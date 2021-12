11 séries de 2021 que vous devez absolument rattraper en 2022

Du thriller, de la science-fiction, de la comédie, des dramas : voici une sélection de séries qui ont marqué l’année 2021. Vous ne les avez pas encore vues ? Il faut rattraper le coup en 2022 !

Quelles sont les nouvelles séries — ou mini-séries — qui ont marqué les plateformes de streaming en 2021 ? Voici certains de nos coups de cœur de l’année : si vous avez manqué ces séries pendant l’année, il vous faut les ajouter à votre liste de visionnage en 2022. Ce n’est jamais trop tard.

Nous n’évoquerons que les nouveautés — et mini-séries — dans cette sélection, et non les nouvelles saisons d’autres coups de cœur comme Dickinson, Sex Education, Succession.

Maid

« Une série qui démultiplie notre empathie », c’est ainsi que Maid est décrite dans notre critique. Et rien n’est plus certain : cette mini-série de Netflix, qualifiable de véritable bijou, bouleverse de bout en bout. Lorsqu’Alex fuit son compagnon abusif, elle n’arrive pas encore à nommer ce qu’elle a subi : elle était pourtant bel et bien victime de violences domestiques et d’une emprise toxique. Elle tente de survivre, pour sa fille, Maddy, en enchaînant les boulots comme femme de ménage. La mini-série de 10 épisodes est portée une Margaret Qualley saisissante. C’est peut-être bien la meilleure série ayant émergée en 2021, tous genres confondus.

Maid est sur Netflix.

Maddy (gauche) et Alex (droite) dans Maid. // Source : Netflix

Arcane

La série adaptée de l’univers du jeu League of Legends est l’une des belles surprises de l’année, d’autant plus qu’elle plaît à celles et ceux qui n’ont jamais joué (voire n’aiment pas) le jeu vidéo d’origine. Entre une histoire de science-fiction bien ficelée, des personnages qui crèvent l’écran et une réalisation graphique impeccable, Arcane est selon nous une excellente démonstration de talent de la part du studio français Fortiche.

Arcane est sur Netflix.

Arcane // Source : Fortiche Production / Netflix

Ginny & Georgia

Ginny & Georgia est l’incarnation de la série tragicomique — à la fois drôle et terriblement sombre. La mère, la fille et le frère arrivent dans une petite ville américaine, s’installant quelque part avec stabilité pour la première fois depuis longtemps, en quête de normalité. Mais s’intégrer n’est pas si simple quand des traumatismes ressurgissent, a fortiori face aux jugements, aux a priori ou au racisme. La relation mère-fille, empreinte de tension et d’amour, met tout autant les deux personnages à l’épreuve.

Ginny & Georgia est sur Netflix.

Georgia et Ginny. // Source : Netflix

WandaVision

Les séries Marvel telles que Loki et Hawkeye étaient très réussies en 2021, mais l’une d’entre elles s’est placée largement au-dessus du panier : WandaVision. En parodiant les sitcoms puis les séries des années 90-2000 à chaque épisode, la mini-série crée peu à peu, en toile de fond, une angoisse totale. Car Wanda et Vision sont bloqués dans une ville où la réalité n’est pas normale. Un sombre mystère s’y cache, mais qui — ou quoi — peut bien en être à l’origine ? WandaVision est une réussite captivante, même pour celles et ceux qui regardent peu de Marvel.

WandaVision est sur Disney+.

Wanda et Vision // Source : Disney Plus

Only Murders in the Building

Only Muders in the Building parle de trois habitants d’un même immeuble qui ont un point commun : ils sont passionnés par les véritables affaires criminelles. Jusqu’au jour où un meurtre a lieu dans leur immeuble. Oliver, Charles et Mabel vont alors faire équipe. C’est piquant et divertissant, mais sans se délester malgré tout de scènes touchantes. Un joli petit cocktail, en format court : les épisodes font 20 à 30 minutes.

