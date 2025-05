Lecture Zen Résumer l'article

La série culinaire va ajouter une louche de piquant à notre été, grâce à une saison 4 très attendue. Date de sortie, casting, fin de la série… Voici tout ce que vous devez savoir sur la suite de The Bear.

Une bonne dose de Cauchemar en Cuisine, un soupçon de sauces qui brûlent, une pincée d’amitié à toute épreuve et une cocotte-minute en pleine ébullition pour mijoter le tout : voilà le cocktail gagnant de The Bear, dont chaque nouvelle fournée est toujours synonyme d’événement.

Un an après la saison 3, et en attendant de retourner derrière les fourneaux en compagnie de Carmy, Sydney et Richard, voici tout ce que l’on sait déjà sur la saison 4 de la série culinaire.

Pour aller plus loin Voici les 7 meilleures séries à voir sur Disney+

Au fait, de quoi parle The Bear ?

Depuis ses débuts en 2022, la série s’est imposée comme l’une des plus belles réussites audiovisuelles de ces dernières années — et elle a très rapidement plu à la rédaction de Numerama. Chaque saison déclenche d’ailleurs une moisson de récompenses, comme aux Emmy Awards 2024, où The Bear était repartie avec pas moins de 11 récompenses, malgré un classement controversé dans la catégorie des comédies.

La série en trois saisons suit un chef de cuisine reconnu qui retourne à Chicago, sa ville natale, pour reprendre la gestion du restaurant que possédait son frère, avant son décès.

Quand sort la saison 4 de The Bear sur Disney+ ?

En visionnant la saison 3 de The Bear, il n’y avait déjà aucun doute : les aventures en cuisine de Sydney et Carmy auront bien une suite, comme le laissait penser le « To Be Continued… » inscrit à la fin de l’épisode 10. Et pour cause : la saison 4 a été tournée à Chicago juste après la saison 3, comme l’avait confirmé le média américain Deadline.

Après des mois de suspense, Disney+ a enfin dévoilé la date de sortie de cette saison 4, le 12 mai 2025. Les nouveaux épisodes seront donc disponibles sur la plateforme de streaming dès le jeudi 26 juin 2025.

Combien d’épisodes sont prévus pour la saison 4 ?

Pour continuer sur la lancée des saisons 2 et 3, The Bear proposera à nouveau 10 épisodes, avec une durée allant de 20 à 50 minutes (seul cas particulier, l’épisode des Poissons de la saison 2, qui frôle les 1 h 10).

La totalité des épisodes seront disponibles le jour J, comme pour la saison 3, ce qui permettra aux fans les plus impatients de la binge-watcher.

Carmy et Sydney dans la saison 3 de The Bear // Source : FX/Disney+

Jeremy Allen White, Ayo Edebiri… Quels acteurs et actrices seront au casting de la saison 4 de The Bear ?

Le casting principal sera évidemment de retour pour cette nouvelle aventure culinaire. On pourra donc compter sur la présence de Jeremy Allen White, Ayo Edebiri et Ebon Moss-Bachrach dans leurs rôles respectifs de Carmy, Sydney et Richie.

À leurs côtés, on trouvera des habitués de la série comme Abby Elliott, qui incarne Sugar, la sœur de Carmy, Lionel Boyce, qui interprète Marcus, ou Liza Colón-Zayas qui joue Tina. Matty Matheson (Neil), Molly Gordon (Claire) et Oliver Platt (l’oncle Jimmy) seront également de la partie.

La saison 4 de The Bear sera-t-elle la dernière ?

Si rien n’est officiel, les rumeurs persistent autour d’une fin de service pour The Bear. Le tournage consécutif des saisons 3 et 4 pourrait annoncer la fin de la série, mais aussi simplement faciliter l’aménagement des emplois du temps de Jeremy Allen White et Ayo Edebiri, de plus en plus demandés au cinéma, comme à la télévision. Ebon Moss-Bachrach, qui incarne Richie, est aussi très attendu dans le rôle de Ben Grimm, alias la Chose, dans Les Quatre Fantastiques, prévu pour le 23 juillet 2025 au cinéma.

Une autre information pourrait bien pencher en faveur d’adieux à The Bear : le créateur de la série, Christopher Storer, semble bien occupé puisqu’il travaille déjà sur une nouvelle série pour FX, ainsi que sur un film policier.

Insultes, disputes et règlements de comptes sont toujours au menu de The Bear // Source : FX

Quelle sera l’histoire de la saison 4 ?

Attention, spoilers à venir sur la saison 3 de The Bear. Si vous n’êtes pas à jour, arrêtez-vous ici !

À la fin de la saison 3, Carmy reçoit la première critique du Chicago Tribune sur son nouveau restaurant. On ignore encore si celle-ci est positive ou négative, mais on constate qu’il reçoit de nombreux appels en absence de Jimmy, son oncle et créancier, ce qui ne semble pas être une bonne nouvelle pour le futur de l’établissement.

Sydney, de son côté, pourrait créer son propre restaurant avec Chef Shapiro, après avoir bataillé pendant toute la saison avec Carmy pour obtenir davantage de libertés créatives, mais aussi financières.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama