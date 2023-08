Moins cher qu’un aspirateur robot, plus pratique qu’un traineau, l’aspirateur balais est le compagnon de ménage idéal. Dyson, Rowenta, Hoover… toutes les grandes marques d’électroménager disposent d’une gamme d’aspirateur balais, mais que valent-ils ? Un petit tour des meilleurs aspirateurs balais vous permettra de choisir le vôtre.

Pratiques et maniables, les aspirateurs balais sans fil sont devenus indispensables dans une routine d’hygiène quotidienne. Capables d’aspirer sur tout type de surface, les brosses sont étudiées pour récupérer moutons de poussière, cheveux et poils sans se bloquer. Si certains modèles coutent une fortune, comme le Dyson Gen à pas loins de 1 000 €, d’autres références plus accessibles remplissent parfaitement leurs fonctions.

Les modèles récents sont quasiment tous équipés d’une lumière permettant de mieux détecter les saletés et d’insister sur les zones qui nécessitent plusieurs passages. Sont-ils tous aussi efficaces qu’ils le prétendent ? Un petit tour des meilleurs aspirateurs balais permet de voir ce qu’il en est et surtout, d’identifier les caractéristiques essentielles à prendre en compte lorsque l’on choisit un aspirateur sans fil.

Les 4 meilleurs aspirateurs balais sélectionnés

Dyson V15 Detect Absolute : le très haut de gamme

Rowenta X-Force Flex 11.60 : la référence Rowenta

Hoover H Free 500 : le meilleur rapport qualité prix

Proscenic P12 : le moins cher

Nous avons établi ce guide en fonction de plusieurs critères, dont : l’autonomie, le poids de l’appareil, le volume du réservoir et la puissance d’aspiration, parfois exprimée en Air Watt et parfois en kPa (kiloPascal). Vous retrouverez ces paramètres en détail en fin d’article.

Dyson V15 Detect Absolute : la référence

Impossible de ne pas citer la marque tant elle s’est imposée dans ce segment de l’électroménager. Du design à l’efficacité, les aspirateurs Dyson ont tout pour plaire et on recommanderait presque les yeux fermés n’importe lequel de ses modèles. Les plus récents embarquent de nouvelles fonctionnalités et des brosses toujours plus efficaces. Cependant, si vous n’avez pas envie de dépenser plus de 300 € dans un aspirateur, les modèles antérieurs fourniront également un excellent travail. En revanche, ne cherchez pas après le V13 ou le V14, le catalogue de la marque fait un bond du V12 au V15.

Présentation du Dyson V15 Detect Absolute

Sorti en 2021, le V15 Detect Absolute est équipé d’un laser et d’un compteur de particules lui permettant d’adapter sa puissance d’aspiration à l’état de saleté de la pièce. Ce dispositif se révèle donc plus efficace que les classiques lumières LED des aspirateurs concurrents et le choix de la lumière verte n’est pas anodin. L’écran LCD vous relaie en temps réel le nombre de particules inférieures à 0,3 micron aspirées ainsi que la quantité d’acariens et autres allergènes. En dehors de cette innovation, parfois jugée gadget, le V15 Detect Absolute reste fidèle à la qualité de Dyson. En dehors du mode Eco qui manque de puissance, les modes Auto et Boost laisseront vos sols impeccables.

La classique Motorbar est toujours aussi efficace, tandis que la minibrosse démêle poils d’animaux et cheveux sans enrayer le mécanisme. La brosse munie de la lumière est, quant à elle, à réserver pour les sols durs comme les parquets. Le réservoir affiche une capacité de 0,8 L et se vidange très facilement. Niveau autonomie, comptez sur une bonne demi-heure en mode auto et un peu moins d’une dizaine de minutes en mode boost. Les Dyson V15 Detect Absolute n’est pas le plus léger des aspirateurs balais et pèse 3 kilos. Il perd un petit kilo lorsqu’il est utilisé comme aspirateur à mains.

L’aspirateur sans fil Dyson V15 Detect Absolute se montre particulièement efficace sur les poils d’animaux.

Équipement du V15 Detect Absolute

Brosse avec lumière intégrée

Brosse Digital Motorbar

Adaptateur pour meubles bas

Mini brosse motorisée auto-démêlante

Clip de rangement des accessoires sur le tube

Le Dyson V15 Detect Absolute en résumé

Difficile d’être déçu par Dyson qui offre une fois de plus une expérience utilisateur fluide et agréable. Les avis consommateurs sont dithyrambiques et témoignent de l’efficacité de la marque. Seule ombre au tableau, son prix avoisinant les 800 €.

