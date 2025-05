Lecture Zen Résumer l'article

Perplexity maison, AI Overviews, Shopping propulsé par IA… Google annonce tellement de changement à la recherche sur le web qu’elle semble désormais appartenir au passé.

Ça y est, c’est fait : Google dévoile toutes ses cartes et l’ère de la recherche sur le web touche à sa fin. Ce mardi 20 mai, à l’occasion de la Google I/O, le géant de Mountain View déploie une série d’innovations basées sur l’IA qui redéfinissent fondamentalement l’expérience de recherche en ligne. Cette transformation pourrait marquer la fin progressive (et annoncée) du moteur de recherche tel que nous le connaissons depuis plus de deux décennies.

AI Overviews à la conquête du monde

Première nouvelle qui pourra inquiéter les médias : Google étend massivement sa fonctionnalité AI Overviews à 200 pays, avec la prise en charge de plus de 40 langues. Google poursuit son opération visant à « rassurer l’écosystème web » en affirmant que les utilisateurs qui cliquent sur des liens depuis AI Overviews passent davantage de temps à consulter les articles qu’auparavant.

Cette statistique est cruciale, car elle suggère que, contrairement aux craintes initiales, ces résumés générés par IA pourraient finalement augmenter l’engagement avec le contenu original plutôt que de le cannibaliser. On a du mal à imaginer dans quel contexte cette donnée peut être vraie, tant les AI Overviews sont pratiques et résument à merveille les contenus produits par des humains — parfois avec un effort de synthèse que les articles à la source n’ont pas.

Pour soutenir ces nouvelles versions, l’évolution technologique s’accélère également avec le passage d’AI Overviews de Gemini 2.0 à Gemini 2.5, d’abord aux États-Unis. Google a développé une version spécifique « Gemini for Search » conçue pour fournir des réponses plus détaillées et mieux documentées, citant davantage de sources. C’est peut-être par là que la confiance pourra renaître : si les utilisateurs sont amenés à vérifier les sources de l’IA plus explicitement, l’utilisation de l’IA pourrait être moins néfaste pour les producteurs de contenus.

Reste que Google n’a pas évoqué, encore, comment il compte rémunérer les contenus parcourus par son IA et répondre à la question que tout le monde se pose : à partir de quelles données l’IA répondra-t-elle quand aucun humain ne pourra être rémunéré pour les produire ?

Google AI Mode : Google lance son Perplexity

AI Overviews n’est qu’un des pions de Mountain View : Google déploie en parallèle plusieurs innovations majeures qui transforment radicalement l’expérience de recherche traditionnelle.

Google AI Mode, comparable à un Perplexity intégré directement à Google, sort officiellement de sa phase bêta aux États-Unis aujourd’hui et devient disponible pour tous les utilisateurs américains. Les utilisateurs européens devront patienter, mais Google confirme que le programme sera ouvert en Europe ultérieurement.

Parmi les fonctionnalités les plus impressionnantes dans les démonstrations, on peut noter le mode Deep Search, qui fragmente automatiquement une requête complexe en plus de 50 sous-requêtes pour générer des rapports approfondis, semblables à des analyses d’experts. Cette approche, inspirée des recherches profondes d’OpenAI ou Perplexity, marque une rupture avec la recherche par mots-clés qui a défini le net depuis ses débuts. On se retrouve avec un Google capable de répondre à des questions complexes, avec un corpus de documents fondé sur un nombre de recherches qu’aucun internaute ne fait au quotidien. Les résultats, établis sur un Google qui archive le web depuis vingt ans, promettent d’être plutôt bien documentés.

L’AI Mode enrichit également l’expérience visuelle d’un tchat avec une IA en générant automatiquement des graphiques et des tableaux incorporant des données en temps réel. Pas étonnant que les premiers tests se concentrent sur les statistiques sportives, domaine où l’actualisation constante des données est fondamental… et où Google a un énorme historique, grâce à ses snippets.

Le Perplexity de Google. // Source : Montage Numerama

La fonctionnalité Search Live représente peut-être l’innovation la plus futuriste, intégrant à la recherche mobile un mode caméra permettant aux utilisateurs de filmer leur environnement et de poser des questions contextuelles grâce aux technologies du projet Astra et de Gemini Live. En clair : Google prévoit le logiciel qui accompagnera les lunettes de réalité augmentée du futur. Chez Meta, à la découverte des lunettes Orion, nous avons pu faire une expérience similaire en demandant une recette de cuisine sur la base d’ingrédients dans notre champ de vision.

Avec son Shopping par IA, Google veut bouleverser l’e-commerce

Google ne limite pas sa révolution IA à la recherche, mais l’étend également au commerce en ligne. Disponible dès aujourd’hui dans Search Labs aux États-Unis, Google lance sa propre version du shopping assisté par IA, suivant les pas d’OpenAI.

Le système génère des fiches produits dynamiques extraites de Google Shopping, permet des questions de suivi contextuelles, et recommande des produits adaptés au profil de l’utilisateur — il fallait bien utiliser ces données publicitaires.

Le shopping par IA arrive. // Source : Google

L’intégration est poussée jusqu’à proposer une fonction « Buy for me » qui automatise entièrement le processus d’achat via Google Pay lorsque le prix correspond aux attentes définies par l’utilisateur. En clair, vous réglez un prix avec un curseur pour un objet et dès qu’un marchand le propose, Google vous propose de l’acheter automatiquement à votre place.

Simple, efficace et redoutable : l’e-commerçant n’a même plus de relations avec son client et devient un simple gestionnaire de stock. Pas sûr que tous apprécient.

Reste que toutes ces nouveautés, que Google segmente encore sous le nom de « Search », nous font voir la fin d’un web. Pressé par les acteurs de l’IA, Google est contraint de jouer cartes sur table pour ne pas être ringardisé et déclassé. Mais, ce faisant, c’est tout un écosystème qu’il bouscule : médias, sites web, guides, e-commerce, recommandation. Ce ne sont pas que des pages indexées, mais des métiers et une économie tout entière qui va devoir accepter cette nouvelle réalité : bientôt, la recherche n’existera plus.

Et la transition risque de ne pas se faire dans le plus grand des calmes : peu de fonctions présentées dans cet article et par Google seront disponibles en Europe — et encore moins en France, où les mouvements de Google sur ces sujets sont particulièrement surveillés par les autorités compétentes.

