Si vous avez déjà terminé la comédie d’action de Prime Video, voici 5 autres séries disponibles en streaming qui devraient vous captiver tout autant : Citadel, sur Prime Video, Atlanta et The Americans sur Disney+, The Night Agent sur Netflix ainsi que Spy x Family sur Crunchyroll.

De la baston, de l’humour, de l’amour, et beaucoup d’espionnage : la série Mr et Mrs Smith est enfin disponible sur Prime Video. Adaptée du célèbre film avec Brad Pitt et Angelina Jolie, cette première saison met en scène John et Jane Smith, deux étrangers solitaires embauchés par une prestigieuse agence de services secrets. Pour réaliser leurs missions, ils vont devoir prétendre être mariés.

Mais puisque le destin fait bien les choses, ce sont tout de même deux acteurs incroyables qui incarnent ce couple clairement pas comme les autres : Donald Glover (Community) et Maya Erskine (PEN15). Alors si vous avez déjà englouti les 8 épisodes de Mr et Mrs Smith, d’autres séries remplies d’espionnages et autres réjouissances vous tendent heureusement les bras sur les plateformes de SVOD.

Citadel // Source : Amazon Prime Video

Vous avez ainsi le choix entre les espions sexy de Citadel sur Prime Video, la consécration de Donald Glover avec Atlanta, sur Disney+, la double identité de The Americans, toujours sur Disney+, la chasse à l’homme de The Night Agent sur Netflix, ou le trio complètement barré de Spy x Family sur Crunchyroll.

Citadel sur Prime Video, l’une des séries les plus chères de l’histoire

Pour trouver une autre excellente série d’espionnage, après Mr et Mrs Smith, vous n’avez pas à chercher bien loin : Citadel est sur Prime Video pour vous servir. Créée par les frères Russo (Avengers : Infinity War et Endgame), cette saga à l’ambition internationale met en scène deux agents secrets dont la mémoire a été effacée, et qui vont devoir reprendre du service pour sauver le monde.

Clairement, Citadel ne nécessite l’activation d’aucun neurone pour apprécier sa narration, bourrée de scènes d’action et de baston bien énervées. Mais son charme à l’ancienne, avec ses épisodes d’à peine 40 minutes, nous rappelle avec bonheur la fameuse Trilogie du samedi, autrefois diffusée sur M6.

On ne réfléchit pas beaucoup devant Citadel, certes, mais on ne peut qu’apprécier le duo formé par les excellents Richard Madden (Game of Thrones) et Priyanka Chopra Jones (Quantico, Matrix Resurrections), assistés des grands Stanley Tucci (Hunger Games) et Lesley Manville (The Crown). Imbattable.

À voir si vous avez aimé : la saga Jason Bourne ; Le Bureau des légendes ; James Bond ; Fubar ; Bullet Train ; John Wick ; Alias

la saga Jason Bourne ; Le Bureau des légendes ; James Bond ; Fubar ; Bullet Train ; John Wick ; Alias À voir si vous cherchez : action ; baston ; espionnage ; romance ; des méchants très méchants ; un complot mondial ; débrancher son cerveau ; casting en or ; explosions ; des personnages féminins badass ; épisodes longs ; sans prise de tête ; Stanley Tucci en mode Jerry des Totally Spies

The Americans sur Disney+, l’amour de l’espionnage

S’il y a bien une série qui a élevé l’espionnage au rang d’art, c’est bien celle-ci. Et pour cause : elle a été créée par Joe Weisberg, un ancien membre de la CIA devenu scénariste. Dans The Americans, Elizabeth et Philip mènent ainsi une vie ordinaire aux États-Unis, dans les années 1980, aux côtés de leurs deux enfants. Mais la nuit, ces agents du KGB mènent des missions secrètes périlleuses, mettant leur vie en danger en pleine période de guerre froide…

Comme dans Mr et Mrs Smith, les thématiques de l’amour, du couple et de la famille se mêlent à des enjeux géopolitiques de la plus haute importance dans The Americans, qui trouve un équilibre parfait en 6 saisons. Un classique du genre, qui nous bouleverse sans jamais laisser l’action de côté.

À voir si vous avez aimé : Le Bureau des légendes ; Homeland ; le film Mr et Mrs Smith ; The Night Manager ; Rubicon ; 24 heures chrono ; The Diplomat

Le Bureau des légendes ; Homeland ; le film Mr et Mrs Smith ; The Night Manager ; Rubicon ; 24 heures chrono ; The Diplomat À voir si vous cherchez : thriller ; action ; espionnage ; mystère ; baston ; casting en or ; romance ; épisodes longs ; cérébral ; drame ; policier ; géopolitique ; sombre ; guerre froide ; double identité ; couple ; agents secrets ; historique ; anti-héros ; une série d’espionnage créée par un véritable ancien agent

The Night Agent sur Netflix, la course contre la montre

C’était l’un des cartons de 2023 sur Netflix, qui a longtemps squatté le top 10 sans jamais le lâcher : The Night Agent est désormais un incontournable dans le genre gros bras, agents secrets et méchants très méchants.

