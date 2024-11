Lecture Zen Résumer l'article

Le PlayStation Portal, que nous avions vivement critiqué à sa sortie, n’est plus un simple périphérique de lecture à distance. Grâce à une mise à jour, il est désormais capable de lire des jeux PS5 en streaming, sans la console.

Sony a compris, ou, plutôt, a entendu. Dans un communiqué publié sur le PlayStation Blog le 19 novembre 2024, le constructeur présente une nouvelle mise à jour du PlayStation Portal — son périphérique de lecture à distance, capable de se connecter à la PS5 pour qu’on puisse jouer n’importe où. Et, en réalité, ce n’est plus un simple périphérique de lecture à distance : le PlayStation Portal peut désormais devenir une vraie console portable.

Sony évoque « la prise en charge du streaming dans le cloud sur le PS Portal », une fonctionnalité encore en bêta, qui sera exclusive aux membres PlayStation Plus Premium (la formule la plus chère du service) et accessible en France. L’idée est de couper le cordon entre le PlayStation Portal et la PS5, pour que l’accessoire puisse lire des jeux de lui-même, grâce à la magie du streaming. Un produit qu’aurait dû sortir Microsoft pour appuyer son Xbox Game Pass.

Le jeu en streaming sur PS Portal. // Source : Sony

Le PS Portal peut lire des jeux en streaming, sans PS5

C’est possiblement un « game changer » pour le PlayStation Portal, que l’on a beaucoup critiqué à sa sortie en raison de son usage limité. Avec la possibilité de jouer en streaming sans PS5, l’intérêt est beaucoup plus grand et certains pourraient même craquer sans être propriétaires d’une PS5. Ce qui ferait du PlayStation Portal un bon Cheval de Troie, en dépit d’un coût élevé (16,99 € par mois pour le PlayStation Plus Premium).

Attention, le catalogue auquel a accès le PlayStation Portal est restreint : Sony parle d’un peu plus de 120 jeux (uniquement PS5) — dont Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise et Ratchet & Clank: Rift Apart. La qualité d’image sera limitée à 1080p et 60 fps. Et, bien sûr, il faudra une bonne connexion internet pour en profiter dans de bonnes conditions (au moins 13 Mbit/s).

Par ailleurs, si la prise en charge des spécificités de la DualSense est garantie (retour haptique, gâchettes adaptatives, haut-parleur, pavé tactile, gyroscope), certaines options seront manquantes. Sony évoque la touche de création, l’audio 3D et les transactions en jeu. Comme c’est encore une bêta, des bugs pourraient apparaître.

À noter que les sauvegardes dans le cloud permettront de lancer une partie sur le PlayStation Portal, puis de la poursuivre sur la PS5 sans rien faire — grâce à la synchronisation automatique. En termes d’écosystème, c’est très intéressant.

