Lecture Zen Résumer l'article

Shogun, The Bear, Mon Petit Renne, Hacks, True Detective : Night Country, The Crown… De nombreuses séries dramatiques et comiques ont triomphé lors des 76e Emmy Awards, qui récompensent les œuvres du petit écran, aux États-Unis. Voici la liste complète des heureux gagnants.

La bombe Shogun : voilà ce qui a explosé sur la 76e cérémonie des Emmy Awards, qui s’est tenue dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 septembre 2024. L’événement, qui récompense les meilleures séries de l’année précédente, a donc évidemment sacré deux chouchous de leurs catégories respectives : Shogun dans le rayon des drames, avec pas moins de 18 trophées, un record, et The Bear au rang des comédies, avec 11 récompenses.

Jodie Foster (Le Silence des Agneaux, Black Mirror) a également récolté le premier Emmy de toute sa carrière pour le rôle principal du thriller True Detective : Night Country, tandis que Mon Petit Renne a tout écrasé sur son passage du côté des mini-séries. Mais des surprises ont également pointé le bout de leur nez avec des sacres comme celui de la trop méconnue Hacks, désignée meilleure comédie de l’année ainsi que meilleure actrice pour Jean Smart (Watchmen, Mare of Easttown). Voici donc la liste complète des lauréats des Emmy Awards 2024.

L’acteur Hiroyuki Sanada lors de la cérémonie des Emmy Awards // Source : Capture Canal+

Meilleur série dramatique

Aucune surprise dans cette catégorie : le grand favori Shogun repart avec le trophée du meilleur drame, devenant la première série non-anglophone à détenir ce prix. Ce drame historique, situé dans le Japon féodal et considéré comme le nouveau Game of Thrones, était pourtant face à des poids lourds comme The Crown ou Le Problème à 3 corps, également très appréciés.

Durant la cérémonie, l’un des scénaristes, Justin Marks, a sougliné l’audace de récompenser une série comme Shōgun : « Vous avez validé une série d’époque japonaise sous-titrée, très coûteuse, dont le point culminant se déroule autour d’un concours de poésie ».

Meilleure série comique

Avec 23 nominations, The Bear était sans aucun doute la chouchou du côté des comédies, même si son récit autour d’un restaurant en faillite est très loin de nous faire rire à chaque épisode. La série a pourtant dû s’incliner face à un gagnant inattendu : la géniale Hacks, malheureusement indisponible en France. On y suit l’alliance entre une vieille humoriste sur le déclin et une jeune scénariste pleine d’ambition.

Meilleure mini-série ou anthologie

Véritable phénomène à sa sortie sur Netflix, en avril 2024, l’histoire vraie Mon Petit Renne a remporté sans effort le prix de la meilleure mini-série, qui s’est donc conclue en une saison. Centrée sur un humoriste sans le sou subissant du harcèlement de la part de l’une de ses fans, Mon Petit Renne est au coeur d’une polémique puisque la véritable Martha a décidé de porter plainte contre le créateur, Richard Gadd.

Meilleur acteur principal dans une série comique

Révélé grâce à la comédie trash Shameless, Jeremy Allen White a connu une seconde naissance grâce à The Bear, série acclamée par la critique comme le public, dans laquelle il démontre tout son talent dramatique et sa capacité à être constamment à fleur de peau. Il s’agit de son premier Emmy, après avoir été récompensé par deux Golden Globes successifs, en 2023 et 2024.

Jeremy Allen White remporte l’Emmy Award du meilleur acteur dans une série comique pour The Bear // Source : Capture Canal+

Meilleur acteur principal dans une série dramatique

Il était enfin temps qu’Hiroyuki Sanada soit récompensé à sa juste valeur. L’acteur japonais, habitué des seconds rôles dans des productions comme Westworld, Bullet Train, John Wick 4 ou Le Dernier Samouraï prend enfin une place au soleil grâce à un protagoniste de premier plan dans Shogun. Une récompense amplement méritée, à 63 ans.

Idris Elba (Hijack)

Donald Glover (Mr. & Mrs. Smith)

Walton Goggins (Fallout)

Gary Oldman (Slow Horses)

Hiroyuki Sanada (Shogun)

Dominic West (The Crown)

Hiroyuki Sanada wins lead actor in a drama series at the 2024 #Emmys for #Shogun pic.twitter.com/Shbmu7WGCA — The Hollywood Reporter (@THR) September 16, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Meilleur acteur principal dans une mini-série ou une anthologie

Mon Petit Renne, c’est son histoire, son écriture, son interprétation et sa création. Il était donc tout naturel que Richard Gadd obtienne un prix pour son incarnation habitée de sa propre vie, dans cette série Netflix inclassable. Monté sur scène en kilt, le comédien et scénariste a lancé une invitation à ses confrères et consœurs : « Prenez des risques, repoussez les limites, explorez l’inconfortable. »

Matt Bomer (Fellow Travelers)

Richard Gadd (Mon Petit Renne)

Jon Hamm (Fargo)

Tom Hollander (Feud: Capote vs. the Swans)

Andrew Scott (Ripley)

"Vous êtes fous ou quoi ?"



