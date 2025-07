Lecture Zen Résumer l'article

La deuxième demi-finale de la Coupe du monde des clubs nous réserve une confrontation extrêmement attendue entre le PSG et le Real Madrid, doublée du premier match de Kylian Mbappé avec son ancien club. Le match a lieu ce mercredi 9 juillet, à un horaire habituel.

On l’attendait en Ligue des champions, mais Arsenal en a décidé autrement. Le choc entre le PSG et le Real Madrid aura finalement lieu à l’occasion des demi-finales de la Coupe du monde des clubs, qui bénéficie d’une nouvelle formule en 2025. L’enjeu est immense : une place en finale et un potentiel titre à la clé.

Ce face-à-face sera bien évidemment marqué par les retrouvailles entre Kylian Mbappé et le PSG, que la star a quitté pour le Real Madrid dans des circonstances compliquées. Absent au début de la compétition, l’attaquant français n’a toujours pas débuté un match, mais il a débloqué son compteur en quart de finale, avec un sublime retourné acrobatique. Sera-t-il titulaire pour affronter son ancienne équipe ?

Où suivre le match entre le PSG et le Real Madrid qui a lieu ce mercredi 9 juillet, à 21h, heure française ?

Le PSG lors de sa victoire face à l’Inter Miami en Coupe du monde des clubs // Source : Compte X du PSG

Où suivre le match entre le PSG et le Real Madrid en demi-finale de Coupe du monde des clubs ?

Quand a lieu le match entre le PSG et le Real Madrid ?

Le match entre le PSG et le Real Madrid aura lieu ce mercredi 9 juillet, à 21h, heure française. Il sera organisé au MetLife Stadium, un stade situé dans le New Jersey.

Le vainqueur de ce choc européen affrontera Chelsea ou Fluminense en finale.

DAZN est le diffuseur principal de la Coupe du monde des clubs

Pour regarder l’intégralité de la Coupe du monde des clubs, il faut passer par DAZN — ex-diffuseur de la Ligue 1. La plateforme détient les droits pour l’intégralité de la compétition et a fait le choix de proposer les matchs gratuitement (attention à l’écran noir quand même). Pour les regarder, il suffit donc de s’inscrire à cette adresse.

Vous pouvez aussi souscrire à une offre payante de DAZN pour une diffusion premium de la Coupe du monde des clubs. Cela inclut des contenus exclusifs, des replays, le téléchargement des vidéos et une meilleure qualité d’image et de son (en HDR).

Attention, contrairement au match entre le PSG et l’Atlético Madrid, il n’y a pas de co-diffusion sur TF1 pour cette demi-finale.

Qui est favori entre le PSG et le Real Madrid ?

Les deux équipes ne sont clairement pas dans la même dynamique. Le PSG est en train de réaliser une année 2025 historique qui pourrait se conclure par un nouveau titre. Les hommes de Luis Enrique évoluent avec une confiance écœurante, en témoigne leur succès face au Bayern Munich alors qu’ils ont été réduits à neuf.

De son côté, le Real Madrid est toujours en quête de repères puisqu’il entame un nouveau cycle sous la coupe de Xabi Alonso. Les Merengue sont toujours invaincus dans cette Coupe du monde des clubs, mais ils se sont fait une sacrée frayeur face à Dortmund alors qu’ils ont longtemps mené 2 à 0. Sur la dynamique, les Parisiens sont donc au-dessus.

Attention, le PSG et le Real Madrid doivent chacun déplorer une absence de taille en défense : Pacho, d’un côté, et Dean Huijsen, de l’autre, ont été exclus lors des quarts de finale. Leurs coéquipiers pourraient le payer cher.

Le parcours du PSG :

Victoire 4-0 face à l’Atlético Madrid le 15 juin ;

Défaite 1-0 face à Botafogo le 20 juin ;

Victoire 2-0 face à Seattle le 23 juin ;

Victoire 4-0 face à l’Inter Miami le 29 juin ;

Victoire 2-0 face au Bayern Munich le 5 juin.

Le parcours du Real Madrid :

Nul 1-1 face à Ah-Hilal ;

Victoire 3-1 face à Pachuca ;

Victoire 3-0 face à Salzburg ;

Victoire 1-0 face à la Juventus Turin ;

Victoire 3-2 face à Dortmund.

