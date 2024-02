Marvel Studios a dévoilé le casting principal pour son prochain film tiré de la franchise des Quatre Fantastiques.

Fin du suspense pour les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU). Marvel Studios a dévoilé ce mercredi 14 février 2024 la distribution principale des Quatre Fantastiques, un film qui doit ouvrir la phase six en 2025. Le casting rassemble Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, et Joseph Quinn. Le film est attendu pour le 25 juillet 2025.

La distribution se répartit comme suit :

Pedro Pascal incarnera Reed Richards / Mr Fantastique ;

Vanessa Kirby interprétera Sue Storm / La Femme invisible ;

Ebon Moss-Bachrach prêtera ses traits à Ben Grimm / la Chose ;

Joseph Quinn jouera Johnny Storm / La Torche humaine.

Quatre adaptations des Quatre Fantastiques au cinéma

Les Quatre Fantastiques ont été créés au tout début des années 60 par Stan Lee et Jack Kirby. Au cinéma, il s’agira de la quatrième tentative d’adaptation : un premier film, très confidentiel, a été produit en 1994, essentiellement pour offrir un prétexte au studio de conserver les droits d’exploitation de la franchise. Le long-métrage n’est pas sorti sur grand écran.

Il a fallu attendre 2005 pour voir un premier vrai projet cinématographique, qui a eu droit à une suite en 2007 avec le Surfer d’argent. Un reboot de la licence a eu lieu en 2015. Citons également la présence, en guise de caméo, de Reed Richards dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui dans une version tirée d’une réalité alternative.

À la réalisation, ce sera l’Américain Matt Shakman. Ce sera son premier vrai gros projet cinématographique, même s’il a pu diriger Liam Hemsworth, Billy Bob Thornton et John Malkovich dans Cut Bank (2014). Il a par contre dirigé divers épisodes de séries TV, comme Game of Thrones, WandaVision ou encore Monarch : Legacy of Monsters.

Le reste de la phase six du MCU inclut les films Thunderbolts, Blade, Avengers 5 (qui était censé être The Kang Dynasty, mais la situation judiciaire de l’acteur qui incarne Kang, Jonathan Majors, va sans doute conduire Marvel Studios à revoir ses plans), et Avengers : Secret Wars.

