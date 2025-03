Lecture Zen Résumer l'article

Les deux créateurs de Bref étaient présents au festival Séries Mania, le 28 mars 2025, pour donner une masterclass exceptionnelle aux côtés de leur producteur, Harry Tordjman. Animée par le journaliste Pierre Langlais, cette rencontre a été l’occasion de revenir sur la saison 2 absolument géniale de la série, sortie le 14 février dernier sur Disney+.

Peu de créateurs de séries peuvent se vanter d’avoir bouleversé le monde de la télévision, avant de le réinventer à nouveau, treize ans plus tard. C’est pourtant le cas de Kyan Khojandi et Navo, les génies derrière la série Bref, qui vient de connaître une saison 2 surprise, sur Disney+.

Lors du festival Séries Mania de Lille, le 28 mars 2025, le duo est longuement revenu sur les coulisses de ce comeback, acclamé par le public comme par la critique, aux côtés du producteur Harry Tordjman.

L’occasion de rappeler que la série a justement plutôt été imaginée en trio : « Bref n’existe pas sans notre volonté à trois. Depuis le début, on a un pacte, qu’on a conclu dans le jardin d’Harry il y a 14 ans. On s’est dit qu’on allait faire ça ensemble et si Bref est raconté quelque part, c’est toujours nous trois. On a partagé les joies, comme les nuits blanches à 4 heures du matin. C’est vraiment une histoire de trio. »

« On est ultra fiers d’être les mecs de Bref »

Pendant une heure et demie, les trois invités prestigieux du festival ont ainsi répondu aux questions du journaliste Pierre Langlais et d’une salle comble, qui a longuement applaudi « les mecs de Bref ». Un qualificatif qui ne semble pas déranger Kyan Khojandi, bien au contraire : « On est ultra fiers de l’être. Cela fait partie de notre vie artistique, c’est une chance. »

Bérengère Krief et Kyan Khojandi sont de retour pour la saison 2 de Bref // Source : Disney+

Pour la saison 2, le trio avait tout de même envie de prendre une nouvelle direction : « Je pense qu’il y a une facilité à décevoir les gens, quand on refait ce qu’on a déjà fait », estime Kyan Khojandi. « On avait besoin de challenge et de pousser encore plus loin cette idée de concepts dans les concepts. »

Euphoria, la « première graine » de la saison 2 de Bref

Inspirés par la saison 1 d’Euphoria, qui mettait en scène des « métaphores allongées » et qui a été la « première graine », Kyan Khojandi et Navo ont donc entamé l’écriture de la saison 2 de Bref : « On est partis en tournée pendant 12 ans, on a rigolé, on a discuté, on a consolidé notre fraternité et tout cela nous a donné beaucoup d’idées. L’avantage de Bref, c’est que les trouvailles d’un seul épisode pourraient être un concept de série à part entière, comme le fait de se balader dans une photo par exemple. »

Le personnage de Je se remet enfin en question // Source : Disney+

Après plusieurs « allers-retours d’idées », Kyan Khojandi et Navo ont donc décidé de raconter la façon dont une personne évolue dans la vie : « D’abord, on s’active, on se dit qu’il faut faire des choix, c’est l’épisode 1. Ensuite, on se rend compte que c’est toujours la faute des darons et on fait une psychothérapie. Dans l’épisode 3, on réalise que ce n’est pas possible d’évoluer en continuant à mentir et dans le suivant, il faut assumer qu’on n’était pas quelqu’un de bien. Avec l’épisode 5, on assume qu’on est le mec du film et, enfin, on résout nos problèmes parce qu’on fait les bons choix. On avait d’ailleurs en tête le dernier plan de la saison 2 avant même d’écrire. »

Le « pari risqué » du format long

Si la saison 2 de Bref est aujourd’hui une réussite totale, le trio a tout de même tâtonné avant de trouver la formule idéale : « Quand on écrit, on ne se pose pas vraiment la question du format, ça arrive assez tard. Là, on ne savait pas ce que ça allait donner, c’était un pari risqué. Quand on a fait l’assemblage du premier épisode, on s’est dit « waouh, ça tient, on est passés à côté de la catastrophe ! » »

Depuis, la saison 2 a su toucher des milliers de spectateurs. Il faut dire que les créateurs savent manier l’art de l’humour comme personne, poussant les curseurs toujours plus loin : « La blague du prénom d’Émilie, gravé devant l’hôpital et qui devient « la teub » à l’envers, on a mis 6 heures à la trouver », se souvient Kyan Khojandi. « On s’est lancé un défi, comme deux gamins, de rajouter une couche à la vanne d’Émilie et on s’est mis en galère tout seuls parce qu’on a dû dénicher le bon ambigramme après. »

On veut un Bref. 3 // Source : Disney+

Concernant la fameuse « académie des oncles », aperçue dans l’épisode 3, Kyan Khojandi s’est inspirée de la « surenchère de l’apéro » dans laquelle il a grandi : « Il y a du vécu là-dedans. Mais plus on vieillit, plus on devient nous-mêmes des oncles. Derrière un beauf, il y a quelqu’un qui est emprisonné dans un second degré qu’il ne maîtrise plus. Il est rigolo l’oncle, au départ, mais il devient lourd parce qu’il est rigolo tout le temps. »

Bientôt une saison 3 ?

Pour autant, Bref, ce n’est pas que des punchlines au timing comique impeccable. C’est aussi, et surtout, une série qui nous a touchés en plein cœur, en abordant le deuil ou la dépression de manière frontale, au point qu’elle est devenue un refuge thérapeutique pour de nombreux fans.

Navo s’est d’ailleurs dit particulièrement surpris de l’accueil de la saison 2 : « Nous, on a l’impression de parler de sujets tristes de façon drôle depuis toujours. Dans la saison 1, on avait déjà Je suis vieille, On était gamins ou J’ai fait une dépression, mais c’est vrai que là, on avait plus d’espace. On a pu continuer à explorer quelque chose qui nous est cher : la vie, c’est marrant et triste en même temps. »

Laura Felpin et Kyan Khojandi, le meilleur duo de Bref // Source : Disney+

Pour incarner cette vision singulière, Kyan Khojandi et Navo se sont entourés d’un casting exceptionnel : « On a fait comme pour la saison 1 sauf que les gens qu’on connaissait avant, maintenant, ils sont connus, donc Disney était content. On a pu montrer à quel point tous ces comédiens étaient excellents depuis la saison 1, finalement. On a une volonté de travailler avec des gens qu’on admire, qu’on aime et qui nous intéressent. Et si ça les fait marrer, ils viennent. Jean-Paul Rouve, par exemple, il nous a donné carte blanche. Alexandre Astier, lui, il fallait le vouloir pour l’avoir : il était dispo seulement 24 heures. Quant à Laura Felpin, on avait besoin de quelqu’un qui sache jouer la colère comique et elle a été parfaite. »

Interrogés sur une potentielle saison 3, très attendue par les fans, Kyan Khojandi et Navo ont été honnêtes : « La vérité, c’est qu’on se voit dans quelques jours pour en discuter… On n’est pas prêts du tout, mais on a des idées et cette saison 2 nous a motivés, donc on a envie d’écrire la suite. » Et nous, on a hâte de la découvrir.

