Lecture Zen Résumer l'article

Le gouvernement de la Corée du Sud a demandé à Steam de faire cesser la distribution d’un mod du jeu vidéo Mount & Blade: Warband, sous fond de révisionnisme. Son créateur a fini par le supprimer complétement.

Le 18 mai 1980, des étudiants de l’université nationale de Chonnam, à Gwangju, décident de se soulever contre le dictateur Chun Doo-hwan, en raison d’une loi martiale stricte imposée la veille (après un coup d’État). En réponse à cette manifestation qui a pris de plus en plus d’ampleur, l’armée utilise la force et la violence. La population locale, solidaire, parvient à accaparer le centre-ville et à tenir jusqu’au 27 mai, date d’un assaut final impossible à contenir. Le bilan est lourd (entre 500 et 2 000 morts), mais le soulèvement de Gwangju restera à jamais comme un moment pivot de l’histoire de la Corée du Sud et de sa transition démocratique.

Le soulèvement de Gwangju a encore des répercussions aujourd’hui, en témoigne l’existence d’un mod dans Mount & Blade: Warband. Intitulé Gwangju Running Man, il transforme l’univers médiéval du jeu en une expérience moderne reprenant les événements historiques de la bataille. Son créateur a néanmoins procédé à des changements qui n’ont pas du tout plu au gouvernement coréen, rapporte Automaton le 5 juillet.

Le mod Gwangju Running dans Mount & Blade: Warband Man dans // Source : Automaton

Ce qui cloche avec un mod de Mount & Blade: Warband

Après avoir découvert l’existence du mod problématique, le GRAC (Game Rating and Administration Committee) a demandé à Valve de faire cesser sa distribution en Corée du Sud, en raison de « faits historiques déformés ». Un révisionnisme qui n’est logiquement pas du tout au goût du pays asiatique, sachant que le soulèvement de Gwangju est commémoré chaque année, le 18 mai (appuyant l’importance de cette date). En réponse à cette demande particulière et rare, Valve a coopéré (pour l’interdiction de la distribution en Corée du Sud) et, dans la foulée, le créateur du mod a tout supprimé.

Selon la presse coréenne, Gwangju Running Man montrait les protestants comme des individus armés et violents, justifiant alors la brutalité des forces armées commandées par Chun Doo-hwan (dont le portrait était affiché en grand en guise de vignette, le rendant « sympathique »). Le message envoyé était donc à l’opposé de la réalité historique, en présentant alors la dictature en place comme le camp du bien. Par respect pour les milliers de victimes et en vertu du virage politique pris par la Corée du Sud après cet événement, le mod portait sérieusement atteinte à l’histoire, et on comprend la demande exceptionnelle du gouvernement.

La presse coréenne croit savoir que l’auteur du mod pourrait être Chinois, en raison des évaluations écrites en chinois simplifié. D’autres personnes estiment qu’il pourrait plutôt appartenir à un groupe d’extrême droite local. Cette hypothèse paraît plausible au regard du message envoyé, excusant les actions horribles d’une dictature face à un peuple.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama