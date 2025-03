Lecture Zen Résumer l'article

Une saison 3 de Bref est-elle possible ? Les créateurs de la série, Kyan Khojandi et Navo, ont répondu à cette question brûlante lors d’une masterclass animée par le journaliste Pierre Langlais et donnée au festival Séries Mania, à Lille, le 28 mars 2025.

En 2011, Bref bouleversait complètement le monde des séries avec un format court, au montage énervé et aux blagues aiguisées. Plus de dix ans plus tard, le duo formé par Kyan Khojandi et Navo opérait un retour surprise avec une saison 2 aux épisodes plus longs et un récit thérapeutique.

Mais après ce comeback très réussi, Bref pourrait-elle avoir à nouveau droit à une suite ? Les deux auteurs inséparables ont répondu à cette question, posée par le journaliste Pierre Langlais, lors d’une masterclass accordée dans le cadre du festival Séries Mania, le 28 mars 2025.

La condition pour une saison 3 de Bref ? Une carte de fidélité bien remplie

« La vérité, c’est qu’on se voit dans quelques jours pour en discuter… » : voilà ce que Kyan Khojandi et Navo ont répondu, alors qu’ils évoquaient la saison 3 de Bref, devant une salle comble. Pendant le festival Séries Mania, qui vient de s’achever, à Lille, ce vendredi 28 mars, le binôme est ainsi longuement revenu sur la série culte, et notamment sur la saison 2 surprise, dévoilée le 14 février sur Disney+.

Si les contours de la suite sont encore flous, les créateurs de Bref ont tout de même confié que les discussions avaient commencé : « On en parle et on se dit « pourquoi pas ». On n’est pas prêts du tout, mais on a des idées et cette saison 2 nous a motivés donc on a envie d’écrire la suite. On se dit régulièrement que telle ou telle blague pourrait être dans la saison 3. C’est un peu comme une carte de fidélité : au bout de la 100ᵉ case cochée avec un « ça pourrait être dans la saison 3 », on la fera. »

Bérengère Krief et Kyan Khojandi sont de retour pour la saison 2 de Bref // Source : Disney+

Le journaliste Pierre Langlais, qui animait cette masterclass, leur a alors demandé si l’on pouvait en tout cas croire en cette suite. Réponse de Navo : « On peut croire en tout, tu sais ! »

Pour Kyan Khojandi, cette série reste en tout cas un projet qu’ils gardent toujours en tête : « On n’a jamais voulu ne plus être les mecs de Bref : on est ultra fiers de l’être. Cela fait partie de notre vie artistique, c’est une chance. Mais pour une éventuelle suite, il nous faut du temps et des idées. Et si ça tient bien dans le temps, on ne vous le dira pas et ça sortira dans dix jours ! » Nous, en tout cas, on a déjà hâte de la découvrir, dans dix jours ou dans dix ans.

