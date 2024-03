Pour vous lancer dans des combats impressionnants, voici 4 séries à voir sur Disney+ dans lesquelles les bagarres sont reines : Shōgun, Echo, The Bad Batch ainsi que Bleach.

Game of Thrones l’a bien démontré : les scènes de batailles épiques sont souvent parmi les plus marquantes. Sur les plateformes de SVOD, les séries qui utilisent ces guerres sans merci ne cessent de fleurir, nous laissant généralement avec des cliffhangers de taille, et même parfois les morts traumatisantes de nos personnages favoris. Voici donc 4 fictions du genre, à découvrir en streaming sur Disney+.

Marvel’s Echo // Source : Chuck Zlotnick / Marvel Studios

Shōgun sur Disney+, celle qui possède le charisme de Game of Thrones

Depuis les débuts de la série sur Disney+, fin février, le public comme la critique ne cesse de la comparer à la fiction la plus discutée de la dernière décennie : Game of Thrones. Et pour cause : Shōgun coche en effet quelques cases pour nous promettre un retour à Westeros. L’histoire nous emmène dans un Japon féodal, où un marin anglais ambitieux, John Blackthorne, croise la route du seigneur japonais Toranaga, en conflit avec ses rivaux politiques. Ensemble, ils vont rencontrer une mystérieuse samouraï du nom de Lady Mariko…

Luttes de pouvoir, ambiance médiévale, combats à l’épée, personnages en quête de vengeance, violence sans limites… Si le réalisateur de Shōgun, Jonathan van Tulleken, la compare davantage à Succession, il faut tout de même avouer que la série partage de nombreux points communs avec Game of Thrones. Chaque nouvel épisode, le mardi sur Disney+, est ainsi un petit événement sériel, à ne pas manquer.

Echo sur Disney+, celle qui change les représentations

Souvenez-vous : dans Hawkeye, nous faisions la connaissance de Maya Lopez, une antagoniste vraiment charismatique. Trois ans plus tard, on découvrait enfin son histoire dans Echo, une série qui n’a pas peur de prendre des coups. Plus violente et plus sombre que les autres créations de Marvel, cette première saison en 5 épisodes est surtout un immense pas en avant pour la représentation des minorités à l’écran.

Alaqua Cox, qui interprète ce personnage principal badass, est ainsi une actrice amérindienne, sourde, et dotée d’une prothèse de jambe. Tous ces aspects de son quotidien sont parfaitement retranscrits dans Echo, qui n’oublie pas pour autant de nous proposer des combats visuellement réjouissants, entre deux histoires criminelles liées à Wilson Fisk (vu dans Daredevil). Une réussite.

À voir si vous avez aimé : Hawkeye ; Daredevil ; Miss Marvel ; Reservation Dogs ; The Punisher

Hawkeye ; Daredevil ; Miss Marvel ; Reservation Dogs ; The Punisher À voir si vous cherchez : action ; baston ; policier ; criminalité ; violence ; frissons ; épisodes longs ; suspense ; super-héros ; handicap ; mafia ; importance de la représentation ; admirer enfin le talent d’Alaqua Cox dans un rôle principal ; des scènes badass à moto

The Bad Batch sur Disney+, celle qui détient la force

Si vous êtes plutôt team sabres lasers, les excellentes séries animées Star Wars devraient être votre tasse de thé, et particulièrement The Bad Batch. Cet escadron d’élite, composé de Crosshair, Hunter, Wrecker, Tech et Echo, vous offrira ainsi des explosions à n’en plus finir, des combats musclés et un petit voyage gratuit dans l’espace. Les 3 saisons font suite aux événements de The Clone Wars, suivant ainsi des clones génétiquement modifiés pour devenir des soldats d’élite, aux caractères particulièrement atypiques.

On suit avec plaisir leurs périlleuses missions à travers la galaxie, même si le visionnage de The Bad Batch est plutôt réservé aux fans absolus de Star Wars, qui connaissent déjà les moindres détails de cet univers complexe. Les autres resteront peut-être un peu en dehors de la narration, mais pourront tout de même profiter de scènes d’action jouissives et d’une animation à couper le souffle.

Bleach sur Disney+, celle qui botte les fesses des démons

On termine cette sélection avec la crème de la crème de l’animation japonaise, l’une des rares séries qui peut se ranger aux côtés des cultissimes Naruto ou One Piece, parmi le Panthéon des animés : Bleach. Véritable phénomène au début des années 2000, ce manga de Tite Kubo a rapidement eu droit à son adaptation pour la télévision, tout aussi intense.

On y suit Ichigo Kurosaki, un lycéen de 15 ans capable de voir les esprits. Un jour, il croise la route de Rukia, une chasseuse d’âmes perdues ou « Shinigami ». Gravement blessée après un combat, elle transfère à Ichigo la totalité de sa puissance. Dès lors, l’adolescent va devoir assumer son statut de chasseur surnaturel et de guide spirituel vers l’au-delà.

Alors, certes, Bleach peut faire peur, avec ses 366 épisodes. Mais clairement, le voyage vaut la chandelle, tant les arcs narratifs sont riches, agrémentés d’un humour décalé bienvenu et surtout pimentés par des combats épiques, que l’on est pas prêts d’oublier. Que demander de plus ?

À voir si vous avez aimé : Naruto ; Demon Slayer ; Fairy Tail ; Seven Deadly Sins ; Death Note ; Blue Eye Samurai ; The Promised Neverland

Naruto ; Demon Slayer ; Fairy Tail ; Seven Deadly Sins ; Death Note ; Blue Eye Samurai ; The Promised Neverland À voir si vous cherchez : animation japonaise ; baston ; action ; humour ; arts martiaux ; aventure ; fantastique ; fantômes ; frissons ; surnaturel ; débrancher son cerveau ; épisodes courts ; mais série longue ; un brin de nostalgie ; combats inoubliables

