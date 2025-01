Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Il n’y a pas que Dyson dans le monde des aspirateurs balais. Tineco propose des modèles sans-fil intelligents qui, non seulement, aspirent, mais aussi lavent le sol. Le Tineco Floor One S5 Combo est à son meilleur prix pour les soldes.

C’est quoi, cette promotion sur cet aspirateur balais ?

L’aspirateur balai lavant Tineco Floor One S5 Combo est normalement vendu 399 €. Durant les soldes d’hiver, il est proposé au prix de 254 € sur Cdiscount, grâce au code promo 15DES129 à rentrer dans le panier.

C’est quoi, cet aspirateur de Tineco ?

L’aspirateur-balai sans-fil de Tineco aspire et lave simultanément le sol et remplace aisément votre bonne vieille serpillère. Le Floor One S5 Combo ajuste automatiquement sa puissance d’aspiration et son débit d’eau en fonction de l’état de votre sol. Plusieurs capteurs se chargent de repérer la saleté et d’optimiser l’utilisation de l’eau. Le système à double réservoir garde l’eau claire et l’eau sale séparées afin de pouvoir toujours nettoyer avec une eau propre.

Notez qu’après un second passage de l’aspirateur, les sols deviennent secs et sans traces en l’espace de quelques minutes. Avec 3,8 k sur la balance, l’appareil n’est pas l’aspirateur balai le plus léger. Heureusement, il s’avère parfaitement maniable et peut se transformer rapidement en aspirateur à main pour accéder aux recoins, ou encore aspirer sur les meubles. Après avoir terminé votre ménage, l’appareil dispose d’un cycle d’auto-nettoyage une fois placé sur son support de rangement.

À ce prix, cet aspirateur est-il une bonne affaire ?

250 €, c’est un très bon prix et une bonne alternative à des modèles plus premium. L’aspirateur de Tineco embarque un moteur brushless qui ajuste la puissance automatiquement, et permet de couvrir 90 m² de surface de nettoyage. Le moteur sert aussi à optimiser la batterie et permet une autonomie jusqu’à 20 minutes. C’est peu, mais suffisant pour un nettoyage complet.

Vous pouvez d’ailleurs suivre le nettoyage via l’écran intelligent iLoop pour savoir quand votre sol est propre. L’application Tineco propose aussi son lot d’informations, et fournit des rappels d’entretien ou encore des rapports de nettoyage plus ou moins utiles.

