels. Si les téléviseurs OLED restent cher, on ne peut que vous recommander vivement d’opter pour un smartphone avec un écran OLED, pour profiter d’une bien meilleure qualité d’affichage.

L’OLED vieillit-il moins bien ?

Les écrans OLED peuvent brûler. Cette phrase peut faire peur, mais il s’agit d’une réalité due à leur nature organique. Quand un pixel reste à l’écran trop longtemps, il peut s’imprimer irrévocablement sur l’écran et rester visible en permanence, même lorsque l’on utilise une autre application.

Ce défaut a longtemps causé du tort à l’OLED, d’autant plus que les marques qui n’utilisaient pas la technologie, comme Samsung, ont tout fait pour faire savoir aux consommateurs que ce défaut existait. La réalité est que les écrans OLED récents disposent de mécanismes de nettoyage sophistiqués pour limiter les risques. Les « burn-in » sont rares, mais possibles. Une seule chose est sûre : mieux vaut éviter l’OLED pour afficher le même contenu en permanence, comme une publicité dans un magasin, au risque de l’imprimer dans l’écran à tout jamais.

Sur son site, Samsung montre à quoi peuvent ressembler les brûlures de l’OLED. On vous rassure, c’est rare. // Source : Samsung

Dans le futur, une nouvelle technologie d’écran appelée Micro LED pourrait venir remplacer l’OLED. Elle dispose des mêmes avantages sans les composants organiques, ce qui en fait une technologie au potentiel encore plus élevé (chaque pixel est une minuscule LED inorganique qui émet sa propre lumière). En 2023, elle coûte encore très cher, ce qui fait de l’OLED la meilleure solution d’affichage grand public.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !