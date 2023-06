La grève des scénaristes américains s’éternise et a des premières conséquences sur le calendrier des blockbusters, programmés plusieurs années à l’avance. Disney vient de dévoiler un nouveau programme, qui pourrait de nouveau évoluer dans les prochains mois.

Les émissions télé sont à l’arrêt, certaines séries pourraient être raccourcies et des films sont maintenant repoussés. Comme en 2007, les scénaristes américains sont en grève. Insatisfaits de leurs conditions de travail et inquiets des évolutions du métier, les scénaristes ont décidé de faire pression sur Hollywood en arrêtant d’écrire. Un phénomène qui pourrait avoir des répercussions mondiales sur l’industrie audiovisuelle, d’autant plus que la plupart des secteurs soutiennent les scénaristes.

Au début de la crise, certains commentateurs du monde du cinéma indiquaient qu’il ne fallait pas s’inquiéter pour les films, puisqu’ils sont généralement les derniers à être impactés par une crise d’une telle ampleur. Cependant, tous prévenaient que si la crise durait, le cinéma serait à son tour amené à changer ses plans. The Walt Disney Company (Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilms, 20th Century Studios) prend les devants et annonce de nombreux changements de dates pour ses futurs blockbusters.

Deadpool 3 avancé, tout le reste repoussé

Pour les fans des licences détenues par Disney, tous ces reports sont une mauvaise nouvelle. Avengers The Kang Dynasty, attendu par les amoureux de Marvel depuis plusieurs années, est par exemple repoussé d’un an (de mai 2025 à mai 2026). Conséquence directe : sa suite, Avengers Secret Wars, passe de mai 2026 à mai 2027. Nombreux sont les films repoussés de plusieurs mois, comme Avatar 3 (de décembre 2024 à décembre 2025), le prochain Star Wars (de décembre 2025 à mai 2026) ou Fantastic Four (de février 2025 à mai 2025).

Voici la liste de tous les reports annoncés par The Walt Disney Company, avec les anciennes dates et les nouvelles dates américaines (la France a généralement deux jours d’avance, puisque les films sortent chez nous le mercredi, et non pas le vendredi) :

Deadpool 3 : 08/11/2024 -> 03/05/2024 (le seul qui avance !)

: 08/11/2024 -> 03/05/2024 Captain America: Brave New World : 03/05/2024 -> 26/07/2024

03/05/2024 -> 26/07/2024 Alien : ancienne date inconnue -> 16/08/2024

: ancienne date inconnue -> 16/08/2024 The Amateur : ancienne date inconnue -> 08/11/2024

: ancienne date inconnue -> 08/11/2024 Thunderbolts : 26/07/2024 -> 20/12/2024

26/07/2024 -> 20/12/2024 Blade : 06/09/2024 -> 14/02/2025

: 06/09/2024 -> 14/02/2025 Fantastic Four : 14/02/2025 -> 02/05/2025

: 14/02/2025 -> 02/05/2025 Viana : ancienne date inconnue -> 27/06/2025

: ancienne date inconnue -> 27/06/2025 Avatar 3 : 20/12/2024 -> 19/12/2025

: 20/12/2024 -> 19/12/2025 Avengers: The Kang Dynasty : 02/05/2025 -> 01/05/2026

: 02/05/2025 -> 01/05/2026 Star Wars : 19/12/2025 -> 22/05/2026

: 19/12/2025 -> 22/05/2026 Star Wars : ancienne date inconnue -> 18/12/2026

ancienne date inconnue -> 18/12/2026 Avengers: Secret Wars : 01/05/2026 -> 07/05/2027

: 01/05/2026 -> 07/05/2027 Avatar 4 : 18/12/2026 -> 21/12/2029

18/12/2026 -> 21/12/2029 Avatar 5 : 22/12/2028 -> 19/12/2031

Dans cet océan de reports, vous avez peut-être remarqué une bonne nouvelle : la sortie de Deadpool 3 est avancée. En avance sur sa production, le film qui réunira Ryan Reynolds et Hugh Jackman devrait ne pas souffrir de la crise des scénaristes, ce qui permet au studio de la sortir un peu plus tôt (avant le prochain Captain America d’ailleurs). Vous avez peut être aussi vu qu’Avatar 4 et Avatar 5 sont repoussés de trois ans chacun, ce qui peut étonner alors que les équipes de James Cameron semblaient vouloir adopter un rythme beaucoup plus régulier à partir d’Avatar 2.

Ce calendrier est-il de nouveau amené à évoluer ? L’histoire récente a prouvé que Disney, même sans grève des scénaristes, change souvent ses plans. Si les films prévus en 2024 devraient pouvoir maintenir leurs nouvelles dates, les autres sont sans doute amenés à évoluer avec le temps. Encore plus si la grève dure.

