Nicolas Laurent (Nicolo) a révélé auprès d’un média chinois qu’il ne fallait pas attendre la saison 2 d’Arcane pour 2023. En cause, une production qui prend du temps pour aboutir à une œuvre qualitative.

Quelques années avant The Last of Us, on a connu une autre adaptation de jeu vidéo largement réussie : Arcane, issue de l’univers de League of Legends. La série, créée par le studio français Fortiche et diffusée par Netflix, était l’une des grandes surprises de l’année 2021. Elle a établi le record (à l’époque) de la série la mieux notée dès sa première semaine et a remporté un Emmy dans la catégorie Outstanding Animated Program. On le devait à son monde de SF captivant, à ses personnages immédiatement iconiques, ainsi qu’à sa patte graphique si particulière.

Mais nous voilà maintenant en avril 2023. Cela fera bientôt deux ans que la série a été diffusée sur Netflix. Bien que RIT ait teasé la mise en production il y a 1 an, les nouvelles sur la saison 2 se font rares.

Nicolas Laurent (dit Nicolo), le directeur de RIOT, la société à l’origine de League of Legends, a livré quelques indications au média chinois Bilibili, comme l’a repéré WIN le 8 avril 2023. Alors qu’une diffusion était espérée initialement pour fin 2023, il révèle que ce ne serait finalement pas pour cette année.

« Nous ne voulons pas nous précipiter »

« Je viens de regarder le troisième épisode de la saison 2, avant mon vol pour la Chine. Nous progressons », confie-t-il au média chinois, avant de préciser qu’elle n’est « pas encore prête ». Nicolo livre deux raisons :

La première raison est purement qualitative : « vous voulez de la qualité, mais nous ne voulons pas nous précipiter, et cela prend du temps », rappelle-t-il tout simplement.

La seconde raison est due à la chronologie de production : la saison 2 a été mise en chantier tardivement. « (…) Honnêtement, nous ignorions si la saison 1 allait être un succès. Nous n’avons donc commencé la saison 2 qu’après. » Si le succès ou le renouvellement avaient été anticipés, explique-t-il, « nous aurions pu commencer la saison 2 bien plus tôt, mais nous ne savions pas et nous avons attendu un certain temps ».

Arcane saison 2… pas avant 2024 ? // Source : Netflix / League of Legends

À noter que, Netflix n’avait jamais livré de fenêtre de lancement en 2023 pour la saison 2. Nicolas Laurent s’était contenté de dire, en 2021, qu’elle n’arriverait pas en 2022. Il faut par ailleurs se rappeler que la saison 1 avait nécessité six ans de développement chez Fortiche. Ce délai comprenait la création initiale de l’univers et des personnages ; il ne faudra donc pas attendre de nouveau autant d’années. Mais cela donne une bonne idée du temps nécessaire à produire une série d’animation soignant les détails de son histoire et de ses graphismes.

En revanche, on peut raisonnablement espérer un début de promotion autour de fin 2023, avec de premières images ou un teaser complet, puisque Nicolo Laurent a tout de même précisé avoir vu l’épisode 3.

