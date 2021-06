Votre câble HDMI actuel est très surement déjà compatible avec votre PS5, votre Xbox Series X, votre TV 4K HDR ou votre Apple TV 4K. Mais si vous en avez besoin d'un nouveau, pas la peine de dépenser une fortune. On vous explique tout.

Le commerce des câbles HDMI est un business à part dans le milieu des nouvelles technologies. Il est le théâtre d’une compétition permanente de certifications, de normes et d’appellations compliquées qui ne signifient la plupart du temps pas grand-chose.

De nombreuses informations circulent dans les câbles HDMI de nos jours. Prenons l’exemple de la norme HDMI 2.1 que l’on retrouve sur nos téléviseurs depuis 2020 :

De la vidéo (4K/120fps/HDR)

Du son ( HDMI ARC/eARC )

) Des informations ( HDMI CEC )

) Même Internet jusqu’à 100 Mbit/s (HDMI HEC, mais peu utilisé)

Pour bénéficier de la norme HDMI 2.1, il suffit que les périphériques soient compatibles (TV, barre de son, console de jeu, box internet, etc.)… les câbles ne changent rien dans l’histoire.

Plusieurs types de câbles HDMI existent pourtant sur le marché :

Si vos périphériques sont compatibles avec la norme HDMI 2.1, les câbles fournis sont très surement Ultra High Speed.

Spoiler : il n’y a aucun intérêt à acheter un câble autre que Ultra High Speed aujourd’hui.

Si vous utilisez un câble Standard-Speed avec des équipements qui ont besoin d’utiliser plus de débits pour faire transiter les informations (son, haute définition, etc.) vous le verrez très rapidement puisque vous aurez une image qui clignote ou plus de son du tout.

Quel câble HDMI faut-il acheter ? 10 €, ça suffit Ne tergiversons pas : si vous avez besoin d’un câble HDMI en 2021, en voici un (Ultra High Speed) à moins de 10 euros. Ne vous faites pas avoir par les arnaques audio/vidéophiles qui tentent par tous les moyens de vous faire croire qu’un câble à plusieurs centaines d’euros est meilleur. C’est faux la plupart du temps et relève souvent de la pseudo-science dans les cas les plus extrêmes. Cela peut être vrai sur un besoin très spécifique (si c’est le cas pour vous, vous savez aussi probablement de quel câble vous avez besoin sans passer par notre guide). Retrouvez le câble HDMI sur Amazon Pour être sûr de faire le bon choix, les câbles Ultra High Speed sont souvent identifiés comme étant compatibles 8K.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.

