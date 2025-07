Lecture Zen Résumer l'article

Dans les salles obscures depuis ce mercredi 9 juillet 2025, Superman de James Gunn nous réserve deux scènes post-générique. Quel est leur but ?

C’est l’heure du renouveau pour l’univers cinématographique de DC Comics. Après avoir fait ses dents chez Disney et Marvel, James Gunn a été choisi pour relancer la concurrence — après une décennie d’errances pour le DCEU. Pour le premier film, il a choisi Superman, qu’il adapte lui-même, avec David Corenswet en tête d’affiche.

Spécialiste du genre, James Gunn n’a pas oublié d’intégrer deux scènes post-générique à Superman. Le réalisateur connaît sa leçon par cœur, et il faut donc bien veiller à rester jusqu’au bout du bout pour ne rien louper. Que signifient les deux séquences bonus en question ? On vous explique.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers majeurs sur Superman.

Superman possède deux scènes post-générique

Scène 1 : Krypto, le chien

Krypto, le meilleur des chiens. // Source : Warner Bros.

On le savait depuis très longtemps : Superman peut compter sur un allié spécial dans ses aventures, en l’occurrence un chien prénommé Krypto. Mais, attention, il ne s’agit pas d’un compagnon ordinaire, puisqu’il est doté de pouvoirs qui le rendent particulièrement coriace (c’est une version canine du super-héros). Il est aussi têtu et a tendance à n’en faire qu’à sa tête. Au grand dam de Superman, qui ne cesse de le disputer et ne sait comment faire pour le gérer.

Dans le film, on apprend que Superman n’est pas le propriétaire de Krypto. En réalité, le justicier fait du (super-)dog-sitting et le garde temporairement pour rendre service à quelqu’un. Ce quelqu’un n’est autre que Supergirl, incarnée par Milly Alcock (et qui aura son propre film en 2026). À la fin du blockbuster, elle vient le récupérer alors qu’elle a, semble-t-il, passé une soirée bien arrosée.

Dans la première scène post-générique, on assiste à des retrouvailles entre Superman et Krypto. Finalement, ils s’aiment bien…

Scène 2 : Mister Terrific, le rigide

Mister Terrific dans Superman. // Source : Warner Bros.

Pour mener à bien son plan machiavélique consistant à se débarrasser de Superman, Lex Luthor lance une faille qui menace la Terre entière et s’attaque d’abord à Metropolis. Après un combat contre Ultraman, Superman et Mister Terrific viennent demander des comptes à Lex Luthor. Mister Terrific, très à l’aise avec la technologie, parvient à inverser le processus de la faille et à recoller tout ce qui a été coupé en deux.

Sauf que tout ne s’est pas correctement remis, en témoigne la deuxième scène post-générique où Superman et Mister Terrific admirent un bâtiment dont le mur n’est pas tout à fait net. Superman taquine alors Mister Terrific, qui part bougonner dans son coin, ce qui trahit sa rigidité et sa mauvaise gestion des sentiments.

Vous l’aurez compris, les scènes post-générique de Superman ne préparent pas grand-chose pour la suite et ne constituent que des petits bonbons qui prolongent le plaisir. L’apparition de Supergirl aurait pu être un gros teasing, mais James Gunn a préféré la conserver pour le film. Bref, le cinéaste s’amuse bien et joue avec les codes.

