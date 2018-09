C'est décidé : vous voulez un iPhone en 2018. Mais voilà, la gamme Apple est désormais conséquente : iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone Xr, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7 et iPhone 7 Plus se partagent le tableau. Ce guide va vous permettre d'y voir un peu plus clair pour envisager vos options.

Comme chaque année, Apple est taquin. En présentant 3 iPhone, un normal et deux appartenant au haut de gamme, et en révisant sa gamme (suppression des SE, 6s et 6s Plus), la firme de Cupertino bouleverse tout. Le choix, pour qui veut passer sur iOS ou renouveler son iPhone est donc plutôt difficile, d’autant que les changements entre les modèles sont soit mineurs, soit radicaux — pas vraiment d’entre-deux parmi les sept spécimens disponibles.

Si vous êtes décidés à opter pour un nouvel iPhone en 2018, ce guide pourrait vous aider. Et pour que vous y voyez plus clair, nous avons décidé d’éclater ce tour d’horizon en fonction du budget que vous êtes prêt à mettre.

J'ai un budget illimité

L’iPhone Xs Max est votre allié

Le plus gros iPhone

Avec son iPhone Xs Max, Apple propose son plus gros iPhone jamais conçu. Borderless, paré pour la réalité augmentée, équipé d’un écran OLED True Tone et des puces les plus puissantes du marché, l’iPhone Xs Max est le joyau de la collection 2018.

Si vous êtes un habitué des iPhone d’obédience Plus, alors le Xs Max est fait pour vous. Malgré des mensurations très, très proches, le smartphone passe à une impressionnante dalle de 6,5 pouces équipée avec les dernières technologies d’affichage. Associée à un rendu sonore stéréo, elle ne manquera pas de sublimer les contenus vidéos que vous lirez.

L’iPhone Xs Max coûte une fortune, mais convoque les arguments les plus impressionnants : grosse autonomie, grosse capacité de stockage (jusqu’à 512 Go) et grosses performances grâce à la nouvelle puce A12 Bionic. Vous l’aurez compris, voici la nouvelle Rolls-Royce d’Apple.

Modèle Apple iPhone XS Max Écran 6,5 pouces Super AMOLED Processeur Apple A12 Bionic 64 bits Mémoire vive 4 Go Stockage 64, 256 ou 512 Go Capteur biométrique Face ID (reconnaissance faciale) Appareil photo 12 Mpx (normal + wide et grand angle) Assistant vocal Siri Disponibilité 14 septembre 2018

Alternative : iPhone Xs

Le nouvel iPhone X

L’iPhone Xs n’est ni plus ni moins que le remplaçant de l’iPhone X, lequel n’aura même pas duré une année calendaire pleine avant d’être retiré de l’Apple Store. Au regard des évolutions somme toute assez relatives (meilleur processeur, performances photographiques légèrement en hausse), on ne le conseillera pas forcément à celles et ceux qui avaient craqué leur PEL en 2017. Sinon, il partage les mêmes caractéristiques que son grand frère Max, avec un format plus à même de venir se loger dans une poche.

Modèle Apple iPhone XS Écran 5,8 pouces Super AMOLED Processeur Apple A12 Bionic 64 bits Stockage 64, 256 ou 512 Go Capteur biométrique Face ID (reconnaissance faciale) Assistant vocal Siri Disponibilité 14 septembre 2018

Je veux le meilleur rapport qualité/prix

L’iPhone Xr est le chouchou de 2018

Loin de l'iPhone low-cost

L’iPhone le moins cher du trio dévoilé en 2018 est sans aucun doute le plus intéressant. Nommé iPhone Xr, il est loin d’une quelconque parenté avec l’iPhone 5c, malgré de nombreuses couleurs disponibles.

