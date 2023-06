Le personnage, créé par DC Comics, a évidemment eu droit à de nombreuses adaptations au cinéma. Mais ces dernières années, d’autres illustres habitants de Gotham ont réussi à se faire une place au soleil. Pour plonger dans l’univers du chevalier noir et de ses concitoyens, 3 films sont disponibles sur Netflix : Birds of Prey, Joker et The Dark Knight.

Un logo en forme de chauve souris, une Batmobile à toutes épreuves et un don pour poursuivre les criminels les plus recherchés de Gotham : Batman est sans aucun doute l’un des super-héros les plus appréciés parmi les créations de DC Comics.

The Dark Knight // Source : Warner Bros.

Alors que Michael Keaton endosse à nouveau le costume du chevalier noir dans The Flash, qui sort justement ce mercredi 14 juin 2023 en salles, vous pouvez (re)découvrir sur Netflix 3 films situés dans l’univers iconique de ce justicier masqué. Grâce à la plateforme de SVOD, vous avez donc le choix entre suivre les aventures de mercenaires colorées avec Birds of Prey, découvrir les origines du mal avec Joker ou plonger dans la psychologie de Batman avec The Dark Knight.

Birds of Prey sur Netflix, le film de super-héroïnes acidulé

Harley Quinn est dévastée : le Joker vient de la quitter et elle erre donc dans les bars, profitant de sa nouvelle vie de célibataire et d’une opportunité pour faire littéralement exploser la centrale de produits chimiques de Gotham. Mais rapidement, l’ancienne psychiatre de Arkham se met malencontreusement à dos l’un des criminels les plus dangereux de la ville : Roman Sionis, surnommé Black Mask. Pour retrouver un précieux diamant et se débarrasser des hommes à ses trousses, l’ex-partenaire de crime du Joker va user de toute son inventivité, aux côtés de trois alliées inattendues.

Birds of Prey ou la fantabuleuse histoire de Harley Quinn est un concentré de musique pop, de costumes colorés, de bastons originales et de girl power au timing parfait. En mettant en scène 4 héroïnes badass qui s’entraident pour se venger d’hommes violents, tout en utilisant le second degré à toutes les sauces pour désamorcer chaque instant dramatique, le film fait souffler un vent de fraîcheur complètement chaotique sur les films de super-héros. On pense évidemment à une version chatoyante de Deadpool en visionnant cette épopée fluo, où les paillettes sont reines. Largement meilleur que le premier Suicide Squad, Birds of Prey met en lumière le talent de Margot Robbie (Barbie) pour incarner Harley Quinn dans toute sa complexité et sa folie. Un petit bonbon, souvent trop acidulé, mais à la réalisation si impeccable qu’on en redemande.

Joker sur Netflix, le portrait psychologique d’un méchant iconique

En 2019, l’univers de Batman était bouleversé par le rire le plus glaçant mais aussi le plus triste de tout Gotham : celui du Joker de Todd Phillips. Le réalisateur de Very Bad Trip offrait alors à ce méchant torturé un film entier consacré à sa psychologie et à l’origine de ses comportements criminels. On rencontre ainsi Arthur Fleck, un homme profondément seul, méprisé par la société, et atteint d’un trouble mental lui provoquant des crises de rire en toutes circonstances. Un sentiment de rejet mêlé à une tragédie familiale vont petit à petit le pousser à prendre les traits du Joker…

Joaquin Phoenix (Gladiator, Her), au sommet de son art, donne ses traits à ce personnage tourmenté qui descend progressivement en enfer. Situé dans les années 1980, le film a été largement encensé mais aussi controversé pour son propos politique à double tranchant. Joker est un film magistral, qui invite à se révolter contre les puissants pour les uns ou une apologie de la violence pour les autres. Nous vous invitons à vous faire votre propre avis sur la question en visionnant ce long-métrage singulier, à la réalisation aussi ténébreuse que son personnage principal.

The Dark Knight sur Netflix, le film ultime sur Batman

Plus de 10 ans avant Joker, une autre interprétation du célèbre clown avait mis absolument tout le monde d’accord : celle d’Heath Ledger dans The Dark Knight. Le film de Christopher Nolan (Inception, Tenet) a rebattu toutes les cartes du film de super-héros en choisissant une esthétique sombre et un scénario dans lequel Batman n’est plus le justicier irréprochable que l’on imaginait. Deuxième volet d’une trilogie également constituée de Batman Begins et de The Dark Knight Rises, ce duel entre le chevalier noir et le Joker est tout simplement l’un des meilleurs films consacrés à Bruce Wayne (voire le meilleur).

Certes, The Batman a également réussi à se hisser au sommet à sa sortie, en 2022, mais The Dark Knight reste le long-métrage qui a le mieux sondé la psychologie du personnage, en le mettant face à ses contradictions les plus profondes. Le face-à-face entre Christian Bale (Thor : Love and Thunder) et Heath Ledger (Le Secret de Brokeback Mountain, Chevalier) reste un point culminant du septième art, offrant à ce dernier le rôle de sa vie, quelques mois avant son décès accidentel. Rien que pour sa performance inégalable, The Dark Knight vaut bien un nouveau visionnage. Mais tous les prétextes sont bons, à vrai dire, de la sublime bande-originale d’Hans Zimmer aux scènes d’action impressionnantes à base de camions retournés.