Inspirée du roman de Matthew Quirk, la série se concentre sur Peter Sutherland, un agent du FBI propulsé à La Maison Blanche et chargé de surveiller un téléphone qui ne sonne, en théorie, jamais. Mais évidemment, une nuit, il va se retrouver impliqué dans une conspiration. Désormais, un seul objectif : sauver les États-Unis (rien que ça).

Très efficace dans son genre, The Night Agent a déjà été renouvelée pour une saison 2. Et il nous tarde déjà de retrouver ce récit haletant, pourtant vu et revu, mais qui nous accroche tout de même du début à la fin de ses 10 épisodes.

À voir si vous avez aimé : Bodyguard ; Jack Ryan ; The Recruit ; The Old Man ; Citadel ; 24 heures chrono ; Kléo ; Designated Survivor

Bodyguard ; Jack Ryan ; The Recruit ; The Old Man ; Citadel ; 24 heures chrono ; Kléo ; Designated Survivor À voir si vous cherchez : action ; baston ; thriller ; courses poursuites ; espionnage ; frissons ; amour ; violence ; épisodes longs ; course contre la montre ; suspense ; politique ; FBI ; conspiration ; sursauter à chaque sonnerie de téléphone

Spy x Family de Crunchyroll, l’espionnage en famille

Twilight, ce n’est pas seulement le nom d’une saga qui a fait rêver des millions d’ados fleur bleue dans les années 2000. C’est aussi le pseudonyme du plus grand espion du monde. Alors qu’il doit se créer une famille de toutes pièces, il rencontre Anya, une enfant extravertie, et Yor, une discrète employée de mairie.

Mais ce qu’il ne sait pas, c’est que la première peut lire les pensées, tandis que la seconde est une tueuse à gages d’une efficacité redoutable. Cette famille d’adoption, en apparence ordinaire, va ainsi faire des étincelles autour d’elle…

Véritable phénomène en librairies depuis la sortie du premier tome, en 2020, Spy x Family a évidemment eu droit à une adaptation animée, tout aussi réussie. Avec son ambiance cartoon, son humour complètement absurde et ses personnages aux multiples identités, la série mise sur un comique de situation efficace pour dérouler sa narration sur deux saisons.

Une bouffée d’air frais fun et élégante dans le monde bien codifié de l’espionnage, dont les rebondissements en cascade n’empêchent pas un attachement immédiat à la famille Forger.

À voir si vous avez aimé : Assassination Classroom ; Romantic Killer ; La voie du tablier

Assassination Classroom ; Romantic Killer ; La voie du tablier À voir si vous cherchez : comédie ; animation japonaise ; action ; humour ; espionnage ; épisodes courts ; baston ; relations familiales ; thriller ; décalé ; absurde ; personnages attachants ; vie quotidienne ; relativiser sur l’étrangeté de votre propre famille ; Bond, le meilleur chien du monde

Atlanta sur Disney+, le génie de Donald Glover

Avant de cocréer Mr et Mrs Smith, le rappeur aux multi-casquettes Donald Glover était avant tout l’inoubliable Troy de Community. Mais il a surtout changé le petit monde des séries avec sa propre création : Atlanta, qui raconte les galères de deux cousins pour intégrer le milieu du rap. Avec ses épisodes de 30 minutes et son humour grinçant, on pourrait être tentés de classer Atlanta parmi les meilleures comédies de ces dernières années.

Mais la production hybride de Donald Glover a tellement exploré tous les genres, toutes les thématiques, qu’elle s’impose finalement comme une œuvre absurde et totalement inclassable. Attention : malheureusement, seules les 3 premières saisons sont disponibles sur Disney+.

À voir si vous avez aimé : Empire ; Le Monde de demain ; Reservation Dogs ; Community ; Insecure ; Wu-Tang : An American Saga ; The Get Down ; Dear White People

Empire ; Le Monde de demain ; Reservation Dogs ; Community ; Insecure ; Wu-Tang : An American Saga ; The Get Down ; Dear White People À voir si vous cherchez : drame ; comédie ; monde du rap ; musical ; absurde ; humour grinçant ; satire ; épisodes courts ; expérimental ; surréalisme ; mélancolie ; casting en or ; cérébral (ou pas) ; dénoncer le racisme ; penser encore longtemps à l’effrayant épisode Teddy Perkins (saison 2, épisode 6)

