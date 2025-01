Lecture Zen Résumer l'article

L’année 2025 vient à peine de commencer et les enseignes vont déjà brader leur catalogue. Ce mercredi 8 janvier, les soldes d’hiver débutent avec tout un tas de produits aux prix barrés. Comment repérer les vraies bonnes affaires durant cette période ? On vous dit tout pour que vous ne regrettiez pas trop vite vos achats.

Entre le Black Friday, qui s’est étendu durant tout le mois de novembre, et des promotions estampillées « ventes flash de Noël » pendant décembre, les consommateurs n’ont aucun répit. Tout semble prétexte pour vous inonder de promotions toute l’année.

Une question se pose alors : est-ce que les soldes d’hiver valent encore le coup ? Chez Numerama, on a l’habitude de couvrir ces événements et on vous donne ainsi les clés pour profiter au mieux de ces soldes d’hiver 2025 sans faire d’erreur.

Quelles sont les dates de début et de fin des soldes d’hiver 2025 ?

En 2025, les soldes commencent dès le début d’année, dès le mercredi 8 janvier sur les coups de 8h. Ils s’achèveront le mardi 4 février 2025 23h59. Et, comme à l’accoutumée, ils seront découpés en quatre démarques reparties sur chaque semaine de l’évènement.

Quand sont les prochaines soldes ?

Les prochaines soldes sont prévues cette année durant l’été. En 2025, la seconde édition est prévue pour du 25 juin au 22 juillet 2025.

Nos 4 conseils pour faire les meilleures affaires pendant les soldes

1. Quand acheter durant les soldes d’hiver 2025 ?

En principe, chacune de ces démarques apporte, sur le papier, des réductions plus importantes. Ainsi, au fil des soldes, les réductions vont crescendo. Mais attention, cela ne veut pas forcément dire qu’il faut attendre la toute fin de la période pour acheter un produit au meilleur prix. Lorsqu’il s’agit d’un produit best-seller (AirPods, PS5, Samsung Galaxy S24 par exemple) la rupture de stock n’est jamais loin, même à la première démarque — à condition que la promotion soit suffisamment intéressante, bien sûr. C’est là tout l’intérêt de la période, à savoir : regarder le produit avant le prix.

2. Quoi acheter lors des soldes d’hiver ?

Pour trouver les bons produits à se procurer durant les soldes d’hiver, la meilleure des pratiques reste de savoir quels sont les meilleurs modèles de la catégorie qui vous intéresse. En lisant les guides d’achat de Numerama, il est difficile de se tromper. Qu’il s’agisse d’un smartphone, d’écouteurs sans fil, d’un téléviseur 4K, d’une montre connectée ou d’autres produits, nous comparons et actualisons régulièrement une multitude de produits testés et approuvés.

Les soldes d’hiver 2025 arrivent. // Source : Montage Numerama

Le bon produit n’est donc pas forcément le plus cher, mais celui adapté à votre utilisation, ce à quoi nous nous efforçons de répondre dans chacun de nos guides. Aussi, il ne faut pas forcément se fier au nom du produit. Prenons un exemple très simple : un MacBook. Ce laptop d’Apple n’est plus à présenter et fait sûrement partie des meilleurs modèles d’ordinateurs portables. Toutefois, tous les modèles de MacBook ne se valent pas. Il ne faut pas se jeter aveuglément sur une promotion pour la simple et bonne raison qu’il existe des tonnes de générations de MacBook sur le marché et les plus soldés sont souvent d’anciens modèles dotés d’un processeur Intel Core bien moins performant que les nouvelles générations sous puce M. Acheter un produit de ce genre ne correspond pas réellement aux exigences des logiciels d’aujourd’hui et reviendrait, tout au mieux, à acheter un PC bas de gamme récent. Alors, assurez-vous d’acheter un produit qui ne date pas trop, surtout dans le domaine high-tech où l’obsolescence ne pardonne pas.

3. Où acheter durant ces soldes ?

En ligne ou en magasin. Les enseignes ne sont pas obligés de participer à cette période, mais la grande majorité profite de l’effervescence pour écouler leurs stocks. Attention toutefois, certains e-commerçants sont davantage connus pour leur générosité dans les réductions appliquées. Parmi eux, on retrouve :

4. Comment ne pas rater les meilleures bons plans des soldes ?

Pendant les soldes d’hiver, il est certain que vous serez submergé par des publicités accrocheuses mettant en avant d’importantes réductions avec de gros pourcentages affichés. Que ce soit sur Internet, au bord des routes, à la télévision ou encore par e-mail, il devient difficile de garder l’esprit clair face à toutes ses offres qui paraissent séduisantes.

Pour vous aider à trouver les meilleures affaires des soldes d’hiver, Numerama suivra de près les promotions intéressantes avec une sélection quotidienne de bons plans et un guide complet répertoriant les meilleures promotions de ces soldes durant toute la période.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !