Acheter un iPhone reconditionné n’a plus rien d’un pari risqué : c’est même souvent un choix judicieux face aux prix élevés du neuf. Mais tous les vendeurs ne se valent pas. Apple, Amazon, Back Market ou Fnac : qui propose le meilleur rapport qualité-prix ? Quelles sont les garanties ? Et comment éviter les iPhone réassemblés avec des composants médiocres ? Ce guide passe au crible les plateformes les plus sérieuses pour vous aider à choisir votre iPhone reconditionné dans les meilleures conditions.

Avec le temps, les générations d’iPhone s’empilent, et le prix du neuf grimpe. Rappelons-le : en 2007, le tout premier iPhone était lancé aux États-Unis à 499 dollars. En France, l’iPhone 3G est arrivé en 2008 autour de 500 € seul. Aujourd’hui, un iPhone 16 tutoie presque les 1 000 € et les dépasse même allégrement pour les versions Plus, Pro et Pro Max avec du stockage supplémentaire.

Bref, l’iPhone est un produit onéreux. C’est pourquoi, beaucoup de consommateurs se tournent vers le reconditionné au moment de changer de smartphone : les évolutions n’étant pas spectaculaires d’une année sur l’autre, cela a du sens ! Mais encore faut-il savoir à qui faire confiance. Entre les plateformes spécialisées, enseignes grand public et géants du e-commerce, les pratiques et garanties varient. On vous fait une synthèse des meilleures plateformes sur lesquelles acheter un iPhone reconditionné en 2025 avec les modèles qui valent encore le coup.

Les prix indiqués dans ce guide sont donnés à titre indicatif et servent de base de comparaison. Toutefois, ne vous y fiez pas trop : ils peuvent varier en fonction de l’état de l’appareil, de sa version et de sa capacité de stockage. N’hésitez pas à les vérifier sur les sites cités !

Sur Amazon (seconde vie & Amazon Renewed)

Sur Amazon, on trouve des iPhone neufs, souvent moins chers que chez Apple, mais aussi des modèles d’occasion et reconditionnés.

La première option sur la marketplace consiste à se rendre sur la section « Seconde Vie » d’Amazon (ex-Amazon Warehouse) qui regroupe des iPhone d’occasion contrôlés, souvent issus de retours clients. Les appareils sont classés en « occasion » avec un état attribué à chaque modèle (comme neuf, très bon, bon, acceptable). Une fiche descriptive précisant les éventuelles marques ou défauts sont associés à chaque smartphone.

Depuis quelques années, Amazon met également en avant son label « Amazon Renewed » : il s’agit d’iPhone testés par des reconditionneurs certifiés. Concrètement, ce label garantit que chaque appareil a suivi un protocole de vérification rigoureux. Parmi les critères exigés, Amazon assure notamment une batterie avec au moins 80 % de sa capacité initiale.

Chaque iPhone reconditionné sous ce label bénéficie également d’une garantie de 12 mois, y compris lorsqu’il est vendu par un tiers.

Les prix indicatifs des iPhone reconditionnés sur Amazon :

Sur le site Apple (Apple Certified Refurbished)

Si vous avez tendance à vous méfier des vendeurs tiers, surtout après de mauvaises expériences, l’option la plus rassurante reste d’acheter votre iPhone reconditionné directement auprès d’Apple. Depuis 2024, Apple propose une gamme limitée d’iPhone reconditionnés via sa boutique officielle « Apple Certified Refurbished ». Il s’agit généralement de modèles appartenant à la génération précédente par rapport à celle actuellement en vente.

Le prix est certes parmi les plus élevés dans le reconditionné, mais chaque appareil est comme neuf, avec des composants d’origine, de quoi éviter les déconvenues liées à certains composants de mauvaise qualité qu’on trouve chez certains filous.

Chaque appareil est inspecté, nettoyé, équipé d’une nouvelle batterie et coque extérieure, et livré dans une boîte blanche avec tous les accessoires Apple d’origine. C’est sans conteste la solution la plus proche du neuf, avec une garantie standard d’un an (étendue possible via AppleCare+).

Les prix indicatifs des iPhone reconditionnés chez Apple :

Sur Back Market

Back Market est la marketplace spécialisée la plus connue en France. Ce n’est pas à proprement parler un reconditionneur : elle centralise les offres de centaines de reconditionneurs. Chaque vendeur est soumis à une charte qualité et noté par les acheteurs. Les produits sont testés selon 25 points de contrôle, avec un état cosmétique précisé (correct, très bon état, parfait état et premium).

Tous les appareils incluent une garantie de 12 mois (souvent étendue gratuitement à 24 mois en France), ainsi qu’un droit de rétractation de 30 jours. En revanche, la qualité peut varier selon le vendeur : il est donc essentiel de bien lire les fiches produit.

