Après un mois de Black Friday, le fameux événement commercial touche à sa fin. Ce qui s’apparente aujourd’hui davantage à un Black November se termine, comme les années précédentes, le lundi suivant le vendredi noir. Ce dernier jour du Black Friday, aussi baptisé Cyber Monday, marque la fin de l’événement avec les ultimes offres. Si vous n’avez pas eu le temps de vous pencher sur les promotions des derniers jours, il reste encore de nombreuses bonnes affaires pour économiser sur vos courses de Noël.

Cyber Monday, voici les dernières offres intéressantes du Black Friday

Tout au long du mois de novembre et jusqu’au Black Friday, nous mettons régulièrement à jour nos guides. Cependant, il se peut que certaines offres soient victimes de leur succès et expirent rapidement. Lorsque c’est possible, nous remplaçons les produits en rupture de stock par des offres équivalentes ; sinon, elles sont retirées de nos recommandations.

Google Pixel 9

Google Pixel 9 // Source : Montage Numerama

Dernière génération de Pixel, ce modèle apporte un nouveau design plus premium et conserve les performances à la hauteur des modèles haut de gamme d’autres marques comme le S24 de Samsung ou encore l’iPhone 16 d’Apple. Cette année, il intègre notamment l’intelligence artificielle Gemini qui permet d’accéder à tout un tas de fonctions et de raccourcis. Le tout fonctionne de manière fluide sur la puce Tensor G4 et avec 12 Go de RAM. Comme avec les anciennes versions de Pixel, la photo est toujours au top avec un logiciel photo qui sublime vraiment les clichés pris par les deux capteurs 50 et 48 megapixels.

AirPods Pro 2

AirPods Pro 2 // Source : Montage Numerama

Descendus à 199 € sur Amazon et Cdiscount, les AirPods Pro 2 n’ont pas fait long feu à ce tarif. Toutefois, les écouteurs sans fil haut de gamme d’Apple se trouvent encore à un bon prix de 219 € sur la Fnac. Ces petits écouteurs blancs sont la garantie d’un son de qualité avec une réduction de bruit difficilement détrônable.

PlayStation 5 Édition Standard

PlayStation 5 Édition Standard // Source : Montage Numerama

Pour ce Cyber Monday, la PlayStation 5 Slim se trouve toujours en promotion à 474 € sur Amazon. Il s’agit de la version Standard avec lecteur de CD, mais la version numérique est également disponible au prix de 374 €. Les deux consoles disposent des mêmes performances avec une quantité de stockage similaire de 1 To sur le papier, mais de 822 Go dans les faits.

Pour aller plus loin Les meilleurs jeux PS5 de 2024 : notre sélection de 20 jeux à tester absolument

Dreame L40 Ultra

Dreame L40 Ultra // Source : Montage Numerama

L’aspirateur L40 de Dreame est à son meilleur prix aujourd’hui. Initialement vendu à 1 199 € lors de sa sortie, ce modèle haut de gamme passe sous la barre des 874 € pour le Cyber Monday. À ce prix, difficile de trouver mieux dans cette gamme. L’aspirateur robot est complètement autonome grâce à sa base et permet à la fois d’aspirer et de nettoyer à l’eau chaude (65 degrés). Avec 11 000 pa, sa puissance d’aspiration concurrence même de très bons aspirateurs balais tout en gardant une solide autonomie qui lui permet de nettoyer entièrement un domicile sans recharge.

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus // Source : Montage Numerama

Parmi les anciennes générations de smartphones Apple, le 14 reste l’un des meilleurs choix aujourd’hui. Ce modèle conserve d’excellentes performances par rapport aux dernières générations et fonctionne très bien pour la plupart des usages. Le modèle Plus est à privilégier, notamment pour son écran large de 6,7 pouces, mais surtout pour sa batterie offrant l’une des meilleures autonomies sous iOS, même comparée à des modèles plus récents.

TV LG OLED65C4

TV LG OLED65C4 // Source : Montage Numerama

La gamme C4 OLED chez LG fait partie des best-sellers de la marque. Positionné juste en dessous du modèle G4, il offre une qualité d’image irréprochable grâce à sa dalle OLED Evo. Au-delà d’être parfaitement taillé pour les films et les séries, sa fréquence de rafraîchissement monte jusqu’à 144 Hz, ce qui le rend également particulièrement adapté au gaming. Il suffit de se connecter à ses ports HDMI 2.1 pour en profiter au mieux — et aisni profiter pleinement des performances de PlayStation 5 Pro en 4K à 120 FPS sur certains titres.

Bose QuietComfort

Bose QuietComfort // Source : Montage Numerama

Actuellement proposé à 189 € au lieu de 399 €, le Bose QuietComfort est LA référence de casque audio sans fil en matière de réduction de bruit active. Sa signature sonore est tout aussi appréciable, avec notamment de basses bien présentes. Son autonomie est aussi au rendez-vous pour les longs trajets avec 24 heures au total.

Asus Rog X

Asus Rog X // Source : Montage Numerama

La Rog X est la version ultime de la console Asus, fonctionnant sous Windows 11. Cette version boostée est équipée d’un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme à 8 cœurs, couplé à un processeur graphique AMD Radeon Graphics et 24 Go de mémoire vive. Cette configuration lui offre une fluidité exceptionnelle, permettant d’augmenter le nombre de FPS pour profiter pleinement de son écran Full HD cadencé à 120 Hz. Elle dispose également d’une meilleure capacité de stockage avec un total de 1 To. Tout cela a un coût, et l’Asus Rog X est la console portable la plus chère du marché. Une réduction pour le Cyber Monday est donc la bienvenue si vous souhaitez une console haut de gamme pour jouer en excellente qualité.

MSI G24C4 E2 24″

MSI G24C4 E2 24″ // Source : Montage Numerama

Ce moniteur représente un excellent rapport qualité-prix pour les joueurs compétitifs. Proposé à 109 €, il peut descendre à 99 € pour les détenteurs de la carte Fnac+ avec le code BFRIDAY. Avec sa dalle incurvée (1500R) de 24 pouces, il propose un taux de rafraîchissement de 180 Hz pour maximiser les FPS en jeu et offrir un temps de réaction encore plus réduit, idéal pour les FPS ou les jeux très dynamiques.

Qu’est-ce que le Cyber Monday ?

Le Cyber Monday est un événement commercial qui suit immédiatement le Black Friday. Il représente le dernier moment pour saisir les promotions de l’évènement.

Quelle est la date du Cyber Monday cette année ?

Le Cyber Monday a lieu cette année le 2 décembre, suivant le week-end du vendredi 29 – jour j du Black Friday.

Qui participent au Cyber Monday cette année ?

Globalement, il s’agit des mêmes enseignes que pour le Black Friday. Certaines proposent d’ailleurs même pas d’offre spéciale Cyber Monday, mais se contentent surtout de prolonger les offres Black Friday jusqu’au lundi 2 décembre. Cette année, on retrouve donc Amazon, Fnac, Darty ou encore Boulanger et bien d’autres pour ce Cyber Monday.

