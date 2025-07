Lecture Zen Résumer l'article

Sony a déployé une nouvelle mise à jour pour The Last of Us Part II Remastered. Elle donne accès à un mode inédit, qui permet de refaire l’aventure en suivant un ordre chronologique. Ce qui dénature totalement le récit.

La saison 2 de la série The Last of Us est désormais terminée et on sait déjà que Neil Druckmann ne reviendra pas pour la troisième — il va se refocaliser les jeux vidéo. La saga de Sony va donc entrer dans une période de calme. Enfin presque. Car la firme nippone a plus d’un tour dans son sac et a officialisé, dans un communiqué publié le 8 juillet, la disponibilité immédiate d’un nouveau mode de jeu pour The Last of Us Part II Remastered (disponible sur PS5 et PC).

Le mode en question, intégré gratuitement via une mise à jour, permet de revivre l’aventure en replaçant les événements dans un ordre chronologique. « Nous nous sommes toujours demandé à quoi pourrait ressembler l’histoire si elle était présentée dans un ordre chronologique. Et aujourd’hui, nous avons enfin la réponse », indique Naughty Dog, qui estime que « les joueurs plongeront plus profondément dans l’histoire ». On peut aussi y voir un moyen d’essorer toujours plus une œuvre sans réelle justification.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur The Last of Us Part II.

Ellie dans The Last of Us Part II Remastered. // Source : Naughty Dog / Sony

The Last of Us Part II avec une chronologie respectée ? Oui mais non

The Last of Us Part II est une histoire de vengeance viscérale, Ellie souhaitant tuer Abby, qui a assassiné Joel sous ses yeux (elle se vengeait elle-même). Naughty Dog nous fait incarner les deux personnages avec une structure décousue, nourrie par quelques flashbacks et des arcs entremêlés. Naughty Dog concède que c’est « un choix assumé », pensé pour que « les motivations, prises de conscience et enjeux émotionnels d’Ellie et Abby » soient mieux compris et digérés. Cette manière de raconter est une force pour The Last of Us Part II, et la modifier n’a pas beaucoup de sens.

Pire, l’ordre chronologique peut dénaturer certaines scènes et amoindrir leur poids émotionnel (à l’instar de certains choix pour la saison 2 de la série). Le meilleur exemple est sans conteste l’ultime séquence : un flashback entre Joel et Ellie où on comprend qu’Ellie aimerait pardonner et qu’elle essaiera de le faire. Elle n’en aura jamais l’occasion, puisque Joel se fera tuer le lendemain. Cette discussion montrée avant le générique de fin vient justifier la quête dans laquelle s’est lancée Ellie : si on fait tout ça, c’est parce qu’elle entendait possiblement offrir une seconde chance à Joel. Si on replace ce moment dans sa chronologie, on perd tout l’impact de cette révélation.

Naughty Dog donne quelques exemples qui justifient l’ajout de ce mode chronologique. Comme la traversée de Seattle : « Vous verrez à quel point les protagonistes [Ellie et Abby] étaient proches de se croiser, l’impact de leurs actions l’une sur l’autre et bien plus. »

Au-delà même de cette mise à jour fort heureusement gratuite, mais qui laisse quand même sur le carreau les joueuses et les joueurs PS4 (console sur laquelle le jeu est sorti en premier), on peut constater à quel point Sony essaie de tirer tout ce qu’il peut de sa juteuse licence. The Last of Us a connu trois versions différentes en dix ans, The Last of Us Part II a déjà eu droit à sa remasterisation et la série s’appuiera a priori sur un grand nombre de saisons.

