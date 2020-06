La série adaptée de l'univers de Cyberpunk 2077 arrivera sur Netflix en 2022.

CD Projekt Red a l’air de croire en la richesse du monde étendu que peut offrir Cyberpunk 2077, l’un des jeux les plus attendus de l’année. Ce 25 juin 2020, alors que le studio diffusait le nouveau trailer, c’est également une série animée qui a été annoncée : Cyberpunk 2077 : Edgerunners. La série animée sera développée par l’entreprise d’animation japonaise Studio Trigger (auquel on doit par exemple Kill La Kill). Co-produite avec Netflix, elle sera diffusée sur la plateforme de SVOD d’ici 2022.

De quoi parlera la série ?

Cyberpunk 2077 : Edgerunners se déroulera sur 10 épisodes, dans le même univers que le jeu mais de manière indépendante. Quant à l’histoire, nous avons déjà droit à un petit bout de synopsis, mais il suffit pour mettre l’eau à la bouche. Dans le communiqué du studio, on apprend que l’on suivra « un enfant des rues qui essaie de survivre dans une ville du futur obsédée par la technologie et la modification du corps. Ayant tout à perdre, il choisit de rester en vie en devenant un edgerunner — un mercenaire hors-la-loi, c’est-à-dire un cyber punk ».

Le studio révélera bientôt davantage de détails sur cette série, dont nous n’avons pour l’instant qu’une seule image de teasing. Du côté de Netflix, Cyberpunk 2077 : Edgerunners viendra enrichir une offre d’animés qui se compose de plus en plus de productions originales s’inscrivant dans un univers cyberpunk. Altered Carbon a par exemple eu droit à un spin-off animé, Resleeved, et une nouvelle série Ghost in the shell est prochainement attendue.

En tout cas, l’univers de Cyberpunk 2077 n’en devient qu’encore un peu plus alléchant, alors même qu’il faudra encore attendre jusqu’à novembre 2020. D’ailleurs, Numerama a pu y jouer pendant 4 heures et ce furent les 4 meilleures heures de 2020.

Crédit photo de la une : CD Projekt Red