Oliver, Mabel et Charles sont de retour ! Si vous avez de vagues souvenirs de la saison 3 d’Only Murders in the Building, voici le récap’ pour se souvenir de l’essentiel, avant de plonger dans la saison 4 sur Disney+.

Préparez votre meilleure tasse de boisson chaude, ainsi que de petites douceurs à déguster sans modération, et affûtez votre esprit de déduction : Only Murders in the Building revient avec une saison 4, dès ce 27 août 2024, sur Disney+.

Mais plus d’un an a passé depuis la diffusion de la saison 3, il peut parfois être difficile de remettre ses méninges en place. Pas de panique : voici justement 6 détails à se remettre en mémoire, avant de déguster cette nouvelle intrigue policière, qui se déroulera en partie à Los Angeles.

Qui a tué Ben Glenroy… à deux reprises ?

C’était la grande question de la saison 3 : qui avait osé mettre fin aux jours de la star, censée jouer dans la fameuse comédie musicale d’Oliver, Death Rattle ? Et au fil des indices dévoilés à chaque épisode, les circonstances de sa mort sont devenues de plus en plus précises. Elle a donc eu lieu en deux temps. D’abord, Ben Glenroy a été empoisonné par Donna, la productrice du show, qui craignait que la performance médiocre de l’acteur nuise à la carrière naissante de son fils, Cliff, également producteur. Ben Glenroy s’est alors effondré sur scène, le soir de l’avant-première de Death Rattle.

Sacré Ben Glenroy. // Source : Disney+

Mais quelques heures plus tard, le comédien réapparaît, plus pimpant que jamais, s’excusant de son comportement odieux auprès de toute l’équipe. Il s’éclipse ensuite pour aller se reposer puis… son corps sans vie est retrouvé dans l’ascenseur. On apprend plus tard que c’est Cliff qui l’a poussé lors d’une dispute, alors que Ben réalisait peu à peu que Donna l’avait empoisonné. À la fin de la saison 3 d’Only Murders in the Building, le duo mère-fils de Donna et Cliff est arrêté par la police. À noter que Paul Rudd (Ant-Man), qui incarne Ben, sera de retour pour la saison 4.

Sazz est la prochaine victime de la série

Il s’agissait du dernier plan de la saison 3, celui qui ajoutait du drame, tandis que notre trio préféré célébrait un retour à la normale : le corps de Sazz, l’amie et cascadeuse de longue date de Charles, gisait au sol, sans vie. Mais Sazz était-elle la personne visée, ou bien essayait-on de tuer Charles, qui possède une garde-robe très similaire ? Ce sera évidemment toute la question de cette saison 4.

Bye bye Sazz. // Source : Disney+

Un autre mystère risque également d’occuper nos enquêteurs amateurs : Sazz voulait évoquer un sujet épineux avec Charles, avant d’être assassinée. Voulait-elle arrêter d’assurer ses cascades ? Ou bien souhaitait-elle lui avouer sa romance naissante avec Jan, son ancienne petite amie aux tendances meurtrières, qui était au cœur de la saison 1 ? Sazz a en tout cas probablement laissé un indice à Charles, Mabel et Oliver, puisqu’on la voit écrire quelque chose au sol avec son sang, avant de succomber à ses blessures.

Dickie est le fils caché de Loretta

L’une des révélations les plus importantes de la saison 3 était aussi l’une des plus bouleversantes : Dickie, le frère adoptif de Ben, était en réalité le fils caché de Loretta. Cette dernière avait dû se résoudre à l’abandonner aux bras d’une famille d’accueil, pour tenter de poursuivre son rêve de devenir actrice.

Nous, lorsqu’on a découvert que Loretta était la mère de Dickie. // Source : Disney+/Hulu

Oliver a des problèmes de santé

Durant toute la saison 3, Oliver a lutté, mais a dû se résoudre à l’évidence : sa santé est de plus en plus fragile, et le stress intense qu’il ressent au quotidien n’arrange rien. Son cœur, notamment, a lâché à deux reprises, lui causant de graves crises cardiaques. Le metteur en scène devra donc être très prudent dans cette saison 4, durant son enquête sur la mort de Sazz.

Mabel et Tobert sont tombés amoureux

La podcasteuse en herbe et le réalisateur du documentaire sur Ben Glenroy ont développé une romance tout au long de la saison 3 d’Only Murders in the Building. Lors du dernier épisode, il a même été évoqué que Mabel vienne rendre visite de temps en temps à Tobert, qui va déménager à Los Angeles pour réaliser un film. Mabel, elle, vient de vendre l’appartement de sa tante dans lequel elle vivait, dans le fameux immeuble nommé l’Arconia.

Selena Gomez (Mabel) et Jesse Williams (Torbert) dans Only Murders in the Building. // Source : Disney+/Hulu

Malheureusement, il a été confirmé que Jesse Williams (Grey’s Anatomy), qui incarnait Tobert, ne reviendra pas pour une saison 4. Leur amour naissant va donc probablement tomber à l’eau grâce à une petite pirouette scénaristique.

Loretta et Oliver filent le parfait amour

Deux autres tourtereaux se sont trouvés durant la saison 3 d’Only Murders in the Building : Oliver et Loretta, l’une des actrices phares de Death Rattle, incarnée par la géniale Meryl Streep. Leur romance a été parfois contrariée par l’enquête sur la mort de Ben, mais les deux amoureux se sont finalement retrouvés lors du dernier épisode.

Le couple le plus mignon du monde. // Source : Disney+

Et puisque Meryl Streep doit reprendre son rôle de Loretta dans la saison 4, nous avons évidemment hâte de retrouver cet adorable couple. L’apprentie comédienne vient de décrocher un rôle dans un spin-off du spin-off d’une série médicale à succès. Elle déménage ainsi à Los Angeles aux côtés de Dickie, devenu son agent, et Oliver pourra lui rendre visite lors de cette saison 4, qui se déroulera justement au cœur de la City of Stars.

