La date de sortie de la saison 2 d'Arcane a enfin été annoncée par Netflix, dans une courte bande-annonce publiée sur X (anciennement Twitter). La vidéo cache plusieurs détails clés pour la suite.

Après des mois d’attente, il y a enfin une réponse pour les fans d’Arcane. Netflix a annoncé le 9 novembre 2023 dans un message publié sur X (ex-Twitter) que la saison 2 de la série arrivera en novembre 2024. Arcane se situe dans l’univers de League of Legends, le jeu phare de Riot, et suit l’affrontement entre deux sœurs, Vi et Jinx, chacune représentantes de deux mondes très différents : la riche ville de Piltover, et les quartiers pauvres de Zaun.

L’annonce de Netflix pour la saison 2 est accompagnée d’une courte bande-annonce, dans laquelle on ne voit, à première vue, que la silhouette de Jinx, de dos, s’éloignant des spectateurs. Mais le trailer cache en fait d’autres détails, qui en disent long sur la saison et les épisodes à venir.

L’ombre de Jinx n’est pas vraiment la sienne

Il faut avoir l’œil pour voir ce premier détail. Alors qu’on voit la silhouette de Jinx s’éloigner, on peut apercevoir son ombre, qui se dévoile progressivement. On peut la voir en entier pendant seulement quelques secondes, et il faut mettre la lecture sur pause pour bien avoir le temps de distinguer tous les détails. Et, surprise : il ne s’agit pas de Jinx dans son ombre, mais de Vi, sa sœur devenue son adversaire.

Dans l’ombre de Jinx, ce n’est pas elle, mais sa sœur, Vi. // Source : Fortiche / Netflix

On reconnait la silhouette de sa sœur à sa coupe de cheveux, plus courte que celle de Jinx, à sa carrure, mais surtout, grâce à l’arme fétiche de Vi. Son gant Hextech est particulièrement reconnaissable lorsqu’on retourne l’image.

On devine la silhouette de Vi grâce à son arme. // Source : Capture d’écran et montage Numerama

Que penser de cette image ? Il y a bien sûr plusieurs interprétations possibles, et aucune bonne réponse officielle. On peut cependant conclure sans trop d’hésitation que la relation entre les deux sœurs va être de nouveau au cœur de l’intrigue de la saison 2.

À la fin de la saison 1, Jinx a définitivement laissé derrière elle son ancienne identité en tant que Powder — et donc, sa sœur. Voir Vi dans son ombre peut vouloir dire qu’elle n’est peut-être pas encore prête à complètement l’abandonner. Mais cela pourrait aussi signifier que Vi va chercher à se venger de la destruction du conseil de Piltover par Jinx, et qu’elle va la traquer.

La tenue de Vi laisse présager le pire

Autre détail important qu’on l’on peut apercevoir dans l’ombre de Jinx : la tenue de Vi. Cette dernière semble porter des vêtements différents de ceux qu’elle a dans la saison 1, lorsqu’elle porte une simple veste rouge. On peut notamment distinguer d’impressionnantes épaulettes dans la bande-annonce.

Les différences dans la tenue de Vi laissent présager le pire. // Source : Fortine / Netflix – Capture d’écran et montage Numerama

Comme l’ont fait remarquer plusieurs internautes sur Reddit, toute la posture de Vi laisse penser qu’elle porte une armure. Là encore, cela peut vouloir dire deux choses. Dans League of Legends, Vi est officiellement du côté de Piltover, et elle fait même partie des Enforcers, l’équivalent des forces de l’ordre. On peut notamment voir sur sa page officielle sur le site de League of Legends qu’elle porte leur armure dans certains skins.

Les épaulettes qu’elle paraît porter dans la bande-annonce font peut-être référence aux uniformes des Enforcers, ce qui voudrait dire qu’elle a définitivement changé de camps, et se bat désormais contre sa sœur, et avec Caitlyn. Cependant, les uniformes des Enforcers n’ont pas de si larges épaulettes dans la série, ce qui pourrait dire que Vi va se battre seule, de son côté, dans une armure de sa fabrication. Ce détail, couplé aux boules de feu que l’on voit s’abattre sur la route de Jinx, n’augure rien de bon pour le destin des deux sœurs.

