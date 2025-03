Lecture Zen Résumer l'article

L’ambitieux thriller de Dan Fogelman (This is Us) vient de tirer sa révérence sur Disney+, le 4 mars 2025. Alors, en attendant la saison 2, voici 4 séries similaires à Paradise à voir en streaming.

Mélanger les questionnements de la science-fiction au suspense d’une enquête policière, en saupoudrant le tout de drames intimistes touchants : voilà la recette de Paradise, série étonnante qui nous a tenus en haleine pendant plusieurs semaines.

Alors que l’ultime épisode vient d’être mis en ligne sur Disney+, le 4 mars 2025, une saison 2 a heureusement été annoncée par la plateforme de streaming. En attendant de retrouver Xavier, Jane, Sinatra et les autres, voici donc 4 séries à voir absolument après la fin de Paradise.

Lost sur Disney+ et Netflix

Dès ses débuts, Paradise a revendiqué une prestigieuse influence, tout aussi énigmatique : Lost. La création de Dan Fogelman partage en effet de nombreux points communs avec la série culte de J.J. Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber, qui n’a pas pris une ride depuis sa sortie, en 2004. 20 ans plus tard, les survivants du vol 815 nous embarquent toujours avec bonheur dans leurs nombreux mystères, parfois irrésolus, à travers 6 saisons au rythme inégal.

Cela n’a pas empêché Lost de rester une valeur sûre du petit écran, un véritable puzzle à couper le souffle emmené par un casting en pleine forme, de Matthew Fox (La Vie à cinq) à Evangeline Lily (Le Hobbit), en passant par Naveen Andrews (Sense8), Dominic Monaghan (Le Seigneur des Anneaux) ou encore Jorge Garcia (Hawaii 5-0). Prêts à vous retourner le cerveau ?

Only Murders in the Building sur Disney+

Vous avez aimé découvrir qui était le meurtrier tant recherché dans Paradise ? Alors, vous allez adorer les enquêtes remplies de twists d’Only Murders in the Building, également produite par Dan Fogelman et disponible sur Disney+. On y rencontre un trio de voisins, détectives amateurs à leurs heures perdues, composé de la chanteuse Selena Gomez et des humoristes Martin Short et Steve Martin. Ensemble, ils embarquent sur les traces d’un homicide commis dans un lieu qu’ils connaissent bien : leur immeuble.

Depuis quatre saisons, Mabel, Oliver et Charles enchantent notre quotidien à grands renforts de blagues savoureuses, de comédies musicales irrésistibles et de parterres de stars convoquées pour l’occasion, Meryl Streep en tête. Only Murders in the Building est un petit cocon de douceur, qui entre parfaitement au rayon de ces cosy mystery que l’on aime dévorer sous un plaid, avec un bon chocolat chaud entre les mains. Et bonne nouvelle : le trio iconique de cette série 100% feel-good sera bien de retour pour une saison 5, à l’automne 2025. Autant dire que l’on a hâte !

Silo sur Apple TV+

Si Paradise s’est rapidement imposée comme l’une des meilleures séries de ce début d’année 2025, un autre récit post-apocalyptique a également connu un final époustouflant ces derniers mois : la saison 2 de Silo. Comme Paradise, la production d’Apple TV+ imagine que l’humanité a connu une catastrophe globale qui a dévasté la Terre. Les seuls survivants se sont alors réfugiés dans un gigantesque silo sous-terrain de plus de 100 étages, à l’abri du monde extérieur. Mais Juliette Nichols, une ingénieure en quête de réponses, pourrait bien bouleverser cet ordre établi…

Oppressante, voire parfois étouffante, Silo est devenue l’une des meilleures séries de SF de ces dernières années, dont les mystères ne cessent de s’épaissir au fil des épisodes. Et la saison 3, qui suivra toujours l’intrigue des livres de Hugh Howey, devrait arriver dès 2026, toujours sur Apple TV+.

This is Us sur Prime Video

Avant de nous offrir le thriller Paradise, dont les twists nous ont ébahi plus d’une fois pendant 8 épisodes, le créateur Dan Fogelman avait déjà profondément marqué le petit écran avec une autre série, tout aussi renversante : This is Us. Cette fois, on s’aventure davantage du côté du drame familial avec l’histoire de plusieurs individus, tous nés le même jour. Parmi eux, se trouvent Jack et Rebecca, un couple sur le point d’avoir un enfant, Kevin, un acteur en pleine crise de la quarantaine, Kate, une jeune femme qui remet toute sa vie en question ainsi que Randall, qui vient tout juste de rencontrer son père biologique pour la première fois.

Si leurs destins semblent n’avoir rien en commun, les 6 saisons de This is Us nous prouveront qu’ils partagent finalement bien plus que prévu. Finement écrite et interprétée, cette série chorale bouleversante et étonnamment réconfortante n’a pas cessé de nous surprendre, tout en abordant des thématiques essentielles comme le deuil, le racisme, la grossophobie ou les addictions. Un incontournable.