Back Market permet également à l’utilisateur de choisir l’état de la batterie : batterie standard (avec au moins 85 % de capacité) ou batterie neuve (100 % de capacité), moyennant un supplément. En option, certaines offres proposent même la possibilité de souscrire un forfait Bouygues Telecom en même temps que l’achat de l’iPhone.

Les prix indicatifs des iPhone reconditionnés chez Back Market :

Sur Boulanger (Boulanger 2nd Life)

Boulanger propose des iPhone reconditionnés via sa filiale « Boulanger 2nd Life », avec inspection technique en atelier (notamment à Lesquin, au siège de l’entreprise). Les produits sont classés selon 4 grades (comme neuf à état correct) et souvent visibles en ligne comme en magasin.

La garantie légale de 2 ans s’applique, et les appareils sont vendus avec au minimum un câble. Vous pouvez également acheter des iPhone reconditionnés par des vendeurs tiers, généralement à des tarifs plus bas, mais avec des garanties souvent plus limitées.

Les prix indicatifs des iPhone reconditionnés chez Boulanger :

Sur Fnac/Darty (2nde Vie)

Fnac et Darty, filiales du groupe Fnac-Darty, partagent une offre de reconditionné baptisée « 2nde Vie ». Les iPhone proposés proviennent majoritairement de retours client ou de modèles d’exposition, reconditionnés en interne ou via des partenaires agréés.

Comme chez Boulanger, on trouve également des modèles reconditionnés par des vendeurs tiers. Si vous optez pour ces marchands, pensez à bien vérifier les avis les concernant avant de finaliser votre achat.

Les prix indicatifs des iPhone reconditionnés chez la Fnac :

Pourquoi choisir un iPhone reconditionné ?

D’abord, pour le prix : un iPhone reconditionné coûte souvent 20 à 30 % de moins qu’un modèle neuf, avec des performances similaires. Ensuite, parce que les derniers modèles ne sont pas forcément ceux dont vous avez besoin : aujourd’hui, un iPhone 14 est toujours un excellent choix. Chaque appareil reconditionné, c’est un smartphone de moins à produire, donc moins de ressources extraites, moins d’énergie consommée, et moins de déchets électroniques. En 2025, ce n’est pas un détail, même s’il faut pondérer la caution environnementale du reconditionné : on sait que certains produits font des aller-retour en Chine pour être reconditionnés. Le bilan sera donc mitigé.

Quelles sont mes garanties avec un iPhone reconditionné ?

Tout appareil reconditionné vendu par un professionnel en France est couvert par la garantie légale de conformité de 2 ans. De nombreux vendeurs ajoutent même une garantie commerciale de 12 à 24 mois, voire un service client dédié ou des extensions type AppleCare.

Faut-il faire confiance aux reconditionneurs tiers ?

C’est là que les choses se compliquent. Si les plateformes comme Back Market ou Amazon encadrent leurs vendeurs avec des chartes de qualité, la réalité est que les reconditionneurs tiers appliquent des procédures difficilement vérifiables. Certains sont exemplaires, d’autres beaucoup moins. Dans certains cas, les contrôles sont sommaires, les batteries à peine vérifiées, les accessoires non officiels, et pire encore, des composants remplacés par des pièces de mauvaise qualité — ce qui tend à donner une mauvaise image du reconditionné. Certes, les prix sont plus attractifs, mais il y a des concessions sur les garanties, le SAV et la transparence.

Il est donc préférable, autant que possible, de passer par la plateforme et non directement par le reconditionneur. Cela garantit que l’achat est couvert par les conditions de retour, de remboursement ou d’assistance imposées par la plateforme.

Avant tout achat, il est crucial de lire les fiches vendeur, de vérifier leur notation, et de s’assurer que la plateforme propose un recours clair en cas de souci. Autrement dit : un bon prix ne vaut rien sans une bonne politique de garantie.

Pourquoi les modèles recommandés commencent-ils à partir de l’iPhone 13 ?

L’iPhone 13 représente tout simplement le choix le plus raisonnable en 2025. Il dispose encore d’un support de mise jour jusqu’en 2027, propose un bel écran, une autonomie correcte et une puce A15 encore largement capable.

Sous ce modèle, les anciens iPhone — 8, X, XR, XS, 11 — accumulent les faiblesses : fin de support logiciel, écrans LCD, performances datées, et autonomie en net retrait. Quant à l’iPhone 12, il est rarement assez moins cher pour justifier le compromis. En clair, viser au minimum un iPhone 13 permet d’éviter de nombreux désagréments à court terme.

À titre de comparaison, quels sont les prix des derniers iPhone neufs ?