Richard Gadd n'en revient pas de remporter l'#Emmys du meilleur acteur pour la mini-série Mon Petit Renne ! pic.twitter.com/44qK9HFDDz — CANAL+ (@canalplus) September 16, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Meilleure actrice principale dans une série comique

Deuxième surprise de la soirée du côté des comédies : le triomphe de Jean Smart, actrice de 73 ans qui remporte ici le cinquième Emmy de sa carrière, et déjà le troisième pour Hacks. Cette série, méconnue en France à cause d’une diffusion quasi inexistante, récolte la reconnaissance qu’elle mérite et sacre très justement Jean Smart au rang de génie comique.

Meilleure actrice principale dans une série dramatique

Quand il n’y en a plus, il y en a encore : Shogun a également permis à la comédienne Anna Sawai de remporter le premier Emmy de sa carrière, pour le rôle complexe et politique de Lady Mariko. Vue dans la saga Fast and Furious, mais aussi dans la série Giri/Haji, l’actrice, très émue sur scène, devient la première femme asiatique de l’histoire à détenir ce prix.

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Carrie Coon (The Gilded Age)

Maya Erskine (Mr. and Mrs. Smith)

Anna Sawai (Shogun)

Imelda Staunton (The Crown)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Anna Sawai wins lead actress in a drama series at the 2024 #Emmys for #Shogun pic.twitter.com/XDSdlv8VHG — The Hollywood Reporter (@THR) September 16, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Meilleure actrice principale dans une mini-série ou une anthologie

On ne présente plus Jodie Foster, lauréate de nombreux prix depuis le début de sa carrière. Pourtant, la star du Silence des Agneaux, qui a également réalisé des épisodes de Black Mirror et Orange is the New Black, n’avait encore jamais remporté d’Emmy Award. Le tort est désormais réparé, avec cette récompense pour la saison 4 de True Detective, Night Country. Petite déception toutefois pour Brie Larson, qui brillait de mille feux dans Lessons in Chemistry, mais qui repart sans trophée.

Jodie Foster (True Detective: Night Country)

Brie Larson (Lessons in Chemistry)

Juno Temple (Fargo)

Sofia Vergara (Griselda)

Naomi Watts (Feud: Capote vs. the Swans)

Jodie Foste remporte l’Emmy Award meilleure actrice pour True Detective 4 // Source : Canal+

Meilleur acteur secondaire dans une série comique

Depuis son rôle insupportable dans Girls, Ebon Moss-Bachrach a bien grandi et s’est trouvé une autre tête à claques à incarner : Richie dans The Bear. Un rôle qui lui colle à la peau depuis trois saisons, et pour lequel il vient de remporter son premier Emmy. À noter qu’on le retrouvera également bientôt au cinéma dans Les Quatre Fantastiques, endossant le costume de La Chose.

Lionel Boyce (The Bear)

Paul W. Downs (Hacks)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Paul Rudd (Only Murders In The Building)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Meilleur acteur secondaire dans une série dramatique

Shōgun est partout… ou presque. La série a laissé tout de même quelques miettes à ses concurrents, dans une catégorie où dominait de toute façon The Morning Show. C’est justement pour cette plongée dans les coulisses d’une matinale de télé américaine que Billy Crudup (Big Fish) vient de remporter son tout premier Emmy.

Tadanobu Asano (Shōgun)

Billy Crudup (The Morning Show)

Mark Duplass (The Morning Show)

Jon Hamm (The Morning Show)

Takehiro Hira (Shogun)

Jack Lowden (Slow Horses)

Jonathan Pryce (The Crown)

Meilleur acteur secondaire dans une mini-série ou une anthologie

Habitué aux rôles comiques depuis New Girl, Lamorne Morris aura finalement obtenu la reconnaissance de sa carrière du côté des thrillers décalés avec la saison 5 de Fargo. Il s’agit, là encore, du premier Emmy de sa carrière dans une cérémonie qui a largement récompensé de nouveaux lauréats.

Jonathan Bailey (Fellow Travelers)

Robert Downey Jr. (The Sympathizer)

Tom Goodman-Hill (Mon Petit Renne)

John Hawkes (True Detective: Night Country)

Lamorne Morris (Fargo)

Lewis Pullman (Lessons In Chemistry)

Treat Williams (Feud: Capote vs. The Swans)

Meilleure actrice secondaire dans une série comique

Il faut avouer que la déception est grande, face à la défaite de Meryl Streep, chanteuse et actrice fascinante dans la saison 3 d’Only Murders in the Building. Mais The Bear ne serait rien sans Tina, la fameuse cheffe qui n’a pas la langue dans sa poche.

