Cache-cache, corde à sauter, chaises musicales… Alors que l’ultime saison de Squid Game bat son plein sur Netflix, on vous propose un classement de tous les jeux enfantins transformés en pièges mortels, qui ont émaillé la série sud-coréenne. Un, deux, trois, soleil !

C’est l’idée de génie de Hwang Dong-hyuk, à la base du concept de Squid Game : imaginer une dystopie dans laquelle les participants jouent leur survie, lors d’une série de jeux réminiscents de notre enfance. Quand un joueur perd, ce n’est pas seulement le jeu, mais carrément sa vie.

Si certains d’entre eux sont spécifiques à la culture coréenne, la plupart des jeux se déclinent dans des versions familières aux enfants du monde entier, permettant à tout le monde de s’identifier aux participants, durant les trois saisons de Squid Game. Mais quels sont les jeux les mieux exploités dans le show ? C’est parti pour le classement ultime des épreuves du jeu du calamar !

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur les 3 saisons de Squid Game.

11 – Le jeu du calamar dans le ciel

C’est le tout dernier jeu de la saison 3 de Squid Game. Et malheureusement, il est déceptif. Les joueurs sont placés sur des hautes tours, en forme de rond, carré et triangle. Le jeu, composé de trois manches, consiste à tuer en quinze minutes au moins un joueur à chaque fois, ce qui libère un pont permettant de passer à la plateforme suivante. Ce n’est pas vraiment un jeu : c’est une série de mises à mort.

L’ordre d’élimination des joueurs est prévisible et les scènes de prises de tête entre les joueurs extrêmement redondantes. Pour résumer, les personnages se hurlent dessus, tentent vaguement de voter « démocratiquement », avant de s’entre-tuer.

Si ce dernier jeu résume bien la philosophie de la série – tué ou être tué – il se fait le reflet d’une saison 3 poussive, aux dialogues sur-explicatifs et aux intrigues secondaires plombantes. On se souviendra davantage du jeu du calamar en tant que symbole de la série coréenne culte, que du jeu en lui-même, remporté par le joueur 222, aka le bébé Squid Game, après le sacrifice héroïque de Gi-Hun.

10 – Le jeu du calamar

Le jeu final, qui donne son nom à la série, évoque une version coréenne de la marelle, en plus élaborée. Il se joue en équipe ou à deux. Dans le final de la saison 1, Gi-hun fait ainsi face à Sang-woo. Il doit pénétrer le terrain en forme de calamar, dépasser la défense et frapper du pied l’intérieur de la tête du calamar pour remporter la victoire. De son côté, Sang-woo doit bloquer l’avancée de l’attaquant et le forcer à sortir du terrain pour l’emporter. Toute forme de combat est autorisée.

Ce dernier jeu, filmé comme un western, n’est ni le plus spectaculaire, ni le plus émouvant. Très rapidement, Gi-hun et Sang-woo oublient le jeu et en viennent aux mains, accompagnés d’une pluie artificielle. Les VIPs assistent, comme les empereurs romains en leur temps, à un combat à mort entre deux gladiateurs modernes. Ce face à face final est intense, mais le jeu en lui-même laisse sur sa faim.

9 – La corde à sauter

On y retrouve notre poupée mécanique préférée, Young-hee, accompagnée cette fois de son alter ego garçon, Cheol-su. Les deux robots tiennent une gigantesque corde mécanique, dans cette version mortelle de la corde à sauter, qui se tient évidemment à une hauteur fatale. C’est une épreuve physique et technique, qui comprend en plus un trou au milieu. Elle disqualifie la pauvre Jun-hee, blessée, qui confie son bébé à Gi-Hun.

Le passage de Gi-hun nous procure des frissons, tandis qu’un des joueurs ayant réussi l’épreuve décide d’empêcher les autres de franchir la ligne d’arrivée, en les poussant dans le vide ! C’est une séquence hautement stressante et on aurait aimé qu’elle dure un peu plus longtemps, qu’un des joueurs s’accroche au mécanisme par exemple… Cette corde à sauter s’avère donc être un jeu divertissant, mais un brin sous-exploité.

8 – Le cache-cache

« C’est comme la version pour enfants ? Il faut juste les trouver et ils sont éliminés ? », demande innocemment un joueur à un gardien. Évidemment, ce n’est pas le cas. Ceux qui cherchent sont munis de poignards et doivent tuer ceux qui se cachent, tandis que ces derniers possèdent une clé, qui ouvre une issue de secours à trouver.

Ce cache-cache prend la forme d’un labyrinthe flippant, sur fond de plafond étoilé. Il réserve son lot de twists et de morts bouleversantes : Jun-hee accouche, tandis que Geum-ja se retrouve dans l’obligation de tuer son fils. Un peu à la manière du jeu des billes, ce cache-cache aux règles simples révèle surtout la personnalité des joueurs. Ses multiples possibilités permettent au showrunner d’étirer le jeu sur quasiment tout un épisode, mais cela en dilue un peu l’intensité.

7 – Le tir à la corde

Troisième jeu de la première saison, le tir à la corde version Squid Game s’avère sacrément spectaculaire. Les joueurs sont séparés en deux équipes et placés sur une passerelle en hauteur, coupée en deux par un grand trou. Plus une équipe tire, plus l’autre s’approche du fossé, et donc de la mort. C’était la première fois que la série utilisait la hauteur dans un jeu et c’est très efficace.

Le tir à la corde a quelque chose d’injuste : il en appelle à la force physique, les hommes sont donc globalement avantagés, mais il « élimine » aussi toute une équipe d’un coup. Il faut donc absolument la jouer collectif pour survivre, écouter les conseils des plus expérimentés et miser sur un bon leader de corde. Là encore, la série excelle à faire monter la tension. On a beau savoir que l’équipe de Gi-Hun a très peu de chances de mourir, la séquence nous tient en haleine jusqu’au bout.