Autonomie 60 min Poids 3,1 kg Puissance 240 Air Watt Volume du réservoir 0,8 L Prix 799 €

X Force Flex 11.60 : le meilleur aspirateur balais de Rowenta

Rowenta est un acteur incontournable sur le marché de l’électroménager. Marque appréciée pour son sérieux et la qualité de ses produits, elle s’illustre dans différents domaines avec, par exemple, son ventilateur Turbo Silence Xtreme+ qui figure parmi les meilleurs.

Présentation du Rowenta X-Force Flex 11.60

Rowenta propose un excellent aspirateur balais sans fil au design original. Le manche se plie en son centre pour assurer une flexibilité et un passage partout, peu importe l’angle. Aspirer sous les meubles et les canapés n’a jamais été aussi simple qu’avec le dispositif de Rowenta. Le panneau de commande digital permet de sélectionner un mode d’aspiration parmi le mode éco, max et boost disponibles. Il dispose lui aussi d’un système lumineux pour détecter la poussière. En revanche, ce n’est plus du laser comme Dyson, mais d’un éclairage LED. Sa brosse principale Deep Power aspire sans difficultés les grosses saletés, comme une céréale ou des cacahuètes, sur tous les types de sols.

Avec ses 3,4 kilos, le X-Force Flex 11.60 est l’aspirateur le plus lourd de ce guide. Il devient certes plus léger lorsqu’il est transformé en aspirateur d’appoint, mais son poids n’est pas à négliger. La capacité du réservoir est dans une bonne moyenne avec 0,9 L. Il faut savoir que le Rowenta X-Force Flex n’est pas le plus silencieux des aspirateurs avec un niveau sonore de 73 dB.

L’aspirateur balai Rowent X-Force Flex 11.60 se plie.

Équipement de l’aspirateur balai sans fil de Rowenta

Brosse de sol

Mini brosse turbo

Suceur plat

Brossettes multi-usage

Le X-Force Flex 11.60 de Rowenta en résumé

Performant et efficace, le Rowenta X-Force Flex 11.60 pourrait l’être encore davantage avec une aspiration cyclonique. Bien qu’il soit un peu lourd, son tube d’aspiration articulé reste d’une praticité très appréciable.

Autonomie 45 min Poids 3,4 kg Puissance 130 Air Watt Volume du réservoir 0,9 L Prix 331 €

Hoover H Free 500 : le meilleur rapport qualité prix

La marque britannique Hoover est bien connue du grand public pour sa gamme d’aspirateur au bon rapport qualité prix.

Présentation de l’aspirateur balais de Hoover

Le H Free 500 se veut un aspirateur balai connecté capable de détecter les poussières et particules difficilement visibles à l’œil nu, grâce à son éclairage LED. Poids plume avec seulement 2,2 kilos sur la balance, il fait partie des aspirateurs les plus légers de ce guide. Quatre puissances d’aspiration sont disponibles avec un mode boost qui tient uniquement 8 minutes. À puissance modérée, vous pouvez compter sur une grosse demi-heure d’aspiration, pas loin des 40 minutes annoncées. Comme pour la plupart des modèles, il se transforme en petit aspirateur d’appoint en perdant quelques grammes au passage, le rendant encore plus facilement maniable.

Sa position parking lui permet de tenir seul debout. Un petit plus bien pratique pour le rangement, d’autant plus que sa batterie est amovible. De multiples accessoires viennent à bout des poils d’animaux, cheveux et autres saletés. Au rang des choses qui pourraient être améliorées, la capacité du bac à poussière. Avec un volume de seulement 0,45 L, les allers-retour à la poubelle pour vidanger risquent d’être fréquents, surtout si vous disposez d’une grande surface à aspirer.

Le Hoover H Free 500 se range discrètement. // Source : Hoover

Équipement du Hoover H Free 500

L’aspirateur de Hoover s’équipe de différentes brosses affûtées pour différents usages :

Brosse meuble intégrée

Mini Turbobrosse spéciale cheveux et poils d’animaux

Electrobrosse avec éclairage LED

Rouleau doux spécial sols délicats et gros débris

Sac accessoires

L’aspirateur Hoover H Free 500 en résumé

La marque reste fidèle à elle-même et propose un aspirateur balais efficace à un prix raisonnable. Dommage que la marque ne soit pas plus transparente sur la puissance de son aspirateur. Le mode connecté n’est pas le plus simple d’utilisation et vous pourrez aisément vous en passer. Sauf si vous tenez absolument à avoir accès aux statistiques de particules aspirées.

Autonomie 40 min Poids 2,2 kg Puissance NC Volume du réservoir 0,45 L Prix 264 €

Proscenic P12 : l’aspirateur balai sans fil le moins cher

La marque Proscenic est une marque chinoise. Créée initialement à Taïwan à la fin des années 1990, la marque est rachetée en 2013. Puisqu’elle est peu connue en France, il est difficile de trouver des références dans les magasins. Pourtant, loin des préjugés sur les marques chinoises, Proscenic s’applique à proposer des produits de qualité, abordables et le fait bien. Il dispose d’un large catalogue d’appareils électroménagers, allant de la friteuse sans huile au purificateur d’air, ayant tous en commun la particularité d’être connectés.

