Si vous rêvez de trouver votre prochaine obsession, celle qui vous fera élaborer les théories les plus folles en attendant de nouveaux épisodes, chaque semaine, ne cherchez plus : vous devez absolument donner une chance à la série Paradise.

Certaines séries ont besoin de conserver leurs secrets en lieu sûr pour être dégustées comme il se doit. C’est le cas de Paradise, qui nécessite beaucoup, beaucoup de mystère pour fonctionner à la perfection. La dernière nouveauté de Disney+ peut tout de même compter sur des atouts de choix pour nous happer dans son intrigue à tiroirs, qui semble simple comme bonjour au premier abord. Mais vous comprendrez bien vite que les apparences sont trompeuses…

De quoi parle Paradise ?

C’est la grande question, à laquelle nous ne répondrons pas ici, pour vous permettre d’apprécier Paradise dans toute sa complexité. Vous devez simplement savoir que la série se situe dans une petite communauté tranquille, soudainement troublée par un affreux meurtre. Les masques vont alors tomber et les confessions vont s’enchaîner à la pelle, durant les 8 épisodes de cette première saison.

Il faut dire que Paradise a été conçue par un habitué des twists : Dan Fogelman. Si son nom ne vous dit rien, il est pourtant le créateur à l’origine de This is Us, drame familial monumental en 6 saisons qui nous avait déjà retourné le cœur dès la révélation finale de son premier épisode.

Le producteur américain a également participé à façonner les intrigues policières profondément drôles et malines d’Only Murders in the Building, qui ne lésine pas non plus sur les retournements de situation, pour nous captiver, à chaque nouvel épisode.

Cal, l’un des personnages principaux de Paradise. // Source : Hulu

Nous vous conseillons de ne rien lire ou voir de plus sur Paradise, avant de lancer son premier chapitre, même si cela peut être tentant. Nous vous donnons même l’autorisation de ne pas terminer cet article, tant la série mérite d’être entièrement découverte directement devant votre écran. Préparez-vous juste à être bouche bée devant les nombreux twists que vous réservent les 8 épisodes de la saison 1.

La série Paradise vaut-elle vraiment le coup d’œil ?

Sur le papier, Paradise ressemble à un énième thriller policier, comme on en peut en voir des dizaines, chaque année. Mais ne vous fiez pas à son scénario simpliste : la série va bien au-delà d’une histoire de meurtres. Elle emprunte ainsi à de nombreux monuments du petit écran. On y retrouve la communauté tranquille de Big Little Lies, les flashbacks distillés au compte-goutte à la manière de Lost, l’atmosphère oppressante similaire à celle de Silo ou encore les réflexions glaçantes sur nos sociétés actuelles façon Black Mirror.

Face à ces séries cultes, la particularité de Paradise, c’est qu’elle parvient à nous offrir tout cela à la fois, avec une sensibilité rare. Dan Fogelman réutilise ainsi à la perfection des ingrédients phares de This is Us. On retrouve ici l’excellent Sterling K. Brown, qui incarnait Randall dans le drame familial, dans le rôle principal de Paradise, plutôt tourné vers l’action cette fois. Du côté de la musique, Siddhartha Khosla compose de nouveau une partition étrangement réconfortante, qui accentue autant les scènes de tension que les séquences émotions.

Le génial Sterling K. Brown dans Paradise. // Source : Hulu

Mais surtout, la nouvelle série de Dan Fogelman ajoute au genre du thriller un élément inattendu : beaucoup de cœur. Le créateur n’a ainsi pas perdu la main lorsqu’il s’agit de dépeindre les relations humaines ou de mettre en scène des thématiques difficiles comme le deuil.

Cela donne à Paradise une ambiance toute particulière, entre de l’action à la limite de l’espionnage, des intrigues familiales bouleversantes et une enquête haletante, dont on a hâte de découvrir le coupable. Cerise sur le gâteau : la série, qui compte déjà parmi les meilleures de l’année 2025, est diffusée au compte-goutte, à raison d’un épisode par semaine. De quoi élaborer les théories les plus folles, à chaque nouveau twist de fin d’épisode. Un régal.

Où voir la série Paradise en streaming ?

Paradise est disponible sur Disney+. À noter que jusqu’au 3 février 2025, vous pouvez vous abonner à la plateforme de streaming avec une offre Standard, avec pub, pour 1,99 € par mois, pendant 12 mois. Le moment est donc parfait pour découvrir ce thriller épatant de Dan Fogelman.

Quel est le calendrier de diffusion de Paradise sur Disney+ ?

Les trois premiers épisodes de Paradise sont déjà disponibles sur Disney+. La suite de la saison 1 sera ensuite diffusée à raison d’un nouvel épisode, chaque mardi, jusqu’au 4 mars 2025.

Une saison 2 est-elle prévue pour Paradise ?

Pour le moment, la plateforme américaine Hulu, qui produit la série, n’a pas encore officiellement accordé son feu vert pour une saison 2 de Paradise. Cependant, Dan Fogelman a déjà de nombreuses idées et a conçu sa création pour durer précisément 3 saisons, d’après The Hollywood Reporter.

