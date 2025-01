Lecture Zen Résumer l'article

Les soldes font partie des meilleures périodes de l’année pour économiser sur les produits high-tech les plus onéreux, et les smartphones n’échappent pas à la règle. Pour cette première démarque, Numerama fait le point sur les meilleures offres dénichées sur des références testées à la rédaction qui valent vraiment le coup.

Économiser sur un smartphone à quelques centaines d’euros est toujours le bienvenu. Alors que les soldes d’hiver battent leur plein, on retrouve, comme à l’accoutumée, bon nombre d’offres sur des modèles de smartphones de toutes marques. Dans cette sélection, nous avons répertorié de bonnes promotions sur des smartphones seuls (sans abonnement) fonctionnant soit sous iOS, soit sous Android.

Les meilleures promotions sur les smartphones pendant les soldes

Samsung Galaxy S24 Ultra : le plus irréprochable

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Numerama

Alors que le S25 Ultra est sur le point de sortir, le Galaxy S24 Ultra, fleuron de Samsung, devient plus accessible lors des soldes d’hiver. Sur Electro Dépôt, le smartphone haut de gamme est affiché à 899 € au lieu de 1 099 €.

Outre son design très réussi, le S24 Ultra propose une configuration musclée avec une puce Snapdragon 8 Gen 3, couplée à 12 Go de RAM : autrement dit, il excelle sur la plupart des applications et notamment sur les jeux gourmands. Lire notre test du Smasung Galaxy S24 Ultra.

Pour profiter de ses performances, on retrouve le meilleur écran du marché avec une fort luminosité et très peu de reflets, ce qui est bien appréciable lorsqu’on utilise navigue sur smartphone en extérieur. Niveau photo, il est tout aussi performant avec trois capteurs arrière 200 Mpix, 50 Mpix (grand-angle), 10 Mpix (zoom optique) et un capteur selfie à 12 Mpix.

Bref, très peu de défauts sur le papier. Reste à voir si le S25 sortira avec une configuration tout aussi intéressante en termes de rapport qualité-prix. Mais pour celles et ceux qui ne recherchent pas forcément la dernière génération, ce S24 fera des merveilles pendant plusieurs années.

iPhone 16 : l’option récente chez Apple

iPhone 16 // Source : Numerama

Le dernier iPhone 16 a quelque peu déçu à sa sortie en septembre 2024 en raison du peu de nouveautés qu’il apportait. Toutefois, il ne faut pas s’arrêter au bruit ambiant autour de cette génération. Apple propose toujours parmi les meilleurs smartphones du marché, et cela, même si les générations les plus récentes sont de moins en moins révolutionnaires par rapport aux modèles précédents. Cet iPhone 16, affiché à 821 € au lieu de 969 € sur Boulanger, reste une excellente option avec le bonus de rachat à 100 €.

Cette génération intègre une nouvelle configuration avec la puce A18, qui prépare le terrain pour l’arrivée d’Apple Intelligence en Europe cette année. Au dos, on retrouve toujours un double module caméra avec un capteur principal de 48 Mpix et un capteur de 12 Mpix, capables de réaliser de beaux clichés, bien qu’ils soient largement en retrait face à un modèle Pro. Cependant, cette génération propose les mêmes nouveautés que les modèles supérieurs, avec l’apparition du bouton action (pour les raccourcis) et du Camera Control pour gérer l’appareil photo.

En bref, c’est un bon modèle équilibré qui fait partie des meilleurs choix sous iOS pour le moment.

Google Pixel 9 Pro : la pépite de l’année 2024

Google Pixel 9 Pro // Source : Numerama

En 2024, Google n’a pas chômé. Si les Pixel Pro d’ancienne génération étaient d’excellents smartphones sous Android, les derniers Pixel 9 pro sont dignes des autres meilleurs téléphones des concurrents. Pour les soldes, ce smartphone haut de gamme se trouve à 729 € sur Bouygues Telecom, au lieu de 1 099 €. Il s’agit d’une offre de remboursement de 80 € après l’achat du smartphone seul, sans abonnement. Lire notre test du Pixel 9 Pro XL.

Pour ce tarif, vous avez une excellente proposition de Google. Tout d’abord, son design a été repensé et paraît plus soigné que la génération précédente. En main, il est plutôt agréable, et sa manipulation est relativement facile grâce à un écran OLED de 6,3 pouces, une première pour la gamme Pro, qui adopte la même taille que le modèle standard. À noter que le 9 Pro XL est également en promotion. Sous le capot, on retrouve la puce Tensor G4 couplée à 16 Go de RAM, autrement dit une configuration solide, même s’il faut l’avouer, elle reste en dessous de ses concurrents côté performances, notamment sur les jeux gourmands.