Présentation de l’aspirateur Proscenic P12

Le modèle P12 est probablement le meilleur aspirateur balai sans fil de la marque. Sans faire de miracle, il se révèle efficace dans ce qu’il propose. Il reprend les fonctionnalités des modèles plus haut de gamme avec notamment une lumière verte permettant de distinguer les saletés au sol, cependant moins efficace. Il s’équipe de filtre HEPA et d’une aspiration cyclonique. Son poids de 2,7 kilos est raisonnable. L’autonomie promise est de 60 minutes et quatre heures sont nécessaires à la recharge de la batterie.

La capacité généreuse de 1,2 L du collecteur de poussière évite les vidanges trop fréquentes. La brosse à rouler est étudiée pour limiter l’enchevêtrement des cheveux. Il est aussi possible d’en faire un petit aspirateur à mains pour se débarrasser rapidement de miettes en fin de repas. Un écran LCD indique les principales informations, dont l’état de la batterie.

Le Proscenic P12 est efficace sur les poils, les grosses miettes et les poussières sur tout type de sol

Équipement de l’aspirateur Proscenic P12

Le Proscenic P12 vient livré avec :

Brosse à rouleau électrique

Brosse Plate 2 en 1

Brosse Long à Fente

Le Proscenic P12 en résumé

Évidemment, il n’est pas le moins cher et vous pourrez trouver des modèles de marque complètement inconnue pour moins d’une centaine d’euros. Cependant, ne comptez pas sur une durée de vie exemplaire ni sur une qualité d’aspiration. À moins de 200 €, le Proscenic P12 dispose d’une fiche technique honnête permettant de faire le ménage et d’aspirer poussière et saleté efficacement.

Autonomie 60 min Poids 2,7 kg Puissance 33 kPa Volume du réservoir 1,2 L Prix 189 €

Quel est le meilleur aspirateur sans fil du moment ? Comment le choisir ?

On voudrait tous avoir une unique référence à acheter. La meilleure. Celle qui mettrait tout le monde d’accord avec des performances incroyables à un prix raisonnable. Seulement, les critères des uns ne sont pas les critères des autres. Il est alors difficile de se prononcer sur un modèle en particulier (pour ma part, j’ai un Dyson V11 Absolute depuis trois ans et je le trouve génial).

En revanche, il est possible de préciser ses besoins et ses attentes pour savoir sur quels détails focaliser sa recherche. Apprendre à décoder les fiches techniques, très techniques, nécessitant au minimum un doctorat en physique appliqué, peut également être un plus avant de vous lancer dans l’achat d’un aspirateur sans fil.

Le poids de l’appareil

Si à l’essai pendant cinq minutes dans le magasin, une différence de deux cents grammes vous paraît imperceptible, à l’usage, au bout de vingt minutes de ménage, vous regretterez le modèle plus léger. Trois kilos est une moyenne raisonnable pour un aspirateur balai sans fil.

C’est indéniable, les aspirateurs balais sans fil sont plus maniables et plus pratiques qu’un aspirateur à brancher. Cependant, ils doivent cette maniabilité à leurs batteries. Directement intégrées aux appareils, les batteries ont un certain poids qu’il est difficile de réduire, malgré les efforts des constructeurs.

L’autonomie d’un aspirateur balais

Directement en lien avec le poids de l’aspirateur, l’autonomie est un point essentiel à prendre en compte. Si vous devez réaliser votre session de ménage par tranche de vingt minutes, inutile de vous préciser que toute la praticité d’un aspirateur sans fil s’envole.

Les batteries des aspirateurs sans fil d’aujourd’hui sont fabriquées à partir du fameux lithium ion, que l’on retrouve dans nos smartphones et les voitures électriques. Dotées d’un rendement intéressant, elles permettent de prolonger l’autonomie sans trop alourdir l’aspirateur. La durée de vie totale de la batterie est également prolongée.

Lorsque vous comparez les modèles entre eux, partez du principe que les fabricants indiquent toujours l’autonomie à faible puissance. Très souvent, cette puissance est insuffisante pour un bon résultat. Évidemment, la note augmente avec l’autonomie de votre appareil. C’est encore plus vrai lorsque vous cherchez, de surcroit, à ne pas dépasser un certain poids.

