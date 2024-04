Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la série Mon Petit Renne cartonne sur Netflix, les polémiques s’accumulent autour de l’identité de la véritable Martha. Un comble pour une série sur le harcèlement.

N’offrez pas une simple tasse de thé à une inconnue : tel pourrait être le slogan de Mon Petit Renne, qui raconte l’histoire vraie d’un harcèlement subi par le comédien, auteur et créateur Richard Gadd pendant plusieurs années. Dans cette série Netflix, qui ne quitte plus le top 10 depuis sa sortie, l’acteur revient sur des périodes sombres de sa vie, et surtout sur sa relation malsaine avec Martha, sa stalkeuse.

Mais, parfois, la réalité rattrape la fiction, même tirée de faits réels, et plusieurs polémiques sont nées ces derniers jours autour de la création Netflix. On vous résume la situation, mais attention aux spoilers dans la suite de cet article si vous n’avez pas encore vu la série.

Qui est la vraie Martha de Mon Petit Renne ?

Martha n’est évidemment qu’un surnom et l’identité de la véritable coupable n’est jamais révélée dans la série ni dans le one-man show de Richard Gadd dont s’inspire Mon Petit Renne. De nombreux éléments de l’histoire du personnage ont ainsi été changés, pour protéger la personne qui a harcelé l’auteur dans la vraie vie.

Malheureusement, ces quelques précautions scénaristiques n’ont pas suffi à empêcher des internautes de nourrir une obsession pour Martha, au point de vouloir absolument retrouver la « vraie ». Certaines théories ont même été relayées par le Daily Mail au Royaume-Uni, argumentant qu’en réalité, la harceleuse de Richard Gadd serait un homme.

Des spectateurs ont donc voulu mener l’enquête, mais ont surtout déclenché une vague de harcèlement et de menaces de mort envers celle qu’ils accusent : une Écossaise qui a pris la parole anonymement dans le Daily Record. Elle dit actuellement réfléchir à porter plainte pour diffamation.

La vraie Martha a-t-elle réellement harcelé Richard Gadd ?

Dans sa prise de parole auprès du Daily Record, celle qui prétend être la « vraie » Martha a également dénoncé les « mensonges » de la série. La femme de 58 ans affirme ainsi avoir déjà rencontré Richard Gadd, mais qu’elle ne l’a jamais harcelé comme il le prétend et qu’elle ne l’a pas revu depuis 12 ans.

Jessica Gunning incarne Martha dans Mon petit renne // Source : Netflix

Elle établit même une comparaison avec l’affaire judiciaire qui a opposé Johnny Depp et Amber Heard, estimant qu’elle est « persécutée » comme l’acteur de Pirates des Caraïbes et qu’elle est « la victime de gens fous sur Internet ». Pour elle, Richard Gadd « utilise désormais Mon Petit Renne pour [la] stalker », avec un scénario qui invite à « intimider une femme plus âgée pour la gloire et la fortune ».

Comment cela s’est terminé pour Martha dans la vraie vie ?

Dans Mon Petit Renne, Martha est finalement arrêtée à la suite d’un énième message vocal dans lequel elle menace Donny de le poignarder, ainsi que ses parents. L’harceleuse est alors condamnée à une peine de prison de 9 mois et à une mesure d’éloignement de 5 ans. La réalité est très différente, puisque la vraie Martha n’a écopé que d’une mesure d’éloignement, selon Richard Gadd, qui ne souhaitait pas, selon ses dires, l’envoyer en prison.

Qui est le véritable Darrien de Mon Petit Renne ?

Dans la série, Richard Gadd parle également de Darrien, un réalisateur et auteur britannique qui l’a agressé sexuellement à plusieurs reprises. Des internautes, qui pensaient avoir retrouvé la véritable identité de son violeur, ont accusé le réalisateur Sean Foley, qui a porté plainte pour diffamation. Richard Gadd lui-même a dû écrire un post sur Instagram, repartagé par Sean Foley sur X, pour défendre son ami et inviter les internautes à ne plus faire de recherches sur le sujet : « Ce n’est pas le propos de la série », a-t-il déclaré.

Ne vous fiez pas au titre mignon de Mon Petit Renne // Source : Netflix

Que retenir de ces polémiques ?

Il est tragiquement ironique de constater les effets de Mon Petit Renne sur les fans. La série dénonce justement les mille et une nuances d’une situation de harcèlement, traitant avec sensibilité de sujets pourtant très difficiles et offrant un portrait peu flatteur des deux protagonistes principaux, victimes ou bourreaux. Grâce aux sept épisodes, on comprend mieux les mécanismes psychologiques complexes de ce type de situation, qui vire finalement à l’obsession malsaine des deux côtés, due à de nombreux traumatismes.

Un parti pris scénaristique troublant mais nécessaire, qui aurait dû dissuader n’importe quel spectateur, si bien intentionné qu’il soit, de mener l’enquête pour trouver et punir les véritables protagonistes. Les effets dévastateurs d’un harcèlement sont ainsi parfaitement décrits dans Mon Petit Renne, qui indique clairement la nécessité de ne pas reproduire ces conséquences sur de nouvelles victimes. Le tourbillon médiatique dans lequel se trouve Richard Gadd et ses potentiels agresseurs pose également la responsabilité de Netflix, qui n’a, pour le moment, pas pris position sur le sujet.

