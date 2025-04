Lecture Zen Résumer l'article

Dans la saison 2 d’Andor, le personnage de Bix Caleen (Adria Arjona) subit une tentative de viol de la part d’un soldat du régime. Une séquence qui a été longtemps réfléchie par le showrunner, et que l’actrice estime également très importante.

Les violences sexuelles et sexistes ne doivent pas être de simples outils scénaristiques. Dans une œuvre de fiction, elles doivent avoir un rôle politique, être une représentation sociale raisonnée. Dans la saison 2 d’Andor, la meilleure série Star Wars à ce jour, advient une séquence inédite dans cet univers de fiction : une agression sexuelle ou, plus clairement, une tentative de viol.

« Je me suis aussi sentie incroyablement en sécurité »

Durant cette scène particulièrement violente, un soldat de l’empire tente de violer Bix, alors que celle-ci lui répète « non » et tente de s’échapper. Puis, elle tue son agresseur, de même que le conducteur qui ne l’a pas aidée et qui l’a même menacée. La séquence est d’autant plus marquante que le script prononce le mot à l’écran, sans tabou : « Il a tenté de me violer », décrit Bix.

Cette scène représentait un défi, confie Adria Arjona, l’actrice de Bix Caleen. Car « toutes les personnes impliquées dans sa création ont ressenti l’importance de ce qu’elle signifiait, non seulement pour la série, mais aussi pour ‘Star Wars’ », explique-t-elle à Entertainment Weekly. Le développement de la scène elle-même s’est également fait dans les règles : « (…) Je me suis aussi sentie incroyablement en sécurité et à l’aise dans le processus de réalisation. »

Bix dans Andor, saison 2. // Source : Disney+

Pour l’actrice, la scène est à l’image du travail de Tony Gilroy tout au long d’Andor : un « effet miroir », qui montre que « les choses qui se passent dans notre monde peuvent aussi se passer dans une galaxie très, très lointaine ».

Le créateur de la série confirme également, dans une interview à Hollywood Reporter, que la présence de violences sexuelles dans Andor est ancrée dans ce qu’il cherche à montrer dans cette série : une réalité historique, à partir de ce tout ce qu’il a appris de l’Histoire en se documentant au fil des années. « Je veux dire, soyons honnêtes : l’histoire de la civilisation comporte une énorme composante qui est le viol. Nous tous qui sommes ici, nous sommes tous le produit d’un viol. Je veux dire que les armées et le pouvoir à travers l’Histoire [ont commis des viols]. Alors ne pas aborder ce sujet, d’une manière ou d’une autre… C’était tout simplement organique et cela me paraissait juste. »

Bix, interprétée par Adria Arjona, dans la saison 2 d’Andor. // Source : Disney+

Le showrunner estime, dans une autre interview accordée à Entertainment Weekly, qu’il a perçu une vraie responsabilité à représenter cela dans une série ayant pour ambition de raconter ce qu’est un régime autoritaire, ce qu’est une révolution, ce qu’est une guerre, c’est qu’est la condition de réfugiée. « On m’a proposé de réaliser une toile de 1 500 pages à grande échelle sur la révolution et les gens qui en sont prisonniers », explique-t-il. S’il ne prend pas la peine de représenter ce genre d’atrocités dans Star Wars, qui le fera ? « Je ne sais pas si quelqu’un aura la chance de le faire, alors je vais le faire. Je ferais mieux d’essayer de faire tout ce que je peux. »

