À mi-chemin entre Élite et Un, dos, tres, Olympo cartonne actuellement sur Netflix depuis sa sortie, le 20 juin 2025. Si vous avez déjà englouti les 8 épisodes de cette série déconseillée aux moins de 16 ans, voici 4 séries tout aussi enflammées à découvrir en streaming.

Les producteurs d’Élite ont encore frappé : après avoir développé l’une des séries les plus caliente du catalogue Netflix, ils s’intéressent cette fois à de jeunes athlètes en devenir. Coups bas, trahisons, compétitions sportives acharnées et tension sexuelle sont donc au programme d’Olympo, sortie le 20 juin 2025 sur la plateforme de streaming.

Un teen drama parfait pour la période estivale, qui nous invite à laisser notre cerveau au vestiaire. Pour continuer sur votre lancée sportive, voici 4 séries comme Olympo à dévorer en streaming.

Élite

Avant de nous offrir une plongée dans le monde de la natation synchronisée, les producteurs d’Olympo avaient mis au point l’une des séries espagnoles les plus populaires de Netflix : Élite. On quitte ici le Centre de Hautes Performances des Pyrénées pour suivre des cours au prestigieux lycée Las Encinas.

Alors que trois élèves de classe populaire côtoient désormais les gosses de riches, un meurtre vient bouleverser le fragile équilibre des lieux… Bruits de couloir, parties de jambes en l’air, lutte des classes et enquêtes addictives constituent tout le sel d’Élite. Un petit plaisir coupable qui a enfilé les clichés comme des perles pendant 8 saisons, avant de tirer sa révérence dans un final ridicule et jouissif à la fois.

Spinning Out

Les jeunes athlètes d’Olympo visent constamment la lune. Mais viser les Jeux Olympiques, c’est encore mieux. Spinning Out met ainsi en scène une patineuse de haut niveau, qui risque de tout perdre à cause d’une terrible blessure. Un accident qui ne l’empêche pas de s’accrocher à ses rêves, quitte à mettre en danger sa santé mentale et physique au passage.

Menée par Kaya Scodelario (The Gentlemen), cette mini-série Netflix mélange drame, ambition professionnelle, amitiés soudées, romances et rivalités sportives dans un cocktail qui met enfin en avant le patinage artistique, comme rarement à l’écran. Un complément parfait à Olympo, version glaciale.

Tiny Pretty Things

Des compétitions sportives sans merci, des adolescents prêts à tout pour réussir, des histoires d’amour en pagaille et des scènes de sexe à la moindre occasion : non, vous ne regardez pas Olympo mais bien Tiny Pretty Things, centrée cette fois sur le monde de la danse classique.

Entre deux chorégraphies parfaitement orchestrées, cette série Netflix multiplie ainsi les intrigues plus ou moins réussies pendant 10 épisodes. Malheureusement annulé après une seule saison, ce ballet à mi-chemin entre Un, dos, tres, Étoile et Pretty Little Liars vaut surtout le coup d’œil pour son casting, composé de danseurs professionnels, et pour son récit simple et sans prise de tête, idéal pour les longues soirées d’été.

Ni Una Más

Vous avez aimé découvrir le talent de Clara Galle dans Olympo ? Alors, vous devriez adorer Ni Una Más, la série Netflix qui lui a probablement offert le plus beau rôle de sa jeune carrière. On y suit l’histoire d’Alma, Greta et Nata, un trio de lycéennes qui partagent tout. Leur innocent quotidien prend une tournure bien plus dramatique lorsqu’une inconnue partage une photo sur les réseaux sociaux, affirmant avoir subi un viol. Que s’est-il passé exactement et qui est vraiment la victime ?

Délicate et importante dans son propos, Ni Una Más dénonce avec force les violences sexistes et sexuelles, particulièrement durant l’adolescence. Une série percutante, féministe et nécessaire, dans la lignée de monuments comme Big Little Lies ou I May Destroy You.