La puissance d’aspiration

Longtemps, on pouvait penser à tort qu’un nombre de Watts élevé était synonyme d’efficacité. C’est faux. Bien que la puissance d’un appareil se mesure effectivement en Watts, cette valeur est seulement le reflet de sa consommation énergétique. Ainsi, plus sa valeur est élevée, plus le montant de votre facture le sera aussi.

La puissance recherchée par le consommateur n’est pas tellement la quantité d’énergie consommée par l’appareil, mais surtout sa réelle efficacité à aspirer. Pour juger de la puissance, ou plutôt, de l’efficacité d’aspiration d’un aspirateur, trois paramètres sont à considérer :

la puissance brute : ce sont les fameux Watts

la puissance utile : c’est le rendement du moteur (aussi exprimé en Watt)

le débit d’air : la capacité de l’aspirateur à aspirer (exprimé en L/s ou dm³/s)

la dépression de l’aspirateur : la force d’aspiration (exprimé en kPa, kilopascal)

Le phénomène d’aspiration fait intervenir plusieurs notions de physique avec des unités pas toujours très claires ni compréhensibles par le commun des mortels. Dès lors, il devient facile pour les marques de se cacher derrière une valeur pour en faire un argument marketing. Autrefois c’étaient les Watts. Aujourd’hui, les constructeurs comme Dyson et Rowenta semblent s’accorder sur le Air Watt.

Que sont les Air Watt ?

L’Air Watt est une unité de mesure censée représenter la performance globale de l’aspirateur, en termes d’aspiration. Elle s’obtient en multipliant le débit d’air en L/s par la dépression de l’air en mmCE (millimètre de Colonne d’Eau), divisé par 101,84, une constante censée simplifier les calculs. Vous n’avez rien compris ? Moi non plus.

Déjà, la dépression habituellement exprimée en kPa doit être convertie en millimètre de Colonne d’Eau. Ensuite, on ignore un peu d’où sort cette constante. Pour finir, on peut obtenir un Air Watt équivalent entre un aspirateur aspirant fort un faible volume, et un modèle aspirant faiblement un grand volume. Dès lors, difficile de départager et de dire lequel est le mieux. Ça dépend si vous préférez aspirer rapidement, mais pas très efficacement, ou au contraire prendre plus de temps avec un résultat plus probant.

En résumé, le chiffre donné en Air Watt ne reflète pas précisément la puissance d’aspiration d’un aspirateur.

Quelle puissance d’aspiration choisir ?

Comme si les choses n’étaient déjà pas assez compliquée, les fabricants restent souvent discrets concernant toutes ces données et il est difficile d’obtenir des informations claires. Dommage, car le mieux reste de choisir un appareil équilibré entre consommation énergétique, puissance d’aspiration et volume aspiré.

Quel aspirateur choisir ?

Tout va dépendre de votre budget, de la surface de votre intérieur et de l’efficacité que vous attendez de votre machine.

Les classiques aspirateurs traîneaux

Avec ou sans sacs, les aspirateurs traineaux ont longtemps dominé le marché des aspirateurs. Moins pratiques et plus encombrants que les aspirateurs balais, ils restent cependant les plus efficaces avec une durée de vie plus longue que leurs homologues sans fil. Si vous possédez beaucoup de moquettes et de tapis avec des animaux, ou de vastes espaces, il est plus judicieux d’envisager ce choix.

Avantages d’un aspirateur traîneaux :

moins cher

durée de vie prolongée

plus performant

Les aspirateurs balais sans fil

Ils sont un bon compromis entre l’aspirateur traîneaux, efficace, mais pénible à passer, et l’aspirateur robot complètement autonome, mais pas tout à fait performant. Ils s’intègrent facilement dans n’importe quel intérieur et permettent aussi bien de réaliser un nettoyage d’appoint efficace, que l’entretient quotidien de vos sols, moquettes, canapés…

Avantages d’un aspirateur balais sans fil :

liberté de mouvement

dispose d’un aspirateur à main

encombrement restreint

Les aspirateurs robots

De plus en plus, les aspirateurs robots font parler d’eux. Les grandes marques qui les commercialisant, comme Roborock ou iRobot, n’en sont pas à leur coup d’essai. Ils proposent des modèles sophistiqués, quasiment autonomes dans leur tâche de ménage quotidien. Certains sont même capables de se mettre tout seul en charge avant de reprendre leur session de nettoyage.

En contrepartie, ces modèles d’aspirateurs sont moins puissants que des modèles plus traditionnels et ne dispensent pas d’une séance de nettoyage manuel de temps à autre.

Ces aspirateurs intelligents coutent cher et ne sont pas encore à la portée de toutes les bourses. Vous pouvez de temps en temps trouver des Bons Plans affichant des prix plus abordables.

Avantages d’un aspirateur robot :

finie la corvée de ménage quotidienne

vidange du réservoir moins fréquente

très souvent connectés