Only Murders in the Building est sur Disney+.

Les trois personnages d’Only Murders in the Building // Source : Disney+

Foundation

Cela semblait difficile voire impossible d’adapter le monument qu’est la saga littéraire Fondation, signée Isaac Asimov. Et pourtant, Foundation, la série Apple TV+, a rempli le défi avec beaucoup d’intelligence. Plutôt que d’adapter l’œuvre « à la lettre », ce sont les piliers et l’esprit qui sont repris, réarrangés et modernisés. Résultat : les livres ne sont pas retransposés bêtement à l’écran, mais tout ce qui en faisait l’intérêt est là. Un travail qui fait honneur à ce monument de la science-fiction.

Foundation est sur AppleTV+.

Gaal et Hari lors du procès. // Source : AppleTV+

La Roue du Temps

Dans notre critique de The Wheel of Time (La Roue du Temps), adaptation des livres du même nom, nous évoquions certes le léger manque de « piquant » de la série, mais aussi son esthétique sublime. Le scénario se distingue tout de même par quelques singularités intéressantes : il s’agit d’un monde où seules les femmes peuvent user de magie. Elles sont également garantes de la roue du temps, un principe faisant que chaque être possède plusieurs vies, prédestinées, à chaque époque. Grâce à une psychologie approfondie et intime, l’immersion est réussie.

La Roue du Temps est sur Prime Video.

The Wheel of Time / La Roue du Temps // Source : Prime Video

Mare of Eastown

Du côté des thrillers, Mare of Eastown fait partie des séries du genre qui ont marqué les téléspectateurs et téléspectatrices en 2021, en particulier grâce au jeu de Kate Winslet. Elle interprète une détective dont la vie part dans tous les sens, lorsqu’un meurtre survient. Si vous aimez les crimes troublants dans les petites villes perdues au fin fond des États-Unis, cela pourrait vous plaire.

Mare of Eastown est sur OCS.

Kate Winslet dans Mare of Easttown // Source : HBO

Dexter : New Blood

Faire revivre une série culte, via un reboot ou une suite, génère souvent des espoirs déçus. Mais cela ne semble pas être le cas pour Dexter : New Blood, qui a été particulièrement bien reçu par les fans. Au revoir le soleil de la Floride, direction la froideur de la ville paumée d’Iron Lake pour une renaissance réussie.

Dexter : New Blood est sur Canal+.

Dexter New Blood // Source : Canal/Showtime

Superman & Loïs

Les séries de la CW n’ont pas forcément une très bonne image, mais il serait dommage de ne pas tenter Superman & Loïs. La réalisation esthétique est très différente des habitudes de la chaîne, et la série offre une nouvelle vision du superhéros, devenu père de famille. La série met également davantage en avant la journaliste Loïs Lane, créant un nouvel équilibre.

Superman & Loïs est sur Salto.

Clark Kent et Loïs Lane. // Source : Salto/The CW

Bonus : Les Petits Meurtres d’Agatha Christie

Les Petits Meurtres d’Agatha Christie fait partie des meilleures séries françaises, tout est maîtrisé à merveille : réalisation, scénario, décors, atmosphère, acteurs et actrices d’excellence. Chaque saison fait office de véritable reboot, avec un changement total d’époque, de casting et de lieu.

La saison 3, démarrée en 2021, relève donc quasiment d’une nouvelle série — située maintenant dans les années 70. D’autant plus que, dorénavant, les épisodes ne sont plus directement adaptés d’ouvrages d’Agatha Christie, mais inspirés par Agatha Christie. Un choix qui paraissait risqué… mais l’écriture des quatre premiers épisodes est très bonne — de l’humour, du suspense, des personnages que l’on aime, et des 70’s bien retranscrites. Vous devriez vraiment donner une chance à cette nouvelle mouture.

Les Petits Meurtres d’Agatha Christie est sur Salto.