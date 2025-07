Lecture Zen Résumer l'article

Le réalisateur de Final Fantasy IX a avoué s’être inspiré d’un moment clé du film 2001, l’Odyssée de l’espace, de Stanley Kubrick, pour une caractéristique de ses personnages.

Alors que Final Fantasy IX vient de fêter ses 25 ans, les fans attendent encore désespérément l’officialisation d’un remake, qui ne semble malheureusement pas être d’actualité chez Square Enix. Toujours est-il que pour l’événement, l’éditeur japonais a tenu à marquer le coup, avec une vidéo spéciale pour l’occasion et des illustrations inédites de Toshiyuki Itahana, le character designer du jeu.

C’est également l’occasion pour Square Enix de raviver la fibre nostalgique en donnant la parole à celles et ceux qui ont façonné le jeu il y a 25 ans. Dans un entretien accordé à Famitsu et publié le 7 juillet 2025, Hiroyuki Ito, réalisateur de Final Fantasy IX, revient sur la genèse du projet et partage des souvenirs de développement. Il évoque entre autres l’origine de la mécanique de transe, qui permet aux personnages de libérer une grande puissance pendant un temps limité.

Le réalisateur évoque alors un film culte de Stanley Kubrick et commente : « Dans 2001, l’Odyssée de l’espace, lorsque le monolithe apparaît, les singes gagnent la capacité d’utiliser des outils. J’ai eu l’impression qu’il ne s’agissait pas de la représentation de l’acquisition d’une nouvelle habileté, mais plutôt de l’éveil d’une compétence qu’ils possédaient depuis toujours. C’est comme si un programme déjà implanté dans leur génome était activé par une sorte de stimulus ».

Deux voyages, deux mediums, les mêmes frissons

Hiroyuki Ito explique que le lien entre Final Fantasy IX et le film de Stanley Kubrick se traduit en jeu par ce système de transes : « Du point de vue du game design, la transe des personnages représente un moment de leur évolution, guidé par le temps, le lieu et leur destinée ». Hiroyuki Ito semble suggérer une connexion principalement conceptuelle entre le système de limite de Final Fantasy IX et 2001, l’Odyssée de l’espace. Et pourtant, dans la notion de destin et la dimension évolutive, presque cosmique, de la transe, on entrevoit une résonance plus profonde.

Une transe dans Final Fantasy 9 // Source : Square Enix

Après tout, le voyage intérieur constitue l’un des piliers narratifs fondamentaux de Final Fantasy IX, tandis que le chemin vers une forme d’éveil, à la fois individuel et universel, constitue le cœur du récit de 2001, l’Odyssée de l’espace. Deux œuvres de mediums opposés, qui se répondent ainsi à travers le temps, témoignent de la capacité de l’art à nourrir l’imaginaire à travers les générations.

