La série Shōgun a absolument tout raflé à l’occasion de la cérémonie des Emmy Awards. Le « Game of Thrones » de Disney+ a remporté 18 prix au total, un record pour une seule saison, dont celui de la meilleure série dramatique. Une première pour un programme non-anglophone.

On s’attendait à une razzia, ce sera en plus un record pour Shōgun aux Emmy Awards. La série, adaptée du roman de James Clavell de 1975, diffusée sur Disney+ et souvent comparée à Game of Thrones, a remporté pas moins de 18 prix différents lors de la cérémonie qui récompense les productions télévisuelles. Shōgun avait été nommée à 25 reprises, ce qui donne un taux de réussite invraisemblable de 72 %. Le précédent record était de 13, détenu par la mini-série John Adams, en 2008.

Bien entendu, ce triomphe historique n’aurait pas eu la même saveur si Shōgun n’avait pas raflé le plus prestigieux des prix. La série, articulée autour des luttes de pouvoir dans le Japon féodal, a bel et bien reçu l’Emmy Award de la meilleure série dramatique — l’équivalent de l’Oscar du meilleur film. C’est une première pour une série non-anglophone.

L’acteur Hiroyuki Sanada lors de la cérémonie des Emmy Awards // Source : Capture Canal+

Triomphe total pour Shōgun lors des Emmy Awards

Shōgun arrivait en position de force à la cérémonie des Emmy Awards, puisqu’elle avait déjà sécurisé 14 trophées dans les catégories secondaires (récompensées en amont). Il lui restait encore une soirée pour briller, ajoutant alors quatre prix de plus à son palmarès : meilleure série dramatique, meilleure actrice dans une série dramatique (Anna Sawai), meilleur acteur dans une série dramatique (Hiroyuki Sanada) et meilleure réalisation.

L’univers de Shogun est violent et implacable // Source : FX

Shōgun a triomphé dans la catégorie reine face à de sacrées pointures. On peut citer Le Problème à 3 corps (Netflix), adaptation d’un roman de SF, ou encore The Crown (Netflix), sacrée en 2021. « C’était un projet de rêve où l’Est rencontre l’Ouest », s’est réjoui Hiroyuki Sanada, qui met l’accent sur un point important : dans l’Histoire, rares sont les cérémonies américaines où les productions étrangères brillent autant. Dans un passé récent, le film coréen Parasite avait montré la voie, mais Shōgun, avec ses dialogues en japonais et ses sous-titres, aurait pu être boudée à cause de son origine. Elle est finalement une preuve de plus de l’ouverture grandissante du public américain.

On ne pourra pas dire, en tout cas, que Shōgun ne mérite pas ce plébiscite, contrairement à Squid Game par exemple. La série Netflix, d’une qualité hautement discutable, avait récolté 14 nominations en tout en 2022. Sur Rotten Tomatoes, Shōgun, elle, affiche un score de 99 %, corroboré par la note de 85 sur 100, attribuée par l’ensemble de la presse sur Metacritic. La réussite de Shōgun est telle qu’une deuxième saison est actuellement en préparation. Elle se basera sur un scénario 100 % original, en s’écartant de l’œuvre originale.

Les 18 récompenses reçues par Shōgun

Voici la liste de toutes les récompenses reçues par Shōgun lors des Emmy Awards 2024 :

Prix de la meilleure série dramatique

Prix de la meilleure actrice dans une série dramatique (Anna Sawai)

Prix du meilleur acteur dans une série dramatique (Hiroyuki Sanada)

Prix de la meilleure réalisation

Prix de la meilleure production artistique

Prix du meilleur acteur invité dans une série télévisée dramatique (Nestor Carbonell)

Prix du meilleur casting

Prix du meilleur montage sonore

Prix de la meilleure photographie

Prix du meilleur mixage sonore

Prix des meilleurs effets visuels

Prix du meilleur montage

Prix des meilleures cascades

Prix du meilleur design de générique

Prix de la meilleure coiffure

Prix du meilleur maquillage

Prix de la meilleure création de costume d’époque

Prix du meilleur maquillage d’effets spéciaux

