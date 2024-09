Lecture Zen Résumer l'article

La série de Disney+ a dû s’incliner devant Hacks, indisponible en France, lors des Emmy Awards 2024. C’est tant mieux, puisque The Bear ne méritait vraiment pas de devenir la meilleure comédie de l’année.

Jeremy Allen White passe sa main dans ses cheveux, pensif, avant de finalement hurler sur ses collègues, puis de rager intérieurement, dans son tee-shirt miraculeusement resté blanc, après des heures de cuisine intenses : bienvenue dans The Bear, l’une des séries phares de Disney+. Ce descriptif vous évoque évidemment une comédie, non ? C’est en tout cas dans cette catégorie qu’elle était présentée lors des Emmy Awards 2024, ce dimanche 15 septembre, où elle a pu rafler 11 trophées, en tout.

Un triomphe, à l’exception du prix le plus important : celui de la meilleure série comique, remporté par Hacks, lauréate inattendue de la cérémonie. Il faut dire que l’intensité dramatique de The Bear ne devrait absolument pas se confronter à ses concurrentes, qui possèdent véritablement le sens de l’humour.

Pourquoi The Bear est classée dans la catégorie « comédie » aux Emmy Awards ?

À l’origine, les catégories des Emmy, divisées globalement entre les drames et les comédies, reposaient sur une donnée assez simple, qui correspondait parfaitement aux formats télévisuels : la durée. Les épisodes des sitcoms et leurs consœurs conçues pour le rire ne dépassent ainsi jamais 30 minutes, tandis que les narrations dramatiques, elles, ont hérité d’un format supérieur à 40 minutes environ.

La série Atlanta créée par Donald Glover : comédie ou drame ? // Source : FX/Disney

Tout allait parfaitement bien dans le meilleur des mondes jusqu’à l’arrivée des dramédies, vers le milieu des années 2010. Des séries inclassables comme Atlanta, Transparent ou Master of None ont alors régné sur le petit écran. Mais malgré leurs récits profonds, autour de thématiques souvent graves, pour les Emmys, elles ont continué à entrer dans une seule case : les séries comiques. Leurs épisodes ne duraient pas plus de 30 minutes, donc pourquoi tout changer ?

En 2021, cependant, ce système a été abandonné, permettant aux séries éligibles de choisir leur propre classification, peu importe leur durée. Mais la défaite de The Bear dans sa catégorie reine pourrait bien rabattre les cartes.

Friends vs Cauchemar en cuisine

Avec ses épisodes aux faux airs de Cauchemar en cuisine, ses traumas familiaux enfouis et sa tension permanente qui donnerait un mal de crâne à n’importe qui, The Bear n’a en effet rien d’une comédie. On est bien loin de Friends ou de la récente Abbott Elementary, également nommée aux Emmy Awards cette année.

Le débat a d’ailleurs fait rage pendant des mois au sein de l’industrie, afin de déterminer si elle devait bel et bien concourir sous ce titre en 2024. Dan et Eugene Levy, les présentateurs de la cérémonie, ont même pris un malin plaisir à ironiser sur le sujet.

Jeremy Allen White remporte l’Emmy Award du meilleur acteur dans une série comique pour The Bear. // Source : Capture Canal+

Cette année, The Bear a donc dû s’incliner face à Hacks, une vraie bonne comédie, qui correspond à une structure plus traditionnelle pour cette catégorie. Cela pourrait faire bouger les lignes et pousser la série à se tourner davantage vers le rayon des drames pour les éventuelles nominations de sa saison 4, qui sera probablement la dernière.

Des remises de prix plus audacieuses

Pour autant, est-ce une bonne nouvelle pour The Bear ? Si la série avait été classée comme un drame cette année, elle aurait pu s’imposer face à Shogun, la grande gagnante de l’année, c’est vrai.

Les votants auraient pu choisir la sécurité d’une série tournée dans la langue de Shakespeare, comme cela était le cas en 2022, lorsque Succession avait tout raflé face à Squid Game, toute première production non-anglophone à être nommée dans cette catégorie. Cela aurait été profondément au détriment de la qualité et surtout de l’audace.

Shogun se terminera après 3 saisons // Source : Disney+

The Bear est une excellente série, c’est indéniable. Cela dit, il était temps que la cérémonie récompense enfin des œuvres plus diversifiées comme Shogun. Si cette dernière suit les rails bien définis d’un drame historique classique, souvent très appréciés des cérémonies de remises de prix, elle fait tout de même souffler un vent de nouveauté sur le genre avec de nombreux dialogues en japonais, tout en gardant l’atmosphère épique nécessaire à son récit.

Lors des Emmy Awards, l’un des scénaristes de la série, Justin Marks, a justement souligné l’audace de récompenser une série comme celle-ci : « Vous avez validé une série d’époque japonaise sous-titrée, très coûteuse, dont le point culminant se déroule autour d’un concours de poésie ». On peut ainsi espérer que, si elles se retrouvent dans quelques années face à face lors des Emmy Awards, la batterie de cuisine angoissante de The Bear s’incline de nouveau, cette fois face aux plus beaux mots de Shōgun.

