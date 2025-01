Lecture Zen Résumer l'article

Au CES 2025, les aspirateurs robots ont piqué la vedette aux téléviseurs, qui sont habituellement l’attraction principale du grand salon de l’innovation. Nous avons pu discuter avec plusieurs constructeurs, qui sont plusieurs à prédire une explosion du marché dans les prochains mois.

Au CES de Las Vegas, les aspirateurs robots étaient partout. Roborock, Eureka, SwitchBot, Dreame, Ecovacs, Eufy ou encore Narwal… Nombreuses sont les marques, souvent chinoises, venues présenter leurs dernières innovations pour le ménage. À l’Eureka Park de l’hôtel Venetian, un des endroits incontournables du salon, il était impossible de marcher 10 mètres sans tomber sur un « robot vacuum ».

Au sommaire de la génération 2025 : le début du support de Matter (et donc d’Apple Home), des produits toujours plus capables, de nouveaux capteurs intégrés et, pour la première fois, des bras robotiques pour rendre les aspirateurs encore plus polyvalents.

Des puces plus puissantes et moins gourmandes : la raison derrière la montée des aspirateurs ?

Comment expliquer la montée en puissance des aspirateurs robots ? C’est avant tout une question de puce, selon Andre Brown, directeur de l’innovation de la marque Eureka, qui propose des appareils de nettoyage depuis 1909 : « Les aspirateurs robots sont devenus beaucoup plus intelligents qu’à leurs débuts. Le grand changement, c’est qu’on peut désormais faire tourner ces algorithmes avec moins d’énergie », explique l’ingénieur, qui a notamment travaillé chez Dyson auparavant.

Les capteurs du Eureka J15 Max Ultra sont impressionnants. On est loin des premiers LiDAR des anciens modèles. // Source : Numerama

Quand les premiers aspirateurs robots sont apparus au début du siècle, il s’agissait de produits très basiques qui se contentaient de faire des tours d’appartement, en avançant en ligne droite. Ces appareils finissaient toujours par décevoir, notamment lorsque leurs propriétaires comprenaient que ces produits intelligents ne l’étaient pas vraiment.

Vingt ans plus tard, les aspirateurs robots sont connectés et munis de nombreux capteurs. « Ils sont devenus bien plus perfectionnés qu’au départ » reconnaît le directeur innovation d’Eureka. Ce qui a changé est que la priorité n’est plus l’autonomie, mais l’ajout de nouvelles fonctionnalités. « Désormais, il est possible d’intégrer plusieurs capteurs sans compromettre le produit […] Au début, la puissance de calcul était très énergivore », conclut Andre Brown.

Plusieurs aspirateurs Eureka, avec des bases toujours plus imposantes (et incompatibles avec un rangement sous le canapé). // Source : Numerama

Bras robotique et caméras dans tous les sens : les premiers robots domestiques ?

Au CES de Las Vegas, un produit a attiré les caméras du monde entier : le Roborock Saros Z70. Cet aspirateur dispose d’un bras avec une pince, ce qui lui permet d’attraper des objets que vous auriez laissés trainer (comme des chaussettes), puis de les ranger quelque part. Ce concept pourrait devenir réalité dès l’année 2025 selon les représentants de la marque avec qui nous avons pu discuter.

On trouve un produit similaire chez Dreame, ce qui laisse penser que toute l’industrie de l’aspirateur robot pourrait se tourner vers ces nouvelles fonctionnalités robotiques.

Le Roborock Saros S70 avec son bras capable de soulever des chausettes. // Source : Numerama

Un bras dans un aspirateur robot paraît peut-être anecdotique, mais semble en réalité tout à fait logique. Alors que des géants de la tech comme Elon Musk ou Jensen Huang de Nvidia affirment que la robotique domestique dépassera un jour l’industrie automobile, les aspirateurs robots semblent la première incarnation de cette révolution à venir. À l’heure de ChatGPT, un robot qui répondrait à une tâche précise, comme « va vérifier dans la chambre si j’ai oublié mon badge », ne semble plus de la science-fiction. Les constructeurs semblent se positionner massivement sur cette catégorie de produits, qui est une porte ouverte vers les foyers des consommateurs.

Chez une marque comme Eureka, le sujet principal reste le nettoyage. Son dernier modèle haut de gamme, le J15 Max Ultra, embarque un nombre record de capteurs pour améliorer l’aspiration. Il peut notamment aspirer de la poussière dans des coins normalement inaccessibles, se retourner automatiquement pour passer la serpillère en marche arrière ou découper les cheveux pour les empêcher de s’emmêler. « Sur notre nouveau produit, nous avons ajouté une caméra infrarouge à la caméra RGB pour détecter les liquides transparents… C’est une nouveauté dans l’industrie », explique à Numerama le responsable de la marque.

Roborock a inventé un aspirateur table basse, qui peut transporter des objets dans la maison. // Source : Numerama

Pour de nombreuses marques, 2025 est l’année où les aspirateurs robots seront capables de faire 100 % du ménage, et non plus un travail complémentaire.

Les robots se déplacent mieux dans l’espace, reconnaissent les objets (et vous alertent sur ce qu’ils ont trouvé), évitent de rajouter du désordre et, grâce à leurs nouvelles bases toujours plus grandes, vident leurs bacs, changent le réservoir d’eau et s’auto-nettoient. Leur ultra-présence au CES 2025 confirme la tendance : les aspirateurs robots ne sont plus une catégorie niche.

Matter encore très rare : une bonne raison d’attendre ?

À la fin du mois de janvier, Apple sortira la mise à jour iOS 18.3 sur iPhone. Cette nouvelle version du système d’exploitation apportera le support de Matter 1.4, la nouvelle norme du protocole domotique qui supporte notamment les aspirateurs robots. Il deviendra alors possible de connecter son robot nettoyeur à tous ses écosystèmes connectés, y compris Apple Home, pour la toute première fois. Siri pourra donc faire le ménage.

Avec sa gamme Deebot, Ecovacs veut être le premier à commercialiser un aspirateur Matter début 2025. // Source : Ecovacs

À notre grande surprise, peu d’aspirateurs robots annoncés au CES 2025 supportent Matter. Seuls Roborock, Ecovacs et SwitchBot ont pu nous rassurer sur une future compatibilité, en promettant des mises à jour pour leurs appareils de dernière génération. Ce lancement au ralenti pourrait être une bonne raison d’attendre encore quelques mois, le temps de voir de premiers produits livrés avec Matter apparaître.

Quoi qu’il en soit, le marché des aspirateurs robots semble progressivement arriver à maturité, avec des prix toujours en baisse. La bonne nouvelle est que ces produits devraient continuer de baisse : « En général, les fonctionnalités haut de gamme d’une année descendent vers le milieu de gamme l’année suivante », glisse le directeur de l’innovation d’Eureka.

