[Deal du jour] Déjà connu pour ses téléviseurs en forme de tableau, Samsung adapte son concept aux enceintes. La Samsung Music Frame reprend le même design et peut afficher une image ou un tableau. Elle est plus intéressante en promotion pour les soldes.

C’est quoi, cette promotion sur cette enceinte ?

L’enceinte Samsung Music Frame, sortie en mars 2024, est commercialisée 449 €. Durant les soldes d’hiver, elle est proposée au prix de 245 € sur le site d’Ubaldi. Une œuvre d’art est offerte par Samsung pour l’achat de ce produit

Si vous êtes orienté Feng shui, il existe aussi un pack avec l’enceinte et le téléviseur The Frame, au prix de 1 092 € sur Ubaldi, soit plus de 40 % de réduction.

C’est quoi, cette enceinte ?

Tout comme le téléviseur The Frame, l’enceinte connectée Music Frame de Samsung plaira à celles et ceux à la recherche d’un intérieur épuré et élégant. L’enceinte, au format carré et de dimensions 33 × 33 × 4,3 cm, reprend le design d’un tableau avec un cadre autour. Le rendu est réussi et elle trouvera aisément sa place dans la plupart des intérieurs. Elle fonctionne via Bluetooth ou Wi-Fi depuis votre smartphone ou une tablette.

Malheureusement, à l’inverse du téléviseur, l’enceinte Music Frame ne possède pas d’écran intégré sur sa façade avant. Vous pourrez placer une photo ou une illustration de la taille de l’appareil sous la plaque en plastique clipsée à l’enceinte. Une méthode qui paraît presque archaïque, mais qui a le mérite de fonctionner à tous les coups et sans dépenser d’électricité. Grâce à ce procédé, libre à vous d’imprimer n’importe quelle affiche au bon format, en vous rendant sur le site dédié Music Frame Lab. Notez que fort du succès de l’enceinte, Samsung propose régulièrement des collaborations avec des artistes ou des marques pour proposer des façades exclusives.

Samsung Music Frame // Source : Samsung

À ce prix, cette enceinte est-elle une bonne affaire ?

C’est un très bon prix pour une très belle enceinte qui, heureusement, n’a pas que son style pour elle. La Music Frame est aussi une enceinte performante qui comblera les amateurs de bon son, avec six haut-parleurs au total, pour une puissance de 120 W. Le son délivré est de qualité et bien équilibré dans l’ensemble, avec des basses bien présentes. Elle est compatible avec les normes Dolby Atmos et Dolby Digital Plus afin de créer un son spatial qui favorise l’immersion. La technologie Q-Symphony de Samsung permet même de synchroniser les haut-parleurs de votre TV avec l’enceinte pour plus d’amplitude.

Notez enfin que l’enceinte de Samsung se branche via une alimentation filaire. Une fois branchée, vous pouvez la placer sur un mur, sur un meuble, ou sur son piédestal. Enfin, Music Frame est compatible avec SmartThings. Vous pourrez connecter votre enceinte en Wi-Fi via l’application et régler facilement les paramètres sonores de votre appareil depuis un smartphone. SmartThings vous permet également d’accéder à l’assistant vocal de Google.

