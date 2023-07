Le groupe de hackers Anonymous Sudan a attaqué Tumblr et Flickr pendant le week-end. Les deux sites ont été inaccessibles pendant une heure à la suite d’attaques DDoS. Le groupe est connu pour avoir déjà visé les sites d’aéroports français.

Ce fut un week-end compliqué pour Timblr et Flickr. Pendant une partie des derniers jours, les deux réseaux sociaux n’étaient plus accessibles : Tumblr a affiché un message d’erreur sur sa page d’accueil le samedi 8 juillet pendant 1 heure, et il a également été impossible d’aller sur Flickr pendant 1 heure le dimanche 9 juillet.

Ces deux problèmes ne sont pas dus au hasard : les sites ont été victimes d’attaques DDoS lancées par le groupe Anonymous Sudan. Le groupe d’hacktivistes, qui n’est probablement pas soudanais, mais se revendique comme islamiste et pro-russe, s’est vanté de ces actions sur sa chaîne Telegram en partageant des photos des sites en panne. Le tout était accompagné d’un message d’avertissement : « N’importe quelle entreprise américaine peut être ciblée, peu importe qui et de quelle société il s’agit, si elle est américaine, nous la ciblerons. »

Anonymous Sudan menace toutes les entreprises américaines sur sa chaîne Telegram // Source : Capture d’écran Numerama

Anonymous Sudan a déjà attaqué la France

Les deux attaques, assez brèves, ne semblent pas avoir fait de gros dégâts. Les DDoS, pour Distributed Denial of Service Attack, sont des attaques collectives impressionnantes, mais peu dangereuses : le but est d’empêcher la connexion à un site en saturant ses serveurs avec des envois massifs de demandes de connexion. L’inaccessibilité des sites visés dure généralement peu de temps. Flickr et Tumblr étaient d’ailleurs tous les deux en ligne le lundi 10 juillet au matin, comme a pu le vérifier Numerama. Flickr n’a pas officiellement réagi à l’attaque, et Tumblr a simplement expliqué sur Twitter que tout le site était revenu à la normale samedi 8 juillet après un « problème d’indisponibilité ».

Et maintenant, League of Legends ?

L’enchaînement des deux attaques souligne cependant l’activité du groupe. Anonymous Sudan existe depuis peu de temps, mais s’est rapidement fait remarquer avec des attaques DDoS sur des cibles visibles. Le groupe, qui se revendique anti-américain et pro-russe, a également ciblé la France en mars 2023, en attaquant les sites des aéroports de Paris, de Paris-Vatry, de Marseille, de Lyon et Bordeaux. Après ces cyberattaques, la DGSI a été saisie dans une « enquête ouverte du chef d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données. »

Autre signe d’activité du groupe, Anonymous Sudan a également publié sur sa chaîne Telegram le 5 juillet une menace destinée à Riot Games, l’éditeur du jeu League of Legends. « Riot Games, nous avons accès au backend de League of Legends, et nous pouvons fermer vos serveurs quand nous voulons… Tout cela fait partie de notre campagne de ciblage d’entreprises américaines de toute sorte, et cela sert à rappeler à tout le monde qu’aucune société ne nous échappe, et que nous pouvons tout viser.»

La menace d’Anonymous Sudan contre League of Legends // Source : Capture d’écran Numerama

Les origines d’Anonymous Sudan sont troubles. Le groupe est apparu très récemment et a revendiqué sa première attaque, dirigée contre la Suède, en janvier 2023, après la destruction d’un Coran par un militant d’extrême droite à Stockholm. Il est impossible de confirmer qu’il s’agisse bien de hackers soudanais : le groupe est plutôt suspecté d’être lié à un collectif russe. Anonymous Sudan fait d’ailleurs partie du collectif Killnet, et certains de ses messages sur Telegram sont rédigés en russe.