En réalité, l’iPhone Xr est sans conteste la meilleure alternative aux iPhone Xs et Xs Max. Vendu moins cher, il perd la technologie OLED mais possède un écran LCD Liquid Retina de 6,1 pouces. Qui plus est, il partage le même processeur dernier cri. Il n’a qu’un seul capteur photo à l’arrière ? Les astuces logicielles permettent de pallier l’absence d’un double capteur. Il intègre par ailleurs la reconnaissance faciale Face ID qui compense la suppression du bouton Home. En somme, l’ergonomie de l’iPhone X est préservée.

En prime, l’iPhone X est proposé en six finitions, qu’elles soient classiques (noir, blanc, rouge) ou plus exotiques (bleu, jaune, orange corail). Comme le haut du panier, son dos en verre autorise la recharge sans-fil. En conclusion, à l’exception de l’OLED, il ne manque vraiment de rien.

Modèle Apple iPhone XR Écran 6,1 pouces IPS LCD Processeur Apple A12 Bionic 64 bits Mémoire vive 3 Go Stockage 64, 128 ou 256 Go Capteur biométrique Face ID (reconnaissance faciale) Appareil photo 12 Mpx Assistant vocal Siri Disponibilité 14 octobre 2018

Alternative : iPhone 8 Plus

Une formule éprouvée

Dans les faits, l’iPhone 8 Plus ne coûte pas beaucoup moins cher qu’un iPhone Xr : 799 contre 859 euros. Alors même que l’on perd les évolutions du dernier né : Face ID, écran plus grand, processeur dernière génération. Mais l’iPhone 8 Plus constitue toute de même une option à considérer. Ne serait-ce, déjà, pour celles et ceux qui ne seraient pas encore prêts à se passer d’un bouton Home et/ou de faire confiance à Face ID. Sans mentionner l’acceptation de l’encoche.

En outre, le 8 Plus dispose lui d’un double capteur à l’arrière tandis que la résolution de son écran, également LCD, est sensiblement meilleure : 1 920 x 1 080 pixels contre 1 792 x 828 pixels. En bref, il a encore quelques arguments pour lui.

Je veux maîtriser mon budget

iPhone 8

Le meilleur en 4,7 pouces

L’arrivée sur le marché des iPhone Xs, Xs Max et Xr s’accompagne d’une baisse de prix de l’iPhone 8. Du coup, il pourrait être votre meilleure alternative si vous souhaitez passer à une génération supérieure sans trop dépenser d’argent. Pour rappel, il s’agit de la quatrième itération sur le même design : Apple maîtrise son produit et sa production et vous pouvez être certain que l’iPhone 8 est un bon investissement à long terme.

De plus, cette version du produit vous permet de ne pas passer tout de suite à des diagonales de type phablette : on reste sur 4,7 pouces, ce qui n’est pas énorme et tient encore bien en main.

Alternative 1 : iPhone 7

Le plus abordable

Si vous voulez dépenser le moins d’argent possible alors il va falloir concentrer votre attention sur l’iPhone 7, le plus petit des téléphones Apple en 2018 et, aussi, le moins cher de la gamme à ce jour. Avec ce choix, les sacrifices seront nombreux : pas de recharge sans-fil, composants qui finiront par dater et peu d’options en matière de stockage (32 et 128 Go). Mais on rappellera quand même que l’iPhone 7 était ce qui se faisait de mieux en 2016. Ce qui revient à affirmer qu’il n’est pas encore tout à fait largué.

Alternative 2 : iPhone 7 Plus

Le moins cher des plus grands

Si on compare les fiches techniques de l’iPhone 7 Plus et de l’iPhone 8 Plus côté photo, pas grand-chose ne change, même si les changements seront appréciés des utilisatrices et utilisateurs les plus exigeants. Le plus récent intègre le mode éclairage de portrait en bêta sur ses caméras arrière et de la vidéo en 4K à 60 images par seconde. Dès lors, l’iPhone 7 Plus semble être une bonne alternative qui va vous durer longtemps : il affiche encore des caractéristiques haut de gamme et embarque la même caméra FaceTime HD que son confrère plus récent.

C’est donc un bon choix, d’autant que le modèle a baissé de prix en 2018.