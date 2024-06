Lecture Zen Résumer l'article

Malgré le succès et la popularité de la série Fallout, diffusée sur Amazon, Bethesda ne précipitera pas le développement d’un cinquième opus.

Bethesda et Amazon ont eu le nez fin en développant une adaptation de la saga Fallout en série TV. Le succès, critique comme public, a été immédiat. Il a logiquement un impact positif sur la popularité des jeux vidéo. Même le titre Fallout 76, boudé à sa sortie, vit actuellement une bonne période. Bethesda pourrait donc être tenté de tirer sur la corde, en accélérant le développement d’un éventuel Fallout 5. Mais ce n’est pas l’objectif du studio.

Bethesda pourrait effectivement surfer sur la vague d’engouement pour Fallout. Mais l’entreprise ne préfère pas bousculer ses plans initiaux, a confié Todd Howard à l’occasion d’une interview accordée à la chaîne YouTube MrMattyPlays et publiée le 16 juin. Le directeur créatif de Fallout préfère tempérer les attentes. « Je ne peux rien dire pour le moment (…) Mais nous n’avons pas besoin de précipiter quoi que ce soit », indique-t-il.

Pour Fallout 5, il va falloir s’armer de patience

Todd Howard est bien évidemment ravi de la tournure que prennent les événements : la série diffusée en exclusivité sur Amazon Prime Video a donné un sacré coup de boost à Fallout. Mais ce n’est pas une raison pour prioriser cette licence plutôt que les autres (The Elder Scrolls et Starfield). Il comprend que les fans souhaitent poser leurs mains sur un nouveau jeu, sauf que « ces choses prennent du temps ».

Il explique aussi : « Je ne pense pas qu’il soit mauvais de créer un manque… Nous voulons juste faire les choses correctement et nous assurer que tout ce que nous faisons pour une franchise — que ce soit Elder Scrolls, Fallout ou Starfield — devienne des moments forts pour celles et ceux qui adorent ces jeux autant que nous. » Et il ne préfère pas s’avancer sur Fallout 5 en l’annonçant beaucoup trop tôt, par rapport au lancement (une erreur faite pour The Elder Scrolls 6, officialisé en 2018 et placé sous silence radio depuis).

Les aficionados les plus impatients de Fallout devront donc se tourner vers Fallout 76, dernier opus en date, qui continue d’être alimenté par les développeurs. Durant le Xbox Games Showcase 2024, diffusé par Microsoft, une extension a été présentée, déjà disponible. En 2025, le RPG va offrir l’opportunité d’incarner une Goule — une première dans l’histoire de la saga. « Les fans en veulent toujours plus. Nous n’arrêterons pas de travailler sur Fallout. Nos efforts sont concentrés, pour le moment, sur Fallout 76 », rappelle Todd Howard, qui révèle aussi que Bethesda est ravi de la situation dans laquelle se trouve le jeu aujourd’hui.

