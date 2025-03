Lecture Zen Résumer l'article

La série, qui mêle science-fiction, enquête policière et drame intimiste, vient de dévoiler son ultime épisode sur Disney+, le 4 mars 2025. Mais Paradise a-t-elle déjà été renouvelée pour une saison 2 ?

Après plusieurs semaines de suspense et de mystères dévoilés au compte-goutte, Paradise a enfin répondu à une partie de nos questions dans son ultime épisode, révélé le 4 mars 2025, sur Disney+. Pour autant, la série de Dan Fogelman (This is Us) n’a pas encore dit son dernier mot. Alors, une saison 2 est-elle au programme ?

La série Paradise a-t-elle été renouvelée pour une saison 2 par Disney+ ?

Oui. La bonne nouvelle a été annoncée par Disney+ le 21 février 2025, dans un communiqué dédié. On y apprend au passage que Paradise a généré plus de 7 millions de vues au cours de sa première semaine de diffusion sur Disney+, ainsi que sur Hulu, aux États-Unis.

Paradise, déjà l’une des meilleures séries de 2025. // Source : Hulu

Quand sort la saison 2 de Paradise sur Disney+ ?

Aucune date n’a été confirmée, pour le moment. Cependant, deux ans s’étaient écoulés entre l’annonce de la mise en production de la saison 1, en 2023, et la sortie de Paradise, en 2025. On peut donc facilement parier sur un délai similaire pour la saison 2, qui devrait voir le jour au début de l’année 2027, au plus tôt.

De quoi parlera la saison 2 de Paradise ?

Dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, le créateur de la série, Dan Fogelman, avait révélé qu’il avait une idée bien précise en tête concernant Paradise : « J’ai l’intention de produire trois saisons. Sans en dire trop, chaque saison sera une série légèrement différente, au cœur d’une même série, avec les mêmes personnages. »

Sinatra dans Paradise. // Source : Hulu

Le showrunner souhaitait en tout cas offrir aux spectateurs toutes les réponses qu’ils attendaient : « Je suis généralement frustré par les séries qui vous titillent, vous mettent sur la piste de plusieurs hypothèses, avec des twists, mais qui ne vous donnent pas de réponses à la fin. J’ai envie de fournir une histoire complète au public qui s’est investi. Toute question que les spectateurs pouvaient avoir après les premiers chapitres a normalement été résolue à la fin du huitième épisode. Puis, une nouvelle question s’impose et un nouveau voyage nous emmène au cœur de la saison 2. »

L’acteur principal de Paradise, Sterling K. Brown (This is Us), a confié auprès de TV Insider qu’il avait une petite idée de ce qui nous attend pour la suite : « Je pense que dans la saison 2, l’idée est d’explorer ce qui est arrivé au reste du monde : à quoi ressemble-t-il ? ». Il est vrai que jusqu’ici, la première saison de Paradise a seulement donné quelques indices sur l’existence de vie humaine en dehors du bunker dans lequel se trouvent les personnages principaux, après qu’une apocalypse a détruit la Terre. Dans la deuxième saison, le héros, l’agent Xavier Collins, s’aventurera donc probablement dans le monde extérieur pour tenter d’y retrouver sa femme, Teri.

