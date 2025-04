Lecture Zen Résumer l'article

Deux mois après sa sortie sur Disney+, la saison 2 de Bref constitue toujours un véritable phénomène. L’épisode 3, situé dans un univers de science-fiction inattendu, a bouleversé les fans. C’est le studio français Accurate Dream, spécialisé dans les effets spéciaux, qui a mis au point les fameux costumes nécessaires à l’intrigue.

Drôle, court et sans prise de tête : voilà l’empreinte que Bref avait laissé dans l’imaginaire collectif de milliers de Français après sa diffusion, en 2011, malgré des thématiques pourtant difficiles comme la dépression ou les ruptures amoureuses. Quatorze ans plus tard, Kyan Khojandi et Navo ont renversé les codes de leur propre création, en proposant une saison 2 plus longue et plus dramatique, sur Disney+. L’occasion pour le duo d’approfondir certains sujets graves, à commencer par le deuil.

En ce sens, l’épisode 3 a marqué les fans, en mettant en scène une guerre futuriste. Pour donner vie à ce contexte singulier, jusque-là peu exploré par Bref, Kyan Khojandi et Navo ont fait appel à un studio français spécialisé : Accurate Dream. Nous avons pu rencontrer Franck Dubois, son co-fondateur, lors du festival Séries Mania, qui nous a raconté les coulisses de cette collaboration.

« On ne savait pas comment les accessoires seraient utilisés sur le tournage »

Vous n’avez pas vu venir le retour de Bref, en février 2025 ? C’est normal, même les personnes engagées dans le projet étaient tenues au plus grand secret, comme le raconte Franck Dubois : « Kyan Khojandi nous a juste envoyé un message en nous disant ‘Je vous fais confiance les gars, faites-moi quelque chose’. Mais on n’avait ni le nom de la série, ni le scénario, rien du tout. »

À partir de quelques « images et références de jeux vidéo que [Kyan] aimait », Accurate Dream a donc travaillé sur les quatre costumes futuristes utilisés dans l’épisode 3 par le personnage principal, Je, et par sa famille, pour combattre le cancer du père. « Cette séquence amène toute une partie émotionnelle dont on n’avait pas conscience à la création », se souvient Franck Dubois.

« On ne savait pas comment les accessoires seraient utilisés sur le tournage. Au départ, on a fait quelques essayages sur Keyvan Khojandi, qui joue le frère du personnage principal, mais Kyan n’était pas convaincu par la couleur. On est donc repartis à l’atelier, on a essayé de traduire sa volonté au mieux, et ça nous a permis d’arriver le jour du tournage avec quelque chose qui lui ressemblait vraiment. »

Un nouveau public français pour la SF ?

Pour mettre au point les quatre costumes phares de l’épisode 3, Accurate Dream a travaillé sans relâche pendant plus d’un mois : « On a une grosse équipe vraiment pointilleuse, qui va au bout des choses. Dans notre studio, on a des spécialistes des poils, du moulage ou de la peinture hyper réaliste. On s’entoure des meilleures personnes possibles et on continue à se former chaque jour à de nouvelles techniques. On teste énormément de choses avant d’arriver au résultat final. C’est l’expérience et la volonté de proposer toujours mieux, en faisant réellement partie d’un projet, qui nous anime. »

Dans le cas de Bref, l’intégration d’un univers de science-fiction était plutôt surprenante, pour une série habituellement si terre-à-terre. Mais pour Franck Dubois, « il y a un nouveau public, qui s’ennuie en regardant des choses plus formatées, qui a envie d’ailleurs. Quand ce public n’est pas pris pour des idiots ou pour de simples consommateurs, mais que l’on a envie de lui raconter quelque chose, le genre peut parfaitement être un élément pour raconter des émotions ». Pari réussi.