Il était donc temps de récompenser l’excellente Liza Colón-Zayas, qui donne vie à ce personnage avec force. Pendant son discours, l’actrice a tenu à adresser un message politique, en pleine course à la présidentielle américaine : « Ne cessez jamais d’y croire et votez, votez pour vos droits ».

Carol Burnett (Palm Royale)

Liza Colón-Zayas (The Bear)

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Meryl Streep (Only Murders In The Building)

"Keep believing and vote, vote for your rights." – Liza Colón-Zayas wins Supporting Actress in a Comedy Series at the 2024 #Emmys for #TheBearFX pic.twitter.com/YlZ9eDyiwH — The Hollywood Reporter (@THR) September 16, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Meilleure actrice secondaire dans une série dramatique

The Crown a failli repartir bredouille cette année, avec pourtant 18 nominations pour son ultime saison 6. Heureusement, une récompense sauve les meubles : celle d’Elizabeth Debicki, exceptionnelle Lady Diana, à la ressemblance troublante.

Christine Baranski (The Gilded Age)

Nicole Beharie (The Morning Show)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Greta Lee (The Morning Show)

Lesley Manville (The Crown)

Karen Pittman (The Morning Show)

Holland Taylor (The Morning Show)

Meilleure actrice secondaire dans une mini-série ou une anthologie

Les Emmy Awards auraient pu choisir de marquer l’histoire, en sacrant l’actrice transgenre Nava Mau, rayonnante dans la ténébreuse Mon Petit Renne. Finalement, le choix s’est replié sur la facilité, avec Jessica Gunning, qui incarne la fameuse Martha dans la série Netflix. Si la comédienne le mérite également, tant elle nous a terrifié dans le rôle de cette harceleuse, on aurait aimé davantage d’audace sur cette catégorie, où les actrices talentueuses ne manquent pas.

Dakota Fanning (Ripley)

Lily Gladstone (Under The Bridge)

Jessica Gunning (Mon Petit Renne)

Aja Naomi King (Lessons In Chemistry)

Diane Lane (Feud: Capote vs. The Swans)

Nava Mau (Mon Petit Renne)

Kali Reis (True Detective: Night Country)

Les autres récompenses des Emmy Awards 2024

Meilleure réalisation pour une série comique (les nominés le sont pour des épisodes)

Randall Einhorn (Abbott Elementary)

Christopher Storer (The Bear)

Ramy Youssef (The Bear)

Guy Ritchie (The Gentlemen)

Lucia Aniello (Hacks)

Mary Lou Belli (The Ms. Pat Show)

Meilleure réalisation pour une série dramatique (les nominés le sont pour des épisodes)

Stephen Daldry (The Crown)

Mimi Leder (The Morning Show)

Hiro Murai (Mr. & Mrs. Smith)

Frederick E.O. Toye (Shogun)

Saul Metzstein (Slow Horses)

Salli Richardson-Whitfield (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty)

Meilleure réalisation pour une mini-série ou une anthologie (les nominés le sont pour des épisodes)

Weronika Tofilska (Mon Petit Renne)

Noah Hawley (Fargo)

Gus Van Sant (Feud: Capote vs. the Swans)

Millicent Shelton (Lessons in Chemistry)

Steven Zaillian (Ripley)

Issa López (True Detective: Night Country)

Meilleur scénario pour une série comique (les nominés le sont pour des épisodes)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Christopher Storer (The Bear)

Meredith Scardino, Sam Means (Girls5eva)

Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky (Hacks)

Chris Kelly, Sarah Schneider (The Other Two)

Jake Bender, Zach Dunn (What We Do in the Shadows)

Meilleur scénario pour une série dramatique (les nominés le sont pour des épisodes)

Peter Morgan, Meriel Sheibani-Clare (The Crown)

Geneva Robertson-Dworet, Graham Wagner (Fallout)

Francesca Sloane, Donald Glover (Mr. & Mrs. Smith)

Rachel Kondo, Justin Marks (Shogun)

Rachel Kondo, Caillin Puente (Shogun)

Will Smith (Slow Horses)

Meilleur scénario pour une mini-série ou une anthologie (les nominés le sont pour des épisodes)

Richard Gadd (Mon Petit Renne)

Charlie Brooker (Black Mirror)

Noah Hawley (Fargo)

Ron Nyswaner (Fellow Travelers)

Steven Zaillian (Ripley)

Issa López (True Detective: Night Country)

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+