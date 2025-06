Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’Odyssey G9 de Samsung est un très grand écran incurvé de 49 pouces, pas facile à placer sur un bureau, mais de grande qualité. Son prix en ce moment en baisse en fait un moniteur indispensable pour optimiser sa configuration gaming et bureautique.

Choisir le bon écran lorsque pour accompagner son PC n’est pas une mince affaire, tant il existe de modèles aux tailles et aux caractéristiques différentes, sans compter les performances qui varient d’un moniteur à l’autre. Si vous recherchez un grand écran pour jouer dans de bonnes conditions, il faut se tourner vers Samsung et sa gamme des Odyssey. Le G9 est actuellement moins cher de plus de 200 €.

Le Samsung Odyssey G9 G95C d’une taille de 49 pouces est normalement vendu 999 €. Il est proposé au prix de 792,40 € sur le site de PcComponentes.

C’est quoi, ce grand moniteur de 49″ de Samsung ?

L’Odyssey G95C embarque une dalle VA LED Super Ultra-Wide incurvée 1000R en 32:9, d’une diagonale de 124 cm. C’est un très grand moniteur que propose Samsung, qui prendra assurément une bonne place sur un bureau. Heureusement, son design soigné ne le rend pas plus massif qu’il ne l’est déjà. Il est doté d’une résolution de 5 120 × 1 440 pixels, ainsi que d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz combiné à un temps de réponse d’1 ms.

L’écran Samsung G9 Odyssey // Source : Samsung

Même si la gamme G9 dotée d’un écran OLED offre une luminosité plus élevée, le G95C permet de jouer dans d’excellentes conditions grâce à une image bien calibrée et parfaitement détaillée. Le moniteur est de plus compatible avec la norme HDR10+ Gaming, afin d’optimiser automatiquement la luminosité et les couleurs. Les fonctions VRR et FreeSync Premium Pro se chargent d’éliminer les saccades et les déchirures à l’écran, et d’optimiser légèrement la fluidité.

À ce prix, le G9 de Samsung est-il une bonne affaire ?

Un peu plus de 200 € de réduction pour un très bon moniteur de Samsung, c’est une excellente affaire, surtout pour une surface de jeu et de travail aussi grande. Car oui, le Samsung G95C peut aussi convenir pour de la bureautique et du travail professionnel, comme du montage vidéo ou de la retouche photo. Vous pouvez même scinder l’écran en deux comme un setup à deux écrans. Attention toutefois, le rafraichissement est réduit dans ce cas d’usage.

Niveau connectique, vous retrouverez 1 DisplayPort, deux ports USB 3.0 ainsi que deux ports HDMI 2.1. Dommage que l’Odyssey G95C fasse l’impasse sur des haut-parleurs. Il faudra donc se procurer une barre de son ou un casque gamer pour bien profiter d’un audio de qualité.

Les points à retenir sur ce moniteur G9 de Samsung :

Une dalle incurvée Ultra-Wide de 49 pouces

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz

Idéal pour le gaming et le travail nécessitant un grand écran

