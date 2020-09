Le film en prises de vues réelles Mulan, que propose Disney à partir de septembre sur sa plateforme de SVOD Disney+ dans certains pays, fait l'objet de critiques depuis plus d'un an. Un appel au boycott a été lancé dernièrement après la découverte de « remerciements » dans le générique de fin, notamment à l'endroit du parti communiste chinois et des autorités de la province du Xinjiang, alors qu'une répression s'y déroule.

C’est le 4 décembre 2020 que Mulan doit être proposé au public français, sur Disney+, le service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) du géant du divertissement américain. Mais à cette date, où en sera la controverse à l’encontre du film, accusé d’avoir été tourné en partie au Xinjiang, une province dans laquelle des exactions contre la minorité ethnique ouïghoure ?

Car depuis la sortie internationale de Mulan sur la plateforme de SVOD — le long-métrage en prises de vues réelles, adaptation du film d’animation de Disney sorti en 1998 –, de plus en plus de voix se font entendre pour appeler au boycott. L’élément déclencheur de cette campagne anti-Mulan ? La présence dans le générique de fin de divers noms relatifs au Xinjiang, alors même qu’une répression étatique est en cours.

Mulan specifically thank the publicity department of CPC Xinjiang uyghur autonomous region committee in the credits.

You know, the place where the cultural genocide is happening.

They filmed extensively in Xinjiang, which the subtitles call “Northwest China”#BoycottMulan pic.twitter.com/mba3oMYDvV

— Jeannette Ng 吳志麗 (@jeannette_ng) September 7, 2020