Enfin, la photo est particulièrement réussie. Ses trois capteurs à l’arrèe de 50 Mpix, 48 Mpix et 48 Mpix, couplés au logiciel Google font du bon travail aussi bien en haute qu’en basse luminosité.

Pack Pixel 8 Pro + écouteurs Google Buds Pro : le combo parfait

Pixel 8 Pro // Source : Numerama

Si vous trouvez la dernière génération quelque peu onéreuse, un bon pack est disponible pendant les soldes d’hiver. À 599 € au lieu de 1 349 € (prix affiché), on retrouve un Pixel 8 Pro, combiné aux écouteurs Google Buds Pro (première génération) : de quoi faire d’une pierre deux coups durant ces soldes.

Le Pixel 8 Pro cochait déjà de nombreuses cases pour un smartphone haut de gamme à sa sortie, mais il était vendu trop cher (200 € de plus que la génération précédente). En 2025, à un prix plus avantageux, il reste une option solide du haut du panier dans le milieu de gamme. Il dispose d’une bonne configuration avec une puce Tensor G3 et offre une excellente qualité photo pour un smartphone. Comme son prédécesseur, il embarque quelques fonctions d’intelligence artificielle bien pratiques, même si Google a limité certains paramètres en Europe.

Outre le smartphone, très performant sur le papier, le pack comprend les écouteurs Buds Pro, évitant ainsi de devoir passer deux commandes. Ce ne sont certes pas les derniers modèles de la marque, mais ils garantissent un son équilibré et une réduction de bruit active qui fait le travail.

Samsung Galaxy A25 : une solide option du milieu de gamme

Samsung Galaxy A25 // Source : Numerama

Pour terminer ce guide, voici l’option la plus abordable de ces soldes d’hiver. Le Galaxy A25 est actuellement affiché à 239 € au lieu de 321 € dans sa version 128 Go. Ce Galaxy A25 reprend, dans les grandes lignes, le design de ses grands frères de la gamme S. Le design est soigné, malgré la présence de plastique, et met en valeur son bel écran AMOLED de 6,5 pouces en Full HD. Le prix ne fait pas tout, puisque sa fréquence de rafraîchissement est supérieure à celle de l’iPhone 16. Sa qualité d’affichage est certainement sa plus grande force, mais le reste demeure équilibré. Ses capteurs photo font le travail en bonne luminosité, et les selfies sont plutôt corrects.

C’est sur le plan des performances que la fiche technique se dégrade quelque peu. Concrètement, ne vous attendez pas à faire tourner de gros jeux avec des paramètres élevés. En outre, l’autonomie est plutôt légère pour un téléphone de ce genre, avec seulement une journée d’utilisation et une charge limitée à 25 W. Quoi qu’il en soit, ces concessions restent tout à fait acceptables pour le prix — ce qui explique également pourquoi ce modèle figure dans nos recommandations de smartphones à moins de 300 €.

Les soldes sont-elles le meilleur moment pour acheter un smartphone ou existe-t-il de meilleures périodes ?

Les soldes figurent parmi les périodes les plus propices pour acheter un smartphone. Ceux d’hiver sont particulièrement opportuns puisqu’ils interviennent en tout début d’année et permettent de choisir parmi les meilleures sorties de 2024.

D’autres périodes promotionnelles, comme les French Days, le Prime Day ou les soldes d’été, offrent d’excellentes opportunités pour trouver un smartphone à prix réduit. En dehors de ces moments forts, on trouve, plus rarement, de bonnes offres ponctuelles tout au long de l’année.

Faut-il acheter un reconditionné pendant les soldes ?

Acheter un smartphone reconditionné est une bonne idée, à la fois écologique et économique (dans la mesure où son prix est raisonnable, ce qui n’est pas forcément toujours le cas).

Quoi qu’il en soit, gardez en tête que les réparateurs n’appliquent pas forcément tous la même rigueur dans la remise en route d’un smartphone, et il se peut que le smartphone présente des défauts à la réception à cause de composants de mauvaises qualités ou d’un mauvais assemblage.

Il est donc préférable de se tourner vers des professionnels avec une bonne réputation. Cdiscount, la Fnac ou Boulanger, ou bien les marques directement. Tous proposent parfois des offres intéressantes sur ce type de smartphones.

Quels accessoires (coques, protections d’écran) dois-je acheter avec mon smartphone ?

En priorité, la coque reste la priorité numéro un à effectuer directement à l’achat du smartphone pour éviter de mauvaises péripéties. Le film de protection à coller sur l’écran est aussi recommandé pour éviter toutes traces de rayures. Il en existe même certains avec un revêtement anti-espion.

En outre, pour certains modèles récents, comme les iPhone, pensez à acheter un adaptateur USB-C pour brancher votre téléphone sur une prise, car ils en sont maintenant dépourvus dans leur boîte.

