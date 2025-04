Lecture Zen Résumer l'article

Véritable carton dès ses débuts, en février 2024, la série Shōgun aurait dû ne comporter qu’une seule saison. Elle a finalement été renouvelée pour de nouveaux épisodes. Tournage, casting, intrigue… Voici tout ce que l’on sait déjà sur la saison 2 de Shōgun, sur Disney+.

Présentée comme le « nouveau Game of Thrones », promettant effusions de sang et luttes politiques intenses, la série Shōgun a tout emporté sur son passage dès sa sortie sur Disney+, en février 2024.

Plus d’un an plus tard, la saison 2 se fait toujours attendre. Casting, sortie, histoire… Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette production à gros budget, dont la suite ne sera plus basée sur le roman de James Clavell de 1975, déjà adapté en série dans les années 1980.

Quand sort la saison 2 de Shōgun en streaming sur Disney+ ?

Pour le moment, aucune date précise n’a été dévoilée. Cependant, nous savons que le tournage de la saison 1 a duré près d’un an, entre septembre 2021 et juillet 2022. La diffusion avait ensuite eu lieu plus d’un an et demi plus tard, en février 2024.

Pour la saison 2, le tournage débutera en juin 2026, à Vancouver, d’après Variety. Il faudra donc probablement patienter jusqu’à la fin de l’année 2027, au plus tôt, pour découvrir ces nouveaux épisodes sur Disney+.

Combien d’épisodes sont prévus pour la saison 2, toujours située au Japon ?

Cette information n’a pas encore été révélée par Disney+, mais puisque la première saison comporte 10 épisodes, on peut aisément parier sur un nombre similaire pour la saison 2.

L’univers de Shogun est violent et implacable // Source : FX

Quelle sera la distribution de la suite de la série historique de Disney+ ?

L’acteur principal, Hiroyuki Sanada (Westworld), a déjà signé pour la saison 2 et sera bien de retour pour reprendre le rôle de Yoshi Toranaga. Cosmo Jarvis (Peaky Blinders), lui, incarnera également à nouveau John Blackthorne. Anna Sawai (Giri/Haji), qui interprétait Lady Mariko, devrait en revanche quitter la série, en raison du destin tragique de son personnage dans le final de la saison 1. Des flashbacks ne sont toutefois pas à exclure dans la suite de l’histoire.

Les showrunners Justin Marks et Rachel Kondo, qui avaient dirigé la saison 1 de Shōgun, seront également aux manettes de ces nouveaux épisodes.

Quelle sera l’intrigue de la saison 2 de Shōgun, qui ne suivra plus celle du livre ?

D’abord conçue comme une mini-série, Shōgun va finalement se prolonger avec une saison 2, dont l’écriture vient de s’achever et qui se déroulera dix ans plus tard. On y suivra toujours Yoshi Toranaga, convoitant le titre de Shōgun, celui de général en chef des armées, dans les années 1600. Sur son chemin, se trouve toujours John Blackthorne, un naufragé européen avec qui il va faire alliance. Lady Mariko, en revanche, ne sera pas de retour.

Lady Mariko dans Shogun. // Source : Disney+

Si la première saison correspondait aux intrigues du livre de James Clavell, ces nouveaux épisodes auront la lourde tâche d’inventer une toute nouvelle histoire, en collaboration avec les héritiers du romancier. A priori, le deuxième chapitre de cette épopée japonaise s’annonce « plus sombre » que la saison 1, d’après les showrunners, Justin Marks et Rachel Kondo. Ces derniers se sont rendus au Japon pour visiter différents lieux de tournage et faire de nombreuses recherches : « Nous n’avons pas de carte pour nous guider, à part l’Histoire. »

La saison 2 sera-t-elle la dernière ?

Non, Shōgun continuera ensuite sur sa lancée avec une saison 3, qui sera probablement la dernière. Cela n’a rien d’étonnant compte tenu de l’immense succès de la saison 1, qui avait généré 9 millions de visionnages en seulement 6 jours sur Hulu et Disney+, devenant ainsi la série de fiction la plus regardée au monde.

Shogun se terminera après 3 saisons // Source : Disney+

Si les showrunners travaillent uniquement sur les prochains épisodes pour le moment, ils savent déjà exactement où ils vont : « La saison 3 conclura bel et bien la série. Nous savons très bien où elle commence et où elle se terminera, et nous savons parfaitement qui fera partie du voyage. Mais nous nous concentrons déjà sur la saison 2, pour nous assurer que nous nous dirigeons bien vers cette fin. »