6 – Le pentathlon à six jambes

Ça ne rigole plus en saison 2, alors que la deuxième épreuve du nouveau tournoi se joue par équipe de cinq. Celle-ci comprend pas moins de cinq jeux d’enfants coréens, à compléter en cinq minutes : le Ddakji, Biseokchigi, Gonggi, Paengi Chigi et Jegi. Les participants sont accrochés les uns aux autres par une corde à la cheville. Cette contrainte rend l’épreuve extrêmement stressante : si l’un des joueurs rate son jeu, il peut recommencer mais ils doivent tous reculer ensemble le plus vite possible pour rejouer.

La multiplicité des jeux, le travail collectif et la présence des autres équipes sur le terrain rend ce pentathlon assez jubilatoire à visionner. Au passage, on tire notre chapeau au département musique et bruitages de Squid Game, qui se surpasse à chaque jeu en trouvant la mélodie qui souligne parfaitement l’enjeu ou l’ironie du moment.

5 – Le jeu de billes

Ah, les jeux de billes de notre enfance ! Dans un décor évoquant un quartier typique coréen au coucher du soleil, les participants doivent choisir un partenaire… puis ils apprennent que ce sera pour jouer aux billes, l’un contre l’autre ! Le premier qui a pris les dix billes de son adversaire remporte la partie, tandis que l’autre se fait froidement abattre par un gardien.

Ce jeu s’intéresse davantage à la psychologie des personnages. Il permet de mieux connaître certains d’entre eux, comme l’attachant joueur 001 (dont on apprendra plus tard qu’il est en fait le Maître du jeu). C’est une épreuve moins spectaculaire ou haletante, durant laquelle les protagonistes sont dans une phase d’introspection. Ce jeu reste marquant en raison de ses enjeux émotionnels forts.

4 – Le pont de verre

Avant-dernière épreuve de la première saison de Squid Game, le pont de verre est visuellement saisissant. Deux ponts parallèles illuminés se dressent dans le noir, à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Les joueurs doivent alors sauter sur différents panneaux. Certains sont en verre trempé et soutiennent leur poids ; d’autres, en verre ordinaire, se brisent dès qu’ils posent un pied dessus. Les joueurs n’ont que quinze minutes pour traverser. Les enjeux sont terribles : un faux pas et vous êtes mort.

Entre le prof de math qui tente de faire des statistiques et celui qui sait reconnaître le bruit et l’aspect du verre trempé, chacun se raccroche à ce qu’il peut. D’un point de vue tactique, le pont de verre est un jeu limité et assez injuste (les premiers participants doivent mourir pour que le jeu avance), mais la mise en scène et la performance des acteurs le rendent très efficace. Il est aussi particulièrement mortel, donc effrayant : sur 16 joueurs, seuls trois s’en sortent.

3 – Mingle

Jeu pour enfants pratiqué lors de diverses célébrations, Mingle est une version coréenne vaguement inspirée des chaises musicales. Sur une musique traditionnelle, du genre qui reste en tête très longtemps après la fin de l’épisode, les joueurs tournent sur un manège. Quand il s’arrête, un chiffre leur est donné. Ils ont alors trente secondes pour former une équipe avec le nombre donné et foncer vers l’une des portes se dressant devant eux.

Avec son esthétique de fête foraine qui tourne au cauchemar et son intensité rare, Mingle est une vraie réussite. Des alliances se brisent, un fils abandonne sa mère au milieu du chaos. Tout est bon pour survivre et Thanos, en plein trip après avoir ingéré de la drogue, danse même sur le manège ! « Mingle » est aussi un jeu particulièrement fatal : 61% des joueurs sont tués.

2- Le dalgona

Deuxième épreuve de la première saison, le jeu du Dalgona a fait découvrir ce bonbon traditionnel coréen au monde entier. Il s’agit d’une friandise rétro à base de sucre et de bicarbonate de soude, très populaire en Corée du Sud, dans les années 60. Les joueurs doivent ici détacher avec une aiguille l’une des différentes formes incrustées dans le bonbon (parapluie, triangle, rond ou étoile), sans le casser. Et Gi-hun n’a vraiment pas de pot : il doit détacher un parapluie, la forme la plus difficile.

Entre le stress du joueur 456, sa tactique originale (il humidifie une partie du biscuit pour en détacher l’autre) et la minutie extrême que demande le jeu, la séquence du Dalgona reste un moment culte de Squid Game. C’est probablement elle qui a permis à l’acteur Lee Jung-jae de remporter un Emmy en 2022, pour sa performance si expressive.

1 – Un, deux, trois, soleil

C’est le premier jeu de Squid Game, le plus simple et le plus iconique ! Ce « Un, deux, trois, soleil » universel permet d’instaurer le concept de la série dans toute sa pureté, son efficacité et sa cruauté. Une immense poupée mécanique chante alors la célèbre comptine dans sa version coréenne. Si un des joueurs bouge lorsqu’elle se retourne, ses yeux détectent les mouvements et elle le tue immédiatement. Et les participants n’ont que cinq petites minutes pour arriver à bon port.

Le premier « 1, 2, 3 soleil » pose les bases de la série. Il laisse les joueurs comme le public en état de sidération face au massacre. La réalisation joue habilement sur le suspens à grands coups de ralenti sur le joueur 456, qui parvient in extremis à passer l’épreuve. C’est aussi le seul jeu que nous voyons deux fois. En saison 2, l’effet de surprise est passé, mais rien que l’idée de revoir la poupée géante nous donne encore des sueurs froides.